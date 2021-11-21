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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
2:2
Конец матча

Стадион:
Бранн
0'
0:1
6' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
14' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
1:1
15' Гол
Йонссон Видар
2:1
17' Гол
Хансен Кристоффер
50' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
2:2
90' Гол
Финне Бор
90'+6
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
26
Сери
Яфет
27
Хове
Рунар
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
Саннефьёрд
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Селанн-Хеггебе Эуне
(Тейлор Роберт)
14'
 
Нильсен Сиверт
15'
Йонссон Видар
(Тветер Александер Рууд)
1:1
17'
Хансен Кристоффер
2:1
50'
Кройцриглер Мартин
 
60'
 
Кольскоген Оле
Сери Яфет
73'
 
Сконес Каспер
Селанн-Хеггебе Эуне
74'
Рисан Сандер
Сингх Хармет
 
74'
Сёдлунн Андре
Ордагич Амер
 
90'
2:2
Финне Бор

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Саннефьёрд
Бранн

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
5:0
Т
1:4
Т
3:2
Т
0:1
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 10 0.37
Хансен Кристоффер 7 0.26
Тветер Александер Рууд 5 0.19
Рисан Сандер 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.04
Куртович Виллиам 1 0.04
Бренден Эрик 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 7 0.26
Тейлор Роберт 6 (1) 0.22
Бамба Дауда 6 0.22
Финне Бор 3 0.11
Расмуссен Матиас 2 0.07
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 5 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Сёдлунн Андре 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Нильсен Сиверт 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
1
6%
8
29%
61-75
6
33%
4
14%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
8
50%
76-90

Пропущено

28
24
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
7
25%
8
33%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90

Забито

34
33
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
8
24%
2
6%
31-45
9
26%
4
12%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
5
15%
10
30%
76-90

Пропущено

46
52
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 26
8
17%
3
6%
1-15
9
20%
13
25%
16-30
5
11%
7
13%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
6
13%
12
23%
61-75
9
20%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1
Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2
Бранн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3
Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде 0:0 Заявка 27 15 6 6 60 - 35 51
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Русенборг 0:0 Заявка 27 12 8 7 52 - 35 44
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Лиллестрём 0:2 Заявка 27 12 6 9 40 - 36 42
7. Волеренга Заявка 27 9 12 6 41 - 34 39
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
12. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
13. Одд Заявка 27 7 9 11 39 - 52 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
2. Мольде 0:0 Заявка 14 10 2 2 39 - 14 32
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг 0:0 Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
10. Лиллестрём 0:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:2 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 18 18
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
8. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
9. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
Где смотреть матч Саннефьёрд 2:2 Бранн онлайн


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