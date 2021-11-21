Норвегия: Типпелиген 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Sandefjord Arena
0:1
6' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
14' Желтая карточкаНильсен Сиверт
1:1
15' ГолЙонссон Видар
2:1
17' ГолХансен Кристоффер
50' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
2:2
90' ГолФинне Бор
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
26
Сери
Яфет
27
Хове
Рунар
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
93 Анене ЧумаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
6'
14'
15'
17'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Саннефьёрд
Бранн
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|10
|0.37
|Хансен Кристоффер
|7
|0.26
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.19
|Рисан Сандер
|2
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.07
|Валес Марк
|1
|0.04
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Бренден Эрик
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.04
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|7
|0.26
|Тейлор Роберт
|6 (1)
|0.22
|Бамба Дауда
|6
|0.22
|Финне Бор
|3
|0.11
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Странд Петтер
|1
|0.04
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Симба Мунга
|1
|0.04
|Педерсен Даниэль
|1
|0.04
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Сери Яфет
|1
|0.04
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|5
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|5
|1
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
22%
3
11%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
1
6%
4
14%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
1
6%
8
29%
61-75
6
33%
4
14%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
22%
8
50%
76-90
Пропущено
28
24
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
14%
0
0%
1-15
7
25%
8
33%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
5
18%
4
17%
61-75
3
11%
7
29%
29%
76-90
Забито
34
33
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
8
24%
2
6%
31-45
9
26%
4
12%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
5
15%
10
30%
76-90
Пропущено
46
52
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 26
8
17%
3
6%
1-15
9
20%
13
25%
16-30
5
11%
7
13%
31-45
9
20%
6
12%
46-60
6
13%
12
23%
61-75
9
20%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1
Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Стабек - Саннефьёрд 0:2
Бранн
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3
Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1 Хёугесунн - Бранн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|60 - 35
|51
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|27
|12
|8
|7
|52 - 35
|44
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|27
|12
|6
|9
|40 - 36
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 34
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 52
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|39 - 14
|32
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|10.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 18
|18
|6.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|9.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7