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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча

Стадион:
Одд
0'
1:0
70' Гол
Салетрос Антон
1:1
84' Гол
Аас Сайвер
90'+6
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
77
Чанаджия
Дарио
20
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
25
Кителано
Йон
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Йоргенсен
Филип
6
Леквен
Магнус
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
Сарпсборг-08
3-4-2-1
Одд
4-3-3

Ход матча

27'
 
Овусу Соломон
Коса Маркус Андреас
61'
Упсет Кристиан
Майгор Миккел
 
70'
Салетрос Антон
(Коне Ибраима)
1:0
73'
 
Ларсен Кристоффер
Леквен Магнус
75'
Мухаммед Рашад
Коне Ибраима
 
75'
 
Аас Сайвер
Валлем Конрад
84'
1:1
Аас Сайвер
(Рууд Эспен)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Сарпсборг-08
Одд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
К
4:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
1:1
К
2:1
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линнсет Йонатан 10 0.37
Коне Ибраима 10 (1) 0.37
Упсет Кристиан 4 0.15
Салетрос Антон 3 0.11
Томассен Йоахим 3 0.11
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Мухаммед Рашад 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Майгор Миккел 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.41
Свеннсен Сандер 8 0.3
Леуритсен Тобиас 6 0.22
Коса Маркус Андреас 2 0.07
Китолано Джошуа 2 0.07
Валлем Конрад 2 0.07
Рууд Эспен 1 0.04
Ролантссон Гилли 1 0.04
Ларсен Кристоффер 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Кителано Йон 0 0
Йонассен Эмиль 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Томассен Йоахим 6 0
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 6 0
Бакенга Мушага 4 0
Китолано Джошуа 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
6
30%
2
17%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Пропущено

14
27
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
7%
6
22%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
6
43%
4
15%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
15%
6
24%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
5
38%
4
16%
76-90

Пропущено

28
27
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
4
15%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
7
25%
6
22%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
6
21%
3
11%
76-90

Забито

33
37
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
12%
7
19%
1-15
6
18%
3
8%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
1
3%
6
16%
46-60
8
24%
6
16%
61-75
11
33%
6
16%
76-90

Пропущено

42
54
13 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
3
7%
10
19%
1-15
2
5%
9
17%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
10
24%
12
22%
46-60
7
17%
8
15%
61-75
12
29%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3
Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 27 17 7 3 54 - 23 58
2. Мольде 0:0 Заявка 27 15 6 6 60 - 35 51
3. Викинг Заявка 27 14 6 7 52 - 44 48
4. Русенборг 0:0 Заявка 27 12 8 7 52 - 35 44
5. Кристиансунд Заявка 27 13 4 10 35 - 39 43
6. Лиллестрём 0:2 Заявка 27 12 6 9 40 - 36 42
7. Волеренга Заявка 27 9 12 6 41 - 34 39
8. Сарпсборг-08 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
9. Хёугесунн Заявка 27 9 7 11 44 - 41 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 27 9 7 11 40 - 37 34
11. Тромсё Заявка 27 7 10 10 32 - 42 31
12. Саннефьёрд Заявка 27 8 6 13 33 - 47 30
13. Одд Заявка 27 7 9 11 39 - 52 30
14. Стабек Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
15. Мьёндален Заявка 27 4 10 13 32 - 44 22
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
2. Мольде 0:0 Заявка 14 10 2 2 39 - 14 32
3. Кристиансунд Заявка 13 9 2 2 23 - 12 29
4. Хёугесунн Заявка 13 8 3 2 28 - 13 27
5. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
6. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
7. Русенборг 0:0 Заявка 13 8 2 3 33 - 17 26
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
10. Лиллестрём 0:2 Заявка 13 6 3 4 17 - 12 21
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
13. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
14. Тромсё Заявка 13 3 5 5 16 - 19 14
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален Заявка 13 2 5 6 18 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
2. Викинг Заявка 13 6 3 4 21 - 23 21
3. Лиллестрём 0:2 Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 18 18
6. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
7. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
8. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
9. Волеренга Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Сарпсборг-08 Заявка 13 4 1 8 14 - 27 13
11. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд Заявка 13 3 1 9 15 - 31 10
13. Стабек Заявка 13 2 3 8 17 - 32 9
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 13 1 4 8 7 - 25 7
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Коса Маркус Андреас уходит с поля. Овусу Соломон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:1 Одд онлайн


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