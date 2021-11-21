Норвегия: Типпелиген 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг
1:0
70' ГолСалетрос Антон
1:1
84' ГолАас Сайвер
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
-
10 КачиНападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
70'
1:0
84'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Сарпсборг-08
Одд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линнсет Йонатан
|10
|0.37
|Коне Ибраима
|10 (1)
|0.37
|Упсет Кристиан
|4
|0.15
|Салетрос Антон
|3
|0.11
|Томассен Йоахим
|3
|0.11
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Мухаммед Рашад
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.41
|Свеннсен Сандер
|8
|0.3
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.22
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.07
|Китолано Джошуа
|2
|0.07
|Валлем Конрад
|2
|0.07
|Рууд Эспен
|1
|0.04
|Ролантссон Гилли
|1
|0.04
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Кителано Йон
|0
|0
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|1
|Карамоко Бенджамин
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кителано Йон
|6
|0
|Бакенга Мушага
|4
|0
|Китолано Джошуа
|4
|0
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Валлем Конрад
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
6
30%
2
17%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Пропущено
14
27
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
7%
6
22%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
6
43%
4
15%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
2
15%
6
24%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
5
38%
4
16%
76-90
Пропущено
28
27
9 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
7%
4
15%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
7
25%
6
22%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
6
21%
3
11%
76-90
Забито
33
37
13 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
4
12%
7
19%
1-15
6
18%
3
8%
16-30
3
9%
9
24%
31-45
1
3%
6
16%
46-60
8
24%
6
16%
61-75
11
33%
6
16%
76-90
Пропущено
42
54
13 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
3
7%
10
19%
1-15
2
5%
9
17%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
10
24%
12
22%
46-60
7
17%
8
15%
61-75
12
29%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:0
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3
Саннефьёрд - Одд 0:0 Одд - Мольде 1:3 Хёугесунн - Одд 1:3 Волеренга - Одд 0:3 Одд - Лиллестрём 2:3 Будё-Глимт - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг - Одд 5:0 Одд - Хёугесунн 4:2 Фрам Ларвик - Одд 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:3 Тёнсберг - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Одд 3:0 Одд - Викинг 3:2 Мольде - Одд 5:0 Одд - Русенборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|27
|17
|7
|3
|54 - 23
|58
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|60 - 35
|51
|3.
|Викинг
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|52 - 44
|48
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|27
|12
|8
|7
|52 - 35
|44
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|35 - 39
|43
|6.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|27
|12
|6
|9
|40 - 36
|42
|7.
|Волеренга
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 34
|39
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|44 - 41
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|40 - 37
|34
|11.
|Тромсё
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 42
|31
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|33 - 47
|30
|13.
|Одд
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 52
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|32 - 44
|22
|16.
|Бранн
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|34 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|39 - 14
|32
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|23 - 12
|29
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 13
|27
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|6.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|7.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|33 - 17
|26
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|10.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 12
|21
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|26 - 26
|16
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 19
|14
|15.
|Бранн
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|2.
|Викинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 23
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|5.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 18
|18
|6.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|8.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|9.
|Волеренга
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 27
|13
|11.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 31
|10
|13.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 32
|9
|14.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 25
|7