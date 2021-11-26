  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
2:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Камбюр
0'
0:1
17' Гол
Якобс Ями
1:1
31' Гол
Баррето Эдгар
2:1
36' Гол
Ali Akman
45' Желтая карточка
Тавшан Элаис
2:2
52' Гол
Робертс Улдрикис
55' Желтая карточка
Маркес Иван
63'
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
11
Маттссон
Магнус
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
17
Доодеман
Ник
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
НЕК Неймеген
4-3-3
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

17'
0:1
Якобс Ями
(Доодеман Ник)
31'
Баррето Эдгар
(Шоне Лассе)
1:1
36'
Ali Akman
2:1
45'
Тавшан Элаис
 
52'
2:2
Робертс Улдрикис
55'
Маркес Иван
 
58'
 
Доодеман Ник
Робертс Улдрикис
58'
 
Tom Boere
Брей Майкл

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

НЕК Неймеген
Камбюр

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.36
Окита Жонатан 4 0.29
Тавшан Элаис 3 0.21
Брюин Джорди 2 0.14
Вет Хавьер 1 0.07
Вердонк Калвин 1 0.07
Баррето Эдгар 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Одентал Кас 1 0.07
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.36
Каллон Исса 3 0.21
Tom Boere 3 0.21
Маулун Робин 2 0.14
Самбисса Давид 2 0.14
Робертс Улдрикис 2 0.14
Худемакерс Меес 2 0.14
Бангура Алекс 2 0.14
Брей Майкл 1 0.07
Тол Марко 1 0.07
Киш Тамаш 1 0.07
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Маркес Иван 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Шоне Лассе 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 3 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

18
23
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
5
28%
7
30%
46-60
1
6%
8
35%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

18
27
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
7
26%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3
Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
5. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
6. Камбюр 2:2 14 7 1 6 25 - 29 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. НЕК Неймеген 2:2 14 5 5 4 19 - 21 20
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 13 2 5 6 14 - 22 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 2:2 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 2:2 7 2 3 2 8 - 7 9
13. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
14. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
15. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. НЕК Неймеген 2:2 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Камбюр 2:2 7 3 1 3 10 - 17 10
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Камбюр
2.49
4.25
8.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 2:2 Камбюр онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 