Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Гоффертштадион
0:1
17' ГолЯкобс Ями
1:1
31' ГолБаррето Эдгар
2:1
36' ГолAli Akman
45' Желтая карточкаТавшан Элаис
2:2
52' ГолРобертс Улдрикис
55' Желтая карточкаМаркес Иван
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
17
Доодеман
Ник
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
Ход матча
17'
0:1
31'
1:1
36'
2:1
45'
52'
2:2
55'
58'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
0 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
НЕК Неймеген
Камбюр
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.36
|Окита Жонатан
|4
|0.29
|Тавшан Элаис
|3
|0.21
|Брюин Джорди
|2
|0.14
|Вет Хавьер
|1
|0.07
|Вердонк Калвин
|1
|0.07
|Баррето Эдгар
|1
|0.07
|Маттссон Магнус
|1
|0.07
|Одентал Кас
|1
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.36
|Каллон Исса
|3
|0.21
|Tom Boere
|3
|0.21
|Маулун Робин
|2
|0.14
|Самбисса Давид
|2
|0.14
|Робертс Улдрикис
|2
|0.14
|Худемакерс Меес
|2
|0.14
|Бангура Алекс
|2
|0.14
|Брей Майкл
|1
|0.07
|Тол Марко
|1
|0.07
|Киш Тамаш
|1
|0.07
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|3
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
18
23
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
2
9%
31-45
5
28%
7
30%
46-60
1
6%
8
35%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Пропущено
18
27
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
7
26%
16-30
3
17%
6
22%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
28%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3
Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|5.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|6.
|Камбюр
|2:2
|14
|7
|1
|6
|25 - 29
|22
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|НЕК Неймеген
|2:2
|14
|5
|5
|4
|19 - 21
|20
|9.
|Виллем II
|13
|5
|3
|5
|16 - 22
|18
|10.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|12.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|13.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|14.
|Гронинген
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Ваалвейк
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|1
|1
|11
|7 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|2:2
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|2:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|13.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|7 - 15
|7
|15.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|НЕК Неймеген
|2:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Камбюр
|2:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 17
|10
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|11.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0