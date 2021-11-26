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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
2:3
Конец матча

Стадион:
Камбюр
0'
0:1
17' Гол
Якобс Ями
1:1
31' Гол
Баррето Эдгар
2:1
36' Гол
Ali Akman
45' Желтая карточка
Тавшан Элаис
2:2
52' Гол
Робертс Улдрикис
55' Желтая карточка
Маркес Иван
2:3
66' Гол
Бангура Алекс
74' Желтая карточка
Бангура Алекс
90' Желтая карточка
Шоне Лассе
90'+7
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Брюин
Джорди
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
11
Маттссон
Магнус
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
17
Доодеман
Ник
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
НЕК Неймеген
4-3-3
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

17'
0:1
Якобс Ями
(Доодеман Ник)
31'
Баррето Эдгар
(Шоне Лассе)
1:1
36'
Ali Akman
2:1
45'
Тавшан Элаис
 
52'
2:2
Робертс Улдрикис
55'
Маркес Иван
 
58'
 
Доодеман Ник
Робертс Улдрикис
58'
 
Tom Boere
Брей Майкл
66'
2:3
Бангура Алекс
70'
 
Гюллит Максим
Схаутен Эрик
74'
 
Бангура Алекс
74'
Вет Хавьер
Брюин Джорди
 
74'
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
 
82'
 
Паулиссен Митчелл
Маулун Робин
82'
 
Яспер тер Хейде
Якобс Ями
85'
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
 
85'
Ромени Оле
Маттссон Магнус
 
87'
Бронкхорст Илиас
Маркес Иван
 
90'
Шоне Лассе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

НЕК Неймеген
Камбюр

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.36
Окита Жонатан 4 0.29
Тавшан Элаис 3 0.21
Брюин Джорди 2 0.14
Вет Хавьер 1 0.07
Вердонк Калвин 1 0.07
Баррето Эдгар 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Одентал Кас 1 0.07
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.36
Каллон Исса 3 0.21
Tom Boere 3 0.21
Робертс Улдрикис 3 0.21
Бангура Алекс 3 0.21
Маулун Робин 2 0.14
Самбисса Давид 2 0.14
Худемакерс Меес 2 0.14
Брей Майкл 1 0.07
Тол Марко 1 0.07
Киш Тамаш 1 0.07
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 4 0
Окита Жонатан 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
3
38%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

20
26
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
5
25%
8
31%
46-60
1
5%
9
35%
61-75
2
10%
2
8%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
7
24%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
5
24%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3
Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 4:1
Камбюр
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5
Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1 Камбюр - Де Графсхап 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
6. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
12. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
13. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
14. Гронинген 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Ваалвейк 13 2 5 6 14 - 22 11
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 12 2 3 7 14 - 28 9
18. ПЕК Зволле 13 1 1 11 7 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 7 - 15 7
16. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
11. Гронинген 7 2 1 4 7 - 15 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 6 0 4 2 9 - 11 4
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 2:3 Камбюр онлайн


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