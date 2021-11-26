Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Хорошую попытку сделал Вердонк Калвин . Удар в створ, но вратарь начеку

95' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Камбюр

92' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Худемакерс Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Максим Гуллит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Матч возобновлен

87' Стивенс Сонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Брей Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Тавшан Элаис пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

70' Тактическая замена. Схаутен Эрик уходит с поля и его заменяет Максим Гуллит

66' Г О О О О Л - Бангура Алекс забивает ударом с левой ноги!

66' Брей Майкл нанес удар, мяч был парирован, но Маттийс Брандерхорст не удержал его в руках.

64' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Эль-Каруани Суфьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Камбюр выполняет удар от ворот.

57' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Камбюр

52' Г О О О О Л - Робертс Улдрикис забивает ударом с правой ноги!

51' Камбюр выполняет удар от ворот.

49' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля