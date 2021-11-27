Словакия: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
0:1
44' ГолКизиридис Александрос
60' Желтая карточкаAndrej Strba
62' Желтая карточкаСлобода Антон
80' Желтая карточкаМазань Петер
0:2
86' ГолКизиридис Александрос
24
Чмовш
Павел
52
Adam
Pajer
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
19
Ladji
Malle
22
Кира
Матуш
17
Чоглей
Петер
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Защитник
-
52 Adam PajerЗащитник
- Защитник
-
33 Лашик РичардПолузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
-
19 Ladji MalleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Mor Nguer
-
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
- Защитник
-
31 Мених ЙозефЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Гаспра ДавидЗащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lubos Benkovsky
Ход матча
44'
60'
62'
80'
86'
История личных встреч
Погронье
Злате Моравце
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.38
|Ladji Malle
|2
|0.13
|Бадоло Седрик
|2
|0.13
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.13
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|4
|0.25
|Мондек Кароль
|3
|0.19
|Дубек Томаш
|3 (1)
|0.19
|Чонка Матуш
|2
|0.13
|Чоглей Петер
|2
|0.13
|Швец Марек
|2
|0.13
|Хобот Марьян
|1
|0.06
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Adam Pajer
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Лашик Ричард
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|5
|0
|Беднар Мартин
|4
|0
|Мених Йозеф
|4
|0
|Кизиридис Александрос
|4
|0
|Тот Мартин
|3
|0
|Слобода Антон
|3
|0
|Чоглей Петер
|3
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Швец Марек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
14
21
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
43%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
6
35%
76-90
Пропущено
34
30
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
12%
7
23%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
9
26%
4
13%
31-45
4
12%
6
20%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
8
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0
Злате Моравце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Тренчин 0:1
Злате Моравце - Середь 2:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Земплин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Погронье 1:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Сеница 1:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Тренчин - Злате Моравце 4:0 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - Тренчин 2:0 Жилина - Злате Моравце 5:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|2
|1
|35 - 11
|35
|2.
|Спартак Трнава
|14
|10
|3
|1
|24 - 5
|33
|3.
|ДАК
|16
|8
|3
|5
|22 - 19
|27
|4.
|Ружомберок
|15
|7
|6
|2
|24 - 12
|27
|5.
|Жилина
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|6.
|Тренчин
|16
|5
|5
|6
|24 - 23
|20
|7.
|Земплин
|16
|6
|2
|8
|18 - 22
|20
|8.
|Середь
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|9.
|Злате Моравце
|16
|3
|5
|8
|17 - 30
|14
|10.
|Сеница
|15
|3
|5
|7
|15 - 24
|14
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|16
|4
|2
|10
|19 - 35
|14
|12.
|Погронье
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|19
|2.
|Спартак Трнава
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Ружомберок
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ДАК
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|6.
|Середь
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Земплин
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Тренчин
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Злате Моравце
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Сеница
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Погронье
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|2.
|Слован Братислава
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|ДАК
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|4.
|Ружомберок
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|6.
|Жилина
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|7.
|Земплин
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Злате Моравце
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|10.
|Сеница
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Погронье
|8
|1
|0
|7
|6 - 20
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|2
|6
|7 - 23
|2