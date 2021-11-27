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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:2
Конец матча

Стадион:
Злате Моравце
0'
0:1
44' Гол
Кизиридис Александрос
60' Желтая карточка
Andrej Strba
62' Желтая карточка
Слобода Антон
80' Желтая карточка
Мазань Петер
0:2
86' Гол
Кизиридис Александрос
90'+9
17
Грдличка
Либор
24
Чмовш
Павел
6
Andrej
Strba
52
Adam
Pajer
44
Загуменски
Тимотей
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
18
Благут
Патрик
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
19
Ladji
Malle
22
Кира
Матуш
17
Чоглей
Петер
4
Тот
Мартин
31
Мених
Йозеф
90
Чонка
Матуш
66
Беднар
Мартин
8
Слобода
Антон
89
Кизиридис
Александрос
29
Гамбош
Мартин
16
Мондек
Кароль
9
Швец
Марек
Погронье
4-3-3
Злате Моравце
4-2-3-1

История личных встреч

Погронье
Злате Моравце

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
2:2
СГБ
1:0
С
1:1
К
0:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.38
Ladji Malle 2 0.13
Бадоло Седрик 2 0.13
Мазань Петер 2 (1) 0.13
Загуменски Тимотей 1 0.06
Благут Патрик 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 4 0.25
Мондек Кароль 3 0.19
Дубек Томаш 3 (1) 0.19
Чонка Матуш 2 0.13
Чоглей Петер 2 0.13
Швец Марек 2 0.13
Хобот Марьян 1 0.06

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Мазань Петер 3 0
Adam Pajer 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Благут Патрик 2 0
Лашик Ричард 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Marek Vybostok 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 5 0
Беднар Мартин 4 0
Мених Йозеф 4 0
Кизиридис Александрос 4 0
Тот Мартин 3 0
Слобода Антон 3 0
Чоглей Петер 3 0
Гамбош Мартин 2 0
Мондек Кароль 1 0
Швец Марек 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

14
21
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
43%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
6
35%
76-90

Пропущено

34
30
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
4
12%
7
23%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
9
26%
4
13%
31-45
4
12%
6
20%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
8
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2
Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0
Злате Моравце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Жилина - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Тренчин 0:1
Злате Моравце - Середь 2:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Земплин - Злате Моравце 2:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Погронье 1:0 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Сеница 1:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Тренчин - Злате Моравце 4:0 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - Тренчин 2:0 Жилина - Злате Моравце 5:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 11 2 1 35 - 11 35
2. Спартак Трнава 14 10 3 1 24 - 5 33
3. ДАК 16 8 3 5 22 - 19 27
4. Ружомберок 15 7 6 2 24 - 12 27
5. Жилина 15 6 4 5 25 - 20 22
6. Тренчин 16 5 5 6 24 - 23 20
7. Земплин 16 6 2 8 18 - 22 20
8. Середь 15 5 4 6 18 - 20 19
9. Злате Моравце 16 3 5 8 17 - 30 14
10. Сеница 15 3 5 7 15 - 24 14
11. Татран Липтовски-Микулаш 16 4 2 10 19 - 35 14
12. Погронье 16 2 3 11 14 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 7 6 1 0 21 - 5 19
2. Спартак Трнава 6 5 1 0 13 - 2 16
3. Ружомберок 8 4 3 1 12 - 4 15
4. ДАК 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Жилина 8 4 1 3 16 - 11 13
6. Середь 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Земплин 8 4 0 4 12 - 11 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 8 4 0 4 12 - 12 12
9. Тренчин 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Злате Моравце 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Сеница 7 2 2 3 7 - 11 8
12. Погронье 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 2 1 11 - 3 17
2. Слован Братислава 7 5 1 1 14 - 6 16
3. ДАК 8 4 1 3 10 - 8 13
4. Ружомберок 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Тренчин 8 3 2 3 10 - 12 11
6. Жилина 7 2 3 2 9 - 9 9
7. Земплин 8 2 2 4 6 - 11 8
8. Середь 7 1 3 3 7 - 12 6
9. Злате Моравце 8 2 0 6 9 - 21 6
10. Сеница 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Погронье 8 1 0 7 6 - 20 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 2 6 7 - 23 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Alexandros Kiziridis бьет в цель!
  • 28'
    Adam Pajer уходит с поля. Адамец Мартин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 0:2 Злате Моравце онлайн


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