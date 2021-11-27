Титков долго решался на дальний удар и в итоге пробил в правый нижний угол, где был Волков.

Тольяттинцы используют навесы, но пока они не приносят им дивидендов.

Эктов входил в штрафную с левого фланга и упал после подката соперника - фола нет.

Угловой с правого фланга исполнит команда из Оренбурга... Неопасная подача.

Савичев навесил с правого края, Базелюк толком не смог пробить, и мяч оказался в руках Гошева.

Хозяева сразу пошли в атаку. Делькин протащил мяч с левого фланга до лицевой и заработал угловой. Подача корнера, однако, не стала опасной для гостей.

Килин в обороне здорово сработал против Титкова.

Босов с правой стороны сместился к центру и покатил на Рогича, выстрелившего кручёным ударом далеко от створа.

Титков сделал прострел с левого фланга, а защитник хозяев вынес мяч в аут.

С помощью коротких передач на левом фланге "Акрон" упустил мяч за лицевую. Гошев пробьёт от ворот.

Первый тайм

— В перерыве - по замене в каждой из команд. Вместо Диалло выходит Ковалев, а вместо Чудина - Зуев.

— Свисток на перерыв.

45' Одна минута была добавлена к первому тайму.

45' Как не забили гости?! Диалло вышел на рандеву с Волковым и покатил влево на свободного Сычевого, а тот умудрился подсечь мяч выше пустого створа с нескольких метров.

45' В контратаку побежал "Оренбург".

45' Бреев получил предупреждение за фол в центре поля на Савичеве.

43' Оказывают медпомощь игроку "Оренбурга".

42' Палиенко, разгонявший контратаку "Акрона", упал в центре поля. Нарушение не зафиксировано.

41' Малых выкатывал из правой зоны штрафной в центр, но безадресно.

40' Эктов из зоны левого инсайда крутанул мяч мимо дальней девятки.

39' Савичев подаёт с правого края - чётко в руки Гошеву.

38' Босов в прессинге подтолкнул соперника на чужой половине поля.

37' Фамейе схлопотал жёлтую карточку - отодвинул он рукой Екру.

37' "Акрон" перешёл в атаку после перехвата Чудина. Савичев навесил с правого фланга, и Базелюк пробил головой в руки Гошева.

35' Угловой удар с правой стороны исполнит "Оренбург".... Опасного момента после подачи корнера не получилось.

34' Базелюк коротко отдал влево Босову, а тот покрутился с мячом и выкатил на подступы к штрафной Чудину, на исполнение пробившему мимо правой девятки.

33' Палиенко навесил с левофлангового штрафного на дальнюю штангу, где Делькин с острого угла пробил вторым этажом мимо створа.

32' Аюпов получил жёлтую карточку за фол на правом краю обороны.

32' Гошев вышел из ворот и выбил мяч - не очень большая согласованность была у него со своими защитниками.

31' Офсайд у Фамейе.

30' У "Акрона" позиционной атакующей игры почти что нет.

29' Дальний удар исполнил Сычевой, и через рикошет от Рогача мяч забрал Волков.

28' В центре поля небольшой фол против Диалло допустил Рогач.

27' Босов шёл вперед по левому полуфлангу, но остановился, не найдя перспективных продолжений.

26' Титков с правого фланга отправил мяч мимо створа.

25' Опасная атака гостей продолжилась, но было зафиксировано положение "вне игры".

25' Сычевой откатил мяч Брееву, тот выстрелил в левый угол, и Волков спас хозяев от второго гола в их ворота.

24' Позиционно "Оренбург" раскатывает мяч в центральной трети поля.

23' Делькин открывался в чужой штрафной под закидушку партнёра, но Гошев опередил его и забрал мяч.

22' Базелюк снова не сумел обработать дальний заброс, а ведь мог получить в своё распоряжение опасный момент.

20' Игрок "Акрона" лежит на газоне, это Палиенко.

19' "Оренбург" хочет провести второй гол и многое для этого делает.

18' Опасно! Диалло не дотянулся до мяча после подачи с левого края, а дальше гости не превратили в гол сильный прострел Малого.

17' Босов заработал для "Акрона" угловой, а подача корнера не принесла тольяттинцам успеха.

16' Наброс Малого с правого фланга - прямо в руки Волкова.

15' Фамейе отмахнулся от Босова впереди возле углового флажка.

14' Килин не достал до неудобной передачи на левом фланге - аут.

13' Хозяева выходят из обороны под умеренным прессингом гостей.

12' Расслабляться "Оренбургу" нельзя, ему тоже надо держать ухо востро.

11' Гойкович умело сыграл в своей штрафной против Палиенко, оттерев того от мяча без нарушения правил.

11' Сычевой наносил удар с левой стороны с острого угла - Волков парировал.

10' Во "вне игры" попал футболист "Акрона".

9' Уральцы завершили голом свой активный отрезок из нескольких минут. Это было закономерно.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Владимир Сычевой!

После подачи углового "Оренбург" сохранил владение. Титков навесил справа, и Сычевой, находившийся возле дальней штанги, переправил мяч в цель головой.

7' Два прострела Фамейе с правого фланга заблокированы. Во втором случае мяч ушёл на угловой.

6' Волков выбил мяч на чужую половину, где сначала им завладели оренбуржцы, а затем тольяттинцы.

5' "Оренбург", конечно посильнее, и не зря он претендует на Премьер-лигу.

4' Опасно! Фамейе вырывался на рандеву с Волковым после передачи от партнёра слева и пробил - вратарь хозяев справился.

3' Пока характер игры ещё не оформился.

2' Базелюк цеплял мяч в чужой штрафной, но не удержал его, Малый выиграл борьбу.

1' Два аута были на первой минуте.