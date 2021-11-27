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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Акрон
0:1
Второй тайм: 57'
Оренбург
0'
0:1
8' Гол
Сычевой Владимир
32' Желтая карточка
Аюпов Тимур
37' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
45' Желтая карточка
Бреев Сергей
57'
Акрон
Оренбург

История личных встреч

Акрон
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 7 (3) 0.28
Делькин Артём 3 0.12
Сагуткин Даниил 3 0.12
Ефремов Дмитрий 3 0.12
Палиенко Максим 2 0.08
Зуев Илья 2 0.08
Бабаев Владлен 2 0.08
Песегов Евгений 1 0.04
Газданов Артур 1 0.04
Чудин Иван 1 0.04
Савичев Константин 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Гираев Карим 1 0.04
Vladimir Marukhin 1 0.04
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.36
Сычевой Владимир 5 0.2
Миронов Алексей 4 (1) 0.16
Титков Николай 3 (2) 0.12
Сиваков Михаил 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Корян Аршак 2 0.08
Гойкович Ренато 2 0.08
Прудников Николай 2 0.08
Бреев Сергей 1 0.04
Малых Андрей 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рогач Иван 7 1
Сагуткин Даниил 4 2
Делькин Артём 6 0
Савичев Константин 5 0
Азаров Владимир 5 0
Палиенко Максим 4 0
Зуев Илья 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Килин Антон 3 0
Ефремов Дмитрий 3 0
Босов Александр 3 0
Geo Ekra 3 0
Волков Сергей 1 1
Песегов Евгений 2 0
Чудин Иван 2 0
Базелюк Константин 2 0
Потапов Андрей 2 0
Нестеров Александр 2 0
Майрович Максим 1 0
Гираев Карим 1 0
Чистяков Никита 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 7 1
Сиваков Михаил 6 1
Миронов Алексей 7 0
Бреев Сергей 5 0
Гойкович Ренато 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Титков Николай 5 0
Аюпов Тимур 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Ойеволе Адессойе 1 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
33%
4
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

9
26
7 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
2
22%
6
23%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
4
44%
4
15%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

30
38
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
6
20%
6
16%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
6
20%
6
16%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
7
23%
10
26%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0
Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ПФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0 Ротор - Акрон 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Велес Москва - Акрон 1:1 Оренбург - Акрон 1:0 Томь - Акрон 2:1 Факел - Акрон 1:0
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1
Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 25 17 2 6 38 - 17 53
2. Факел 2:1 Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 25 11 12 2 45 - 28 45
4. СКА-Хабаровск Заявка 25 12 5 8 29 - 25 41
5. Нефтехимик Заявка 25 12 5 8 41 - 25 41
6. Алания Заявка 24 11 7 6 53 - 34 40
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон 0:1 Заявка 25 10 6 9 29 - 27 36
9. Енисей Заявка 25 10 5 10 36 - 37 35
10. Велес Москва Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
11. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
12. Спартак-2 1:1 Заявка 25 9 4 12 26 - 41 31
13. Томь Заявка 25 8 7 10 33 - 41 31
14. Краснодар-2 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 24 5 11 8 21 - 25 26
16. ПФК Кубань Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Волгарь 0:0 Заявка 25 6 6 13 14 - 25 24
18. Ротор 1:2 Заявка 25 4 12 9 24 - 30 24
19. Металлург Липецк Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик 1:1 Заявка 25 4 8 13 22 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел 2:1 Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон 0:1 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 6 7 0 27 - 11 25
5. Алания Заявка 11 8 0 3 29 - 13 24
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
9. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
10. Енисей Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
11. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
12. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
15. Спартак-2 1:1 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
16. Текстильщик 1:1 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь 0:0 Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор 1:2 Заявка 12 1 7 4 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Оренбург 1:0 Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 4 5 5 13 - 16 17
5. Факел 2:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
6. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
7. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
8. Спартак-2 1:1 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
9. ПФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
10. Ротор 1:2 Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
11. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Волгарь 0:0 Заявка 13 3 4 6 9 - 14 13
13. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
17. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
18. Акрон 0:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик 1:1 Заявка 12 0 5 7 3 - 19 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 56'
    Савичев навесил с правого края, Базелюк толком не смог пробить, и мяч оказался в руках Гошева.
  • Угловой
    55'
    Угловой с правого фланга исполнит команда из Оренбурга... Неопасная подача.
  • Травма, повреждение
    53'
    Эктов входил в штрафную с левого фланга и упал после подката соперника - фола нет.
  • 52'
    Тольяттинцы используют навесы, но пока они не приносят им дивидендов.
  • 52'
    Титков долго решался на дальний удар и в итоге пробил в правый нижний угол, где был Волков.
  • 50'
    С помощью коротких передач на левом фланге "Акрон" упустил мяч за лицевую. Гошев пробьёт от ворот.
  • 49'
    Титков сделал прострел с левого фланга, а защитник хозяев вынес мяч в аут.
  • 48'
    Босов с правой стороны сместился к центру и покатил на Рогича, выстрелившего кручёным ударом далеко от створа.
  • 46'
    Килин в обороне здорово сработал против Титкова.
  • Угловой
    46'
    Хозяева сразу пошли в атаку. Делькин протащил мяч с левого фланга до лицевой и заработал угловой. Подача корнера, однако, не стала опасной для гостей.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Замена
    В перерыве - по замене в каждой из команд. Вместо Диалло выходит Ковалев, а вместо Чудина - Зуев.
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута была добавлена к первому тайму.
  • Опасный момент
    45'
    Как не забили гости?! Диалло вышел на рандеву с Волковым и покатил влево на свободного Сычевого, а тот умудрился подсечь мяч выше пустого створа с нескольких метров.
  • 45'
    В контратаку побежал "Оренбург".
  • Желтая карточка
    45'
    Бреев получил предупреждение за фол в центре поля на Савичеве.
  • Травма, повреждение
    43'
    Оказывают медпомощь игроку "Оренбурга".
  • 42'
    Палиенко, разгонявший контратаку "Акрона", упал в центре поля. Нарушение не зафиксировано.
  • 41'
    Малых выкатывал из правой зоны штрафной в центр, но безадресно.
  • 40'
    Эктов из зоны левого инсайда крутанул мяч мимо дальней девятки.
  • 39'
    Савичев подаёт с правого края - чётко в руки Гошеву.
  • Фол, нарушение
    38'
    Босов в прессинге подтолкнул соперника на чужой половине поля.
  • Желтая карточка
    37'
    Фамейе схлопотал жёлтую карточку - отодвинул он рукой Екру.
  • 37'
    "Акрон" перешёл в атаку после перехвата Чудина. Савичев навесил с правого фланга, и Базелюк пробил головой в руки Гошева.
  • Угловой
    35'
    Угловой удар с правой стороны исполнит "Оренбург".... Опасного момента после подачи корнера не получилось.
  • 34'
    Базелюк коротко отдал влево Босову, а тот покрутился с мячом и выкатил на подступы к штрафной Чудину, на исполнение пробившему мимо правой девятки. 
  • 33'
    Палиенко навесил с левофлангового штрафного на дальнюю штангу, где Делькин с острого угла пробил вторым этажом мимо створа.
  • Желтая карточка
    32'
    Аюпов получил жёлтую карточку за фол на правом краю обороны.
  • 32'
    Гошев вышел из ворот и выбил мяч - не очень большая согласованность была у него со своими защитниками.
  • 31'
    Офсайд у Фамейе.
  • 30'
    У "Акрона" позиционной атакующей игры почти что нет.
  • 29'
    Дальний удар исполнил Сычевой, и через рикошет от Рогача мяч забрал Волков.
  • Фол, нарушение
    28'
    В центре поля небольшой фол против Диалло допустил Рогач.
  • 27'
    Босов шёл вперед по левому полуфлангу, но остановился, не найдя перспективных продолжений.
  • 26'
    Титков с правого фланга отправил мяч мимо створа.
  • Офсайд
    25'
    Опасная атака гостей продолжилась, но было зафиксировано положение "вне игры".
  • Опасный момент
    25'
    Сычевой откатил мяч Брееву, тот выстрелил в левый угол, и Волков спас хозяев от второго гола в их ворота.
  • 24'
    Позиционно "Оренбург" раскатывает мяч в центральной трети поля.
  • 23'
    Делькин открывался в чужой штрафной под закидушку партнёра, но Гошев опередил его и забрал мяч.
  • 22'
    Базелюк снова не сумел обработать дальний заброс, а ведь мог получить в своё распоряжение опасный момент.
  • Травма, повреждение
    20'
    Игрок "Акрона" лежит на газоне, это Палиенко.
  • 19'
    "Оренбург" хочет провести второй гол и многое для этого делает.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! Диалло не дотянулся до мяча после подачи с левого края, а дальше гости не превратили в гол сильный прострел Малого.
  • Угловой
    17'
    Босов заработал для "Акрона" угловой, а подача корнера не принесла тольяттинцам успеха.
  • 16'
    Наброс Малого с правого фланга - прямо в руки Волкова.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фамейе отмахнулся от Босова впереди возле углового флажка.
  • 14'
    Килин не достал до неудобной передачи на левом фланге - аут.
  • 13'
    Хозяева выходят из обороны под умеренным прессингом гостей.
  • 12'
    Расслабляться "Оренбургу" нельзя, ему тоже надо держать ухо востро.
  • 11'
    Гойкович умело сыграл в своей штрафной против Палиенко, оттерев того от мяча без нарушения правил. 
  • Опасный момент
    11'
    Сычевой наносил удар с левой стороны с острого угла - Волков парировал.
  • Офсайд
    10'
    Во "вне игры" попал футболист "Акрона".
  • 9'
    Уральцы завершили голом свой активный отрезок из нескольких минут. Это было закономерно.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Владимир Сычевой!
    После подачи углового "Оренбург" сохранил владение. Титков навесил справа, и Сычевой, находившийся возле дальней штанги, переправил мяч в цель головой.
  • Угловой
    7'
    Два прострела Фамейе с правого фланга заблокированы. Во втором случае мяч ушёл на угловой.
  • 6'
    Волков выбил мяч на чужую половину, где сначала им завладели оренбуржцы, а затем тольяттинцы.
  • 5'
    "Оренбург", конечно посильнее, и не зря он претендует на Премьер-лигу.
  • Опасный момент
    4'
    Опасно! Фамейе вырывался на рандеву с Волковым после передачи от партнёра слева и пробил - вратарь хозяев справился. 
  • 3'
    Пока характер игры ещё не оформился.
  • 2'
    Базелюк цеплял мяч в чужой штрафной, но не удержал его, Малый выиграл борьбу.
  • 1'
    Два аута были на первой минуте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Доброго дня всем любителям футбола! В 25-м туре ФНЛ-1 "Акрон" играет в Жигулёвске с "Оренбургом", и текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 136
Акрон 10.3% (14)
X 19.9% (27)
Оренбург 69.9% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Оренбург
4.30
6.58
1.98
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Где смотреть матч Акрон 0:1 Оренбург онлайн


Прогнозы на матч Акрон 0:1 Оренбург

Исход игры
Акрон
10.3% (14)
Ничья
19.9% (27)
Оренбург
69.9% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (57)
Меньше
56.82% (75)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
34.6% (47)
0:1 Оренбург
24.3% (33)
1:1 Ничья
19.1% (26)
0:2 Оренбург
6.6% (9)
2:1 Акрон
4.4% (6)
1:0 Акрон
3.7% (5)
1:3 Оренбург
1.5% (2)
2:3 Оренбург
1.5% (2)
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