Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Акрон
Оренбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|7 (3)
|0.29
|Делькин Артём
|3
|0.13
|Сагуткин Даниил
|3
|0.13
|Ефремов Дмитрий
|3
|0.13
|Палиенко Максим
|2
|0.08
|Зуев Илья
|2
|0.08
|Бабаев Владлен
|2
|0.08
|Песегов Евгений
|1
|0.04
|Газданов Артур
|1
|0.04
|Чудин Иван
|1
|0.04
|Савичев Константин
|1
|0.04
|Азаров Владимир
|1
|0.04
|Гираев Карим
|1
|0.04
|Vladimir Marukhin
|1
|0.04
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|9 (3)
|0.38
|Сычевой Владимир
|4
|0.17
|Миронов Алексей
|4 (1)
|0.17
|Титков Николай
|3 (2)
|0.13
|Сиваков Михаил
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|2
|0.08
|Корян Аршак
|2
|0.08
|Гойкович Ренато
|2
|0.08
|Прудников Николай
|2
|0.08
|Бреев Сергей
|1
|0.04
|Малых Андрей
|1
|0.04
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.04
|Эктов Александр
|1
|0.04
|Диалло Абдулай
|1
|0.04
|Капленко Кирилл
|1
|0.04
|Шаболин Артём
|1
|0.04
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рогач Иван
|7
|1
|Сагуткин Даниил
|4
|2
|Делькин Артём
|6
|0
|Савичев Константин
|5
|0
|Азаров Владимир
|5
|0
|Палиенко Максим
|4
|0
|Зуев Илья
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Килин Антон
|3
|0
|Ефремов Дмитрий
|3
|0
|Босов Александр
|3
|0
|Geo Ekra
|3
|0
|Волков Сергей
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Базелюк Константин
|2
|0
|Потапов Андрей
|2
|0
|Нестеров Александр
|2
|0
|Майрович Максим
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Чистяков Никита
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|9
|1
|Эктов Александр
|7
|1
|Сиваков Михаил
|6
|1
|Миронов Алексей
|7
|0
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Титков Николай
|5
|0
|Бреев Сергей
|4
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Капленко Кирилл
|4
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Шаболин Артём
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Ойеволе Адессойе
|1
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Стаматов Матео
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
33%
4
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
9
26
7 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
2
22%
6
23%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
4
44%
4
15%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
30
38
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
6
20%
6
16%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
6
20%
6
16%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
7
23%
10
26%
76-90
Пропущено
25
16
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
3
12%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0
Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ПФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0 Ротор - Акрон 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Велес Москва - Акрон 1:1 Оренбург - Акрон 1:0 Томь - Акрон 2:1 Факел - Акрон 1:0
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1
Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|37 - 17
|50
|2.
|Факел
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|41 - 22
|46
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|11
|11
|2
|45 - 28
|44
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|28 - 22
|41
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|40 - 24
|40
|6.
|Алания
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|53 - 34
|40
|7.
|Балтика
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|31 - 20
|37
|8.
|Акрон
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 26
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 29
|33
|10.
|Енисей
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 36
|32
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 40
|30
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|23 - 29
|30
|14.
|Томь
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 40
|30
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|21 - 25
|26
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 36
|25
|17.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|12
|8
|23 - 28
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 25
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 49
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 11
|27
|4.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 13
|24
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 8
|21
|9.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|12.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 11
|11
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|5.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 27
|15
|7.
|ПФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|8.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 8
|14
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 9
|10
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч Акрон - Оренбург
Исход игры
Акрон
15.4% (6)
Ничья
25.6% (10)
Оренбург
59% (23)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
38.5% (15)
1:1 Ничья
25.6% (10)
0:2 Оренбург
10.3% (4)
1:0 Акрон
7.7% (3)
2:1 Акрон
7.7% (3)
0:1 Оренбург
7.7% (3)
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