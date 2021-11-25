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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Акрон
 
Позже
Оренбург

История личных встреч

Акрон
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 7 (3) 0.29
Делькин Артём 3 0.13
Сагуткин Даниил 3 0.13
Ефремов Дмитрий 3 0.13
Палиенко Максим 2 0.08
Зуев Илья 2 0.08
Бабаев Владлен 2 0.08
Песегов Евгений 1 0.04
Газданов Артур 1 0.04
Чудин Иван 1 0.04
Савичев Константин 1 0.04
Азаров Владимир 1 0.04
Гираев Карим 1 0.04
Vladimir Marukhin 1 0.04
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 9 (3) 0.38
Сычевой Владимир 4 0.17
Миронов Алексей 4 (1) 0.17
Титков Николай 3 (2) 0.13
Сиваков Михаил 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Корян Аршак 2 0.08
Гойкович Ренато 2 0.08
Прудников Николай 2 0.08
Бреев Сергей 1 0.04
Малых Андрей 1 0.04
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.04
Эктов Александр 1 0.04
Диалло Абдулай 1 0.04
Капленко Кирилл 1 0.04
Шаболин Артём 1 0.04

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рогач Иван 7 1
Сагуткин Даниил 4 2
Делькин Артём 6 0
Савичев Константин 5 0
Азаров Владимир 5 0
Палиенко Максим 4 0
Зуев Илья 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Килин Антон 3 0
Ефремов Дмитрий 3 0
Босов Александр 3 0
Geo Ekra 3 0
Волков Сергей 1 1
Песегов Евгений 2 0
Чудин Иван 2 0
Базелюк Константин 2 0
Потапов Андрей 2 0
Нестеров Александр 2 0
Майрович Максим 1 0
Гираев Карим 1 0
Чистяков Никита 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 9 1
Эктов Александр 7 1
Сиваков Михаил 6 1
Миронов Алексей 7 0
Гойкович Ренато 5 0
Титков Николай 5 0
Бреев Сергей 4 0
Фамейе Джоэль 4 0
Капленко Кирилл 4 0
Аюпов Тимур 3 0
Бидловский Давид 3 0
Шаболин Артём 3 0
Ковалёв Юрий 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Ойеволе Адессойе 1 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Корян Аршак 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Стаматов Матео 1 0
Сычевой Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
33%
4
33%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

9
26
7 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
2
22%
6
23%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
4
44%
4
15%
31-45
1
11%
3
12%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

30
38
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
6
20%
6
16%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
6
20%
6
16%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
4
13%
2
5%
61-75
7
23%
10
26%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
6
24%
3
19%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
7
28%
4
25%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0
Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ПФК Кубань 1:0 Акрон - Енисей 4:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Акрон 2:0 Акрон - КАМАЗ 0:0 Ротор - Акрон 1:2 Акрон - Нефтехимик 1:3 Велес Москва - Акрон 1:1 Оренбург - Акрон 1:0 Томь - Акрон 2:1 Факел - Акрон 1:0
Оренбург
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1
Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак-2 2:1 ПФК Кубань - Оренбург 0:1 Оренбург - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Оренбург 0:4 Оренбург - Ротор 0:3 Оренбург - Нефтехимик 1:0 Динамо Ставрополь - Оренбург 1:3 Оренбург - Акрон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 24 16 2 6 37 - 17 50
2. Факел Заявка 24 14 4 6 41 - 22 46
3. Торпедо Москва Заявка 24 11 11 2 45 - 28 44
4. СКА-Хабаровск Заявка 24 12 5 7 28 - 22 41
5. Нефтехимик Заявка 24 12 4 8 40 - 24 40
6. Алания Заявка 24 11 7 6 53 - 34 40
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон Заявка 24 10 6 8 29 - 26 36
9. Велес Москва Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
10. Енисей Заявка 24 9 5 10 33 - 36 32
11. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
12. Спартак-2 Заявка 24 9 3 12 25 - 40 30
13. Краснодар-2 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
14. Томь Заявка 24 8 6 10 32 - 40 30
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 24 5 11 8 21 - 25 26
16. ПФК Кубань Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Ротор Заявка 24 4 12 8 23 - 28 24
18. Волгарь Заявка 24 6 5 13 14 - 25 23
19. Металлург Липецк Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик Заявка 24 4 7 13 21 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 13 8 3 2 20 - 11 27
4. Алания Заявка 11 8 0 3 29 - 13 24
5. Торпедо Москва Заявка 12 6 6 0 27 - 11 24
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
9. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
10. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
12. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 12 - 13 17
4. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
5. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
6. Спартак-2 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
7. ПФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
8. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
10. Оренбург Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
11. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
13. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
14. Волгарь Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
15. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
17. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 4 часа.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Акрон 15.4% (6)
    X 25.6% (10)
    Оренбург 59% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Оренбург
    4.60
    3.44
    1.87
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Акрон - Оренбург онлайн


    Прогнозы на матч Акрон - Оренбург

    Исход игры
    Акрон
    15.4% (6)
    Ничья
    25.6% (10)
    Оренбург
    59% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    38.5% (15)
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    0:2 Оренбург
    10.3% (4)
    1:0 Акрон
    7.7% (3)
    2:1 Акрон
    7.7% (3)
    0:1 Оренбург
    7.7% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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