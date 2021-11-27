  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
0:0
Второй тайм: 57'
Волгарь
0' 57'
Торпедо Москва
Волгарь

История личных встреч

Торпедо Москва
Волгарь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
1:0
ФПД
3:2
ФПД
0:1
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.48
Султонов Мухаммад 9 0.36
Лебеденко Игорь 7 0.28
Темников Иван 3 0.12
Померко Алексей 3 0.12
Шумских Алексей 2 0.08
Самсонов Артём Владимирович 2 0.08
Енин Иван 2 0.08
Евдокимов Андрей 2 0.08
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 4 (2) 0.16
Лесников Дмитрий 2 0.08
Козлов Данила 2 0.08
Стефанович Илья 2 (1) 0.08
Локтионов Роман 1 0.04
Юсупов Артём 1 0.04
Павлишин Алексей 1 0.04
Жиронкин Виталий 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 7 2
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлишин Алексей 5 2
Козлов Данила 6 0
Локтионов Роман 2 2
Баев Алексей 5 0
Смирнов Олег 3 1
Симонян Артём 3 1
Стефанович Илья 3 1
Ведерников Данила 3 1
Горовых Даниил 4 0
Ращеня Илья 4 0
Юсупов Артём 3 0
Бутенко Александр 3 0
Гилязетдинов Артур 3 0
Малания Диего 2 0
Капленко Никита 2 0
Лесников Дмитрий 2 0
Болонин Александр 1 0
Демьянов Виктор 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Печенкин Никита 1 0
Погосов Артём 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
9
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
11%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
6
22%
2
22%
61-75
6
22%
2
22%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
6
43%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
7
39%
2
40%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
3
18%
5
45%
76-90

Забито

45
14
19 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 14
4
9%
1
7%
1-15
7
16%
2
14%
16-30
8
18%
2
14%
31-45
6
13%
2
14%
46-60
13
29%
4
29%
61-75
7
16%
3
21%
76-90

Пропущено

28
25
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
18%
3
12%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
7
25%
4
16%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
3
11%
7
28%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1
Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1
Волгарь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1
Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Волгарь - Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Текстильщик - Волгарь 1:2 Волгарь - Алания 1:1 Спартак-2 - Волгарь 1:0 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 25 17 2 6 38 - 17 53
2. Факел 2:1 Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
3. Торпедо Москва 0:0 Заявка 25 11 12 2 45 - 28 45
4. СКА-Хабаровск Заявка 25 12 5 8 29 - 25 41
5. Нефтехимик Заявка 25 12 5 8 41 - 25 41
6. Алания Заявка 24 11 7 6 53 - 34 40
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон 0:1 Заявка 25 10 6 9 29 - 27 36
9. Енисей Заявка 25 10 5 10 36 - 37 35
10. Велес Москва Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
11. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
12. Спартак-2 1:1 Заявка 25 9 4 12 26 - 41 31
13. Томь Заявка 25 8 7 10 33 - 41 31
14. Краснодар-2 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 24 5 11 8 21 - 25 26
16. ПФК Кубань Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Волгарь 0:0 Заявка 25 6 6 13 14 - 25 24
18. Ротор 1:2 Заявка 25 4 12 9 24 - 30 24
19. Металлург Липецк Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик 1:1 Заявка 25 4 8 13 22 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:0 Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел 2:1 Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон 0:1 Заявка 14 8 3 3 20 - 12 27
4. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 6 7 0 27 - 11 25
5. Алания Заявка 11 8 0 3 29 - 13 24
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
9. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
10. Енисей Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
11. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
12. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
15. Спартак-2 1:1 Заявка 13 4 4 5 12 - 14 16
16. Текстильщик 1:1 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь 0:0 Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор 1:2 Заявка 12 1 7 4 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Оренбург 1:0 Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 4 5 5 13 - 16 17
5. Факел 2:1 Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
6. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
7. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
8. Спартак-2 1:1 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
9. ПФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
10. Ротор 1:2 Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
11. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Волгарь 0:0 Заявка 13 3 4 6 9 - 14 13
13. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
14. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
15. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
17. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
18. Акрон 0:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик 1:1 Заявка 12 0 5 7 3 - 19 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Угловой
    58'
    Кравчук от углового флага навесил на Кожемякина, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Опасный момент
    57'
    Удар Султонова справа от угла штрафной площади в ближний угол Смирнов с трудом сумел парировать.
  • 56'
    Гилязетдинов справа от угла штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • 55'
    Юсупов пас в штрафную площадь на Лесникова сделал чуть сильно. Дмитрий не смог остановить мяч.
  • Фол, нарушение
    54'
    Лебеденко на чужой половине поля придержал руками Капленко.
  • 53'
    Симонян со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    52'
    Кожемякин толкнул в спину Юсупова на подходе к штрафной площади. Тридцать три метра до ворот.
  • Угловой
    51'
    Султонов от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч из штрафной площади выбил Козлов.
  • 50'
    Подачу Султонова справа заблокировал Печенкин.
  • Фол, нарушение
    49'
    Самсонов в центре поля ударил сзади по ногам Юсупова.
  • 48'
    Подачу Адаева слева к воротам прервал Локтионов.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Торпедо" произошли замены: вместо Ивана Енина и Амура Калмыкова на поле вышли Игорь Лебеденко и Владислав Адаев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Москве!
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    Перерыв! "Торпедо" (Москва) - "Волгарь" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Султонов от углового флага навесил на дальнюю штангу слишком сильно. Шумских достать мяч не смог.
  • 45'
    Ращеня по центру сделал неточный пас вперёд на Симоняна.
  • 44'
    Кравчук слева навесил точно в руки Смирнову.
  • 43'
    Лесников слишком сильно сделал пас налево на Симоняна.
  • 42'
    Гилязетдинов на чужой половине поля перехватил передачу Померко, но сам сделал неточный пас вперёд на Лесникова.
  • 41'
    Юсупов по левому флангу сделал неудачный пас вперёд.
  • Фол, нарушение
    40'
    Капленко у центрального круга сбил Султонова.
  • 38'
    Смирнов на выходе забрал мяч после заброса Рязанцева справа к воротам на ход Кравчуку.
  • Фол, нарушение
    37'
    Енин на фланге врезал по ногам Ведерникову.
  • 36'
    Енин по центру подошёл к штрафной площади и с двадцати двух метров пробил в правый угол. Смирнов прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • Травма, повреждение
    35'
    Темников повредил плечо в столкновении с соперником на своей половине поля.
  • 34'
    Рязанцев слева отправил к воротам Султонова, который на входе в штрафную площадь не смог проскочить между двумя соперниками.
  • 33'
    Симонян от центрального круга сор штрафного навесил в руки Ботнарю.
  • Фол, нарушение
    32'
    Померко у центрального круга ударил сзади по ногам Юсупова.
  • 30'
    Султонов на правом фланге сделал неточный пас на Темникова.
  • Угловой
    29'
    Симонян от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Ботнарь.
  • 28'
    Рязанцев с Султоновым справа не смогли прорваться к воротам
  • 27'
    Калмыков снова не добрался головой до мяча после навеса Султонова справа.
  • Фол, нарушение
    26'
    Капленко на чужой половине поля грубо подкатился под Рязанцева.
  • 24'
    "Торпедо" контролирует мяч на чужой половине поля без угроз воротам соперников.
  • 23'
    У Самсонова не прошёл прострел слева в штрафную площадь на Калмыкова.
  • Опасный момент
    22'
    Симоняна партнёры по центру вывели к воротам. Артём сместился вправо и пробил в Ботнаря.
  • 21'
    Султонов справа прострелил к воротам. Смирнов прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 20'
    Калмыков не смог переправить мяч головой в дальний угол после навеса слева.
  • 19'
    Навес Самсонова слева в штрафную площадь получился безадресным.
  • 18'
    Навес Померко справа к воротам защитники "Волгаря" нейтрализовали.
  • 17'
    Гилязетдинов справа от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • 16'
    Султонов справа навесил к воротам, а Калмыков в прыжке не добрался головой до мяча.
  • 15'
    Симоняну слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Опасный момент
    14'
    Ошибся на выходе Смирнов. Мяч отскочил к Калмыкову, который с десяти метров пробил по воротам. К линии успели два защитника "Волгаря", который и сумели отбить мяч.
  • 13'
    Удар Темникова справа с двадцати метров соперники заблокировали.
  • Угловой
    12'
    Кравчук от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • 11'
    Симонян слева со штрафного закрутил мяч к воротам, где его забрал в руки Ботнарь.
  • Фол, нарушение
    10'
    Темников на фланге сыграл рукой.
  • 9'
    Юсупов слева прострелил к дальней штанге, где у Гилязетдинова не получился удар головой по воротам.
  • Фол, нарушение
    8'
    Самсонов в центральном круге ударил сзади по ногам Лесникова.
  • 7'
    Кожемякин не позволил Гилязетдинову слева прорваться в штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    6'
    Печенкин на фланге придержал за футболку Султонова.
  • 5'
    Султонов справа покатил мяч в штрафную площадь на Рязанцева, прострел которого к воротам астраханские защитники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    4'
    В центре поля Ведерников уже толкнул в спину Султонова.
  • Фол, нарушение
    3'
    Померко на фланге толкнул в спину Ведерникова.
  • 2'
    "Торпедо" играет в белой форме, "Волгарь" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч в спортивном городке "Лужники"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 25 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют московское «Торпедо» и «Волгарь». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 136
Торпедо Москва 94.9% (129)
X 4.4% (6)
Волгарь 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Волгарь
1.93
4.24
7.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Волгарь онлайн


Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Волгарь

Исход игры
Торпедо Москва
94.9% (129)
Ничья
4.4% (6)
Волгарь
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
29.01% (38)
Нет
70.99% (93)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
33.8% (46)
1:0 Торпедо Москва
30.9% (42)
2:1 Торпедо Москва
20.6% (28)
3:1 Торпедо Москва
5.1% (7)
3:0 Торпедо Москва
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 