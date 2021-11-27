Юсупов пас в штрафную площадь на Лесникова сделал чуть сильно. Дмитрий не смог остановить мяч.

Гилязетдинов справа от угла штрафной площади пробил немного выше перекладины.

Удар Султонова справа от угла штрафной площади в ближний угол Смирнов с трудом сумел парировать.

Кравчук от углового флага навесил на Кожемякина, который головой пробил рядом с дальней штангой.

Второй тайм в Москве!

В перерыве в составе "Торпедо" произошли замены: вместо Ивана Енина и Амура Калмыкова на поле вышли Игорь Лебеденко и Владислав Адаев.

Самсонов в центре поля ударил сзади по ногам Юсупова.

Султонов от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч из штрафной площади выбил Козлов.

Кожемякин толкнул в спину Юсупова на подходе к штрафной площади. Тридцать три метра до ворот.

Первый тайм

— Перерыв! "Торпедо" (Москва) - "Волгарь" - 0:0.

45' Султонов от углового флага навесил на дальнюю штангу слишком сильно. Шумских достать мяч не смог.

45' Ращеня по центру сделал неточный пас вперёд на Симоняна.

44' Кравчук слева навесил точно в руки Смирнову.

43' Лесников слишком сильно сделал пас налево на Симоняна.

42' Гилязетдинов на чужой половине поля перехватил передачу Померко, но сам сделал неточный пас вперёд на Лесникова.

41' Юсупов по левому флангу сделал неудачный пас вперёд.

40' Капленко у центрального круга сбил Султонова.

38' Смирнов на выходе забрал мяч после заброса Рязанцева справа к воротам на ход Кравчуку.

37' Енин на фланге врезал по ногам Ведерникову.

36' Енин по центру подошёл к штрафной площади и с двадцати двух метров пробил в правый угол. Смирнов прыгнул к штанге и мяч поймал.

35' Темников повредил плечо в столкновении с соперником на своей половине поля.

34' Рязанцев слева отправил к воротам Султонова, который на входе в штрафную площадь не смог проскочить между двумя соперниками.

33' Симонян от центрального круга сор штрафного навесил в руки Ботнарю.

32' Померко у центрального круга ударил сзади по ногам Юсупова.

30' Султонов на правом фланге сделал неточный пас на Темникова.

29' Симонян от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Ботнарь.

28' Рязанцев с Султоновым справа не смогли прорваться к воротам

27' Калмыков снова не добрался головой до мяча после навеса Султонова справа.

26' Капленко на чужой половине поля грубо подкатился под Рязанцева.

24' "Торпедо" контролирует мяч на чужой половине поля без угроз воротам соперников.

23' У Самсонова не прошёл прострел слева в штрафную площадь на Калмыкова.

22' Симоняна партнёры по центру вывели к воротам. Артём сместился вправо и пробил в Ботнаря.

21' Султонов справа прострелил к воротам. Смирнов прилёг на газон и забрал мяч в руки.

20' Калмыков не смог переправить мяч головой в дальний угол после навеса слева.

19' Навес Самсонова слева в штрафную площадь получился безадресным.

18' Навес Померко справа к воротам защитники "Волгаря" нейтрализовали.

17' Гилязетдинов справа от угла штрафной площади пробил выше ворот.

16' Султонов справа навесил к воротам, а Калмыков в прыжке не добрался головой до мяча.

15' Симоняну слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

14' Ошибся на выходе Смирнов. Мяч отскочил к Калмыкову, который с десяти метров пробил по воротам. К линии успели два защитника "Волгаря", который и сумели отбить мяч.

13' Удар Темникова справа с двадцати метров соперники заблокировали.

12' Кравчук от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

11' Симонян слева со штрафного закрутил мяч к воротам, где его забрал в руки Ботнарь.

10' Темников на фланге сыграл рукой.

9' Юсупов слева прострелил к дальней штанге, где у Гилязетдинова не получился удар головой по воротам.

8' Самсонов в центральном круге ударил сзади по ногам Лесникова.

7' Кожемякин не позволил Гилязетдинову слева прорваться в штрафную площадь.

6' Печенкин на фланге придержал за футболку Султонова.

5' Султонов справа покатил мяч в штрафную площадь на Рязанцева, прострел которого к воротам астраханские защитники заблокировали.

4' В центре поля Ведерников уже толкнул в спину Султонова.

3' Померко на фланге толкнул в спину Ведерникова.

2' "Торпедо" играет в белой форме, "Волгарь" - в синей.