Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Волгарь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|12
|0.5
|Султонов Мухаммад
|9
|0.38
|Лебеденко Игорь
|7
|0.29
|Темников Иван
|3
|0.13
|Померко Алексей
|3
|0.13
|Шумских Алексей
|2
|0.08
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.08
|Енин Иван
|2
|0.08
|Евдокимов Андрей
|2
|0.08
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонян Артём
|4 (2)
|0.17
|Лесников Дмитрий
|2
|0.08
|Козлов Данила
|2
|0.08
|Стефанович Илья
|2 (1)
|0.08
|Локтионов Роман
|1
|0.04
|Юсупов Артём
|1
|0.04
|Павлишин Алексей
|1
|0.04
|Жиронкин Виталий
|1
|0.04
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|7
|2
|Темников Иван
|7
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлишин Алексей
|5
|2
|Козлов Данила
|6
|0
|Локтионов Роман
|2
|2
|Баев Алексей
|5
|0
|Смирнов Олег
|3
|1
|Симонян Артём
|3
|1
|Стефанович Илья
|3
|1
|Ведерников Данила
|3
|1
|Горовых Даниил
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Юсупов Артём
|3
|0
|Бутенко Александр
|3
|0
|Гилязетдинов Артур
|3
|0
|Малания Диего
|2
|0
|Капленко Никита
|2
|0
|Лесников Дмитрий
|2
|0
|Болонин Александр
|1
|0
|Демьянов Виктор
|1
|0
|Гоманюк Илья
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Жиронкин Виталий
|1
|0
|Карпов Артур
|1
|0
|Альберт Габараев
|1
|0
|Тюлин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
9
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
11%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
6
22%
2
22%
61-75
6
22%
2
22%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
6
43%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Забито
18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
7
39%
2
40%
61-75
1
6%
1
20%
76-90
Пропущено
17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
3
18%
5
45%
76-90
Забито
45
14
19 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 14
4
9%
1
7%
1-15
7
16%
2
14%
16-30
8
18%
2
14%
31-45
6
13%
2
14%
46-60
13
29%
4
29%
61-75
7
16%
3
21%
76-90
Пропущено
28
25
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
18%
3
12%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
7
25%
4
16%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
3
11%
7
28%
61-75
6
21%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1
Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1
Волгарь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1
Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Волгарь - Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Текстильщик - Волгарь 1:2 Волгарь - Алания 1:1 Спартак-2 - Волгарь 1:0 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|37 - 17
|50
|2.
|Факел
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|41 - 22
|46
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|11
|11
|2
|45 - 28
|44
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|28 - 22
|41
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|40 - 24
|40
|6.
|Алания
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|53 - 34
|40
|7.
|Балтика
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|31 - 20
|37
|8.
|Акрон
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 26
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 29
|33
|10.
|Енисей
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 36
|32
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 40
|30
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|23 - 29
|30
|14.
|Томь
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 40
|30
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|21 - 25
|26
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 36
|25
|17.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|12
|8
|23 - 28
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 25
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 49
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 11
|27
|4.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 13
|24
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 8
|21
|9.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|12.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 11
|11
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|5.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 27
|15
|7.
|ПФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|8.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 8
|14
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 9
|10
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч Торпедо Москва - Волгарь
Исход игры
Торпедо Москва
94.7% (36)
Ничья
5.3% (2)
Волгарь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
18.92% (7)
Меньше
81.08% (30)
Обе команды забьют
Да
18.92% (7)
Нет
81.08% (30)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
52.6% (20)
1:0 Торпедо Москва
21.1% (8)
2:1 Торпедо Москва
13.2% (5)
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