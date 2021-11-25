  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Волгарь

История личных встреч

Торпедо Москва
Волгарь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
1:0
ФПД
3:2
ФПД
0:1
ФПД
0:0
ФПД
0:0
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 12 0.5
Султонов Мухаммад 9 0.38
Лебеденко Игорь 7 0.29
Темников Иван 3 0.13
Померко Алексей 3 0.13
Шумских Алексей 2 0.08
Самсонов Артём Владимирович 2 0.08
Енин Иван 2 0.08
Евдокимов Андрей 2 0.08
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04
Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонян Артём 4 (2) 0.17
Лесников Дмитрий 2 0.08
Козлов Данила 2 0.08
Стефанович Илья 2 (1) 0.08
Локтионов Роман 1 0.04
Юсупов Артём 1 0.04
Павлишин Алексей 1 0.04
Жиронкин Виталий 1 0.04

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 7 2
Темников Иван 7 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлишин Алексей 5 2
Козлов Данила 6 0
Локтионов Роман 2 2
Баев Алексей 5 0
Смирнов Олег 3 1
Симонян Артём 3 1
Стефанович Илья 3 1
Ведерников Данила 3 1
Горовых Даниил 4 0
Ращеня Илья 4 0
Юсупов Артём 3 0
Бутенко Александр 3 0
Гилязетдинов Артур 3 0
Малания Диего 2 0
Капленко Никита 2 0
Лесников Дмитрий 2 0
Болонин Александр 1 0
Демьянов Виктор 1 0
Гоманюк Илья 1 0
Печенкин Никита 1 0
Погосов Артём 1 0
Жиронкин Виталий 1 0
Карпов Артур 1 0
Альберт Габараев 1 0
Тюлин Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
9
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
3
11%
1
11%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
6
22%
2
22%
61-75
6
22%
2
22%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
6
43%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Забито

18
5
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
7
39%
2
40%
61-75
1
6%
1
20%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
3
18%
5
45%
76-90

Забито

45
14
19 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 14
4
9%
1
7%
1-15
7
16%
2
14%
16-30
8
18%
2
14%
31-45
6
13%
2
14%
46-60
13
29%
4
29%
61-75
7
16%
3
21%
76-90

Пропущено

28
25
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
5
18%
3
12%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
7
25%
4
16%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
3
11%
7
28%
61-75
6
21%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1
Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1
Волгарь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волгарь - Краснодар-2 0:0 КАМАЗ - Волгарь 0:0 Волгарь - Ротор 2:0 Нефтехимик - Волгарь 0:1
Волгарь - Акрон 1:0 Томь - Волгарь 2:1 Волгарь - Факел 0:2 Балтика - Волгарь 0:2 Волгарь - Металлург Липецк 0:2 Волгарь - Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Текстильщик - Волгарь 1:2 Волгарь - Алания 1:1 Спартак-2 - Волгарь 1:0 Волгарь - ПФК Кубань 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Волгарь 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 24 16 2 6 37 - 17 50
2. Факел Заявка 24 14 4 6 41 - 22 46
3. Торпедо Москва Заявка 24 11 11 2 45 - 28 44
4. СКА-Хабаровск Заявка 24 12 5 7 28 - 22 41
5. Нефтехимик Заявка 24 12 4 8 40 - 24 40
6. Алания Заявка 24 11 7 6 53 - 34 40
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон Заявка 24 10 6 8 29 - 26 36
9. Велес Москва Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
10. Енисей Заявка 24 9 5 10 33 - 36 32
11. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
12. Спартак-2 Заявка 24 9 3 12 25 - 40 30
13. Краснодар-2 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
14. Томь Заявка 24 8 6 10 32 - 40 30
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 24 5 11 8 21 - 25 26
16. ПФК Кубань Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Ротор Заявка 24 4 12 8 23 - 28 24
18. Волгарь Заявка 24 6 5 13 14 - 25 23
19. Металлург Липецк Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик Заявка 24 4 7 13 21 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 13 8 3 2 20 - 11 27
4. Алания Заявка 11 8 0 3 29 - 13 24
5. Торпедо Москва Заявка 12 6 6 0 27 - 11 24
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
9. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
10. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
12. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 12 - 13 17
4. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
5. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
6. Спартак-2 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
7. ПФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
8. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
10. Оренбург Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
11. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
13. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
14. Волгарь Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
15. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
17. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Волгарь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 4 часа.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Торпедо Москва 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Волгарь 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Волгарь
    1.46
    4.54
    7.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Волгарь онлайн


    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Волгарь

    Исход игры
    Торпедо Москва
    94.7% (36)
    Ничья
    5.3% (2)
    Волгарь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.92% (7)
    Меньше
    81.08% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    18.92% (7)
    Нет
    81.08% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    52.6% (20)
    1:0 Торпедо Москва
    21.1% (8)
    2:1 Торпедо Москва
    13.2% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     