С левого фланга хозяева исполнили корнер - Алекс Маккарти вышел и выбил мяч кулаками.

Ливраменто входит в штрафную площадку правым краем и выполняет подачу в центр, откуда стреляет Армстронг в левый нижний угол, но Алиссон справляется, переводя мяч на угловой.

Отбились хозяева после исполнения соперником корнера, а потом убежали в контратаку, которая завершилась безадресным пасом Салаха.

Время первого тайма подошло к концу.

43' Алекс Маккарти ввёл мяч в игру ударом от ворот, но никто из партнёров не сумел навязать борьбу в воздухе - хозяева снова завладевают круглым.

42' Робертсон добирается до штрафной на левом фланге и отдаёт на Жоту, который входит в штрафную, а потом выполняет неточный пас на Салаха.

41' Садио Мане выиграл позицию в центре штрафной площадки и пробил головой после кросса Джордана Хендерсона, но в створ не попал.

40' Александер-Арнольд проходит по правому флангу и выполняет прострел, который перехватывают защитники "Саутгемптона".

38' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! АЛЬКАНТАРА!!! Тьяго подбирает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё и пробивает - круглый рикошетом от Лянку влетает в сетку.

37' Диогу Жота избавляется от опеки в штрафной площадке, получает мяч и наносит удар - в соперника попадает, зарабатывая корнер.

36' Фабиньо получил мяч перед центральным кругом, попал под прессинг Че Адамса и Адама Армстронга, и выполнил пас назад на Ван Дейка.

35' Начинают нервничать гости, совершая два фола с коротким интервалом. Сначала Армстронг перестарался в отборе мяча, а потом и Лянко.

33' На предмет офсайда был проверен второй гол Жоты, после чего взятие ворот засчитали. Укрепляет "Ливерпуль" преимущество, доводя его до двух голов.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЖОТА!!! Салах доходит до штрафной и играет на Хендерсона, потом совершает рывок, получает пас в ответ и катит во вратарскую на Жоту, который переправляет мяч в пустые ворота.

31' Продолжает "Ливерпуль" владеть мячом по всей ширине поля, закрывая соперника на его половине. Преимущественно без игрового снаряда "святые".

30' Фабиньо увидел рывок Салаха в штрафную площадь и выполнил передачу, которую сумели перехватить защитники "Саутгемптона".

28' Чуть ближе центра поля Алькантара нарушил правила. Гости выполнили подачу, с которой легко справился Ван Дейк, выбив мяч на правый фланг.

27' Салах прорывается по правому флангу и катит в центр на Хендерсона, который стреляет в касание, отправляя мяч на трибуны.

26' Ван Дейк и Конате устраивают перепасовку около своей штрафной, пытаясь выманить соперников и получить пространство.

25' Армандо Броя вышел на свидание с Алиссоном Бекером и пробил выше ворот, а потом увидел, что судьи зафиксировали офсайд.

24' Диогу Жота слишком активно вёл себя в борьбе за мяч перед чужой штрафной площадью, в результате чего нарушил правила.

23' Фланговая атака "Саутгемптона" приводит к назначению углового удара. Есть шанс у "святых" создать угрозу воротам Алиссона посредством стандарта.

22' Ориоль Ромеу уронил на газон ушедшего от него Тьяго Алькантару, не позволив разогнать атаку.

20' Лянко подключился к атаке по центру, получил мяч и забросил на Че Адамса, который сумел добраться до круглого, но лишь для того, чтобы выполнить скидку в руки Алиссону.

19' Садио Мане сместился на правый фланг, дошёл до лицевой линии и навесил на дальнюю штангу, куда не успел Эндрю Робертсон.

18' Ромен Перро срывает атаку "Ливерпуля" на левом фланге, после чего получает устное предупреждение от арбитра.

17' Салах врывается в штрафную площадку, уходя от Салису, а потом пробивает в дальний угол и немного не попадает, рядом со штангой пролетает круглый.

16' Два кросса кряду выполнил Перро с левого фланга, но снова защита "Ливерпуля" сыграла уверенно в воздухе, выбив игровой снаряд.

15' Ориоль Ромеу пересёк с мячом центр поля, а потом был остановлен Фабиньо, чисто выполнившим подкат.

14' Преимущественно через левый фланг атакует "Саутгемптон", завершая подходы кроссами, которые редко находят адресатов.

13' Александер-Арнольд напоминает о себе на правом фланге, добираясь до штрафной, а потом выполняет неточный навес.

12' Жота зацепился за мяч перед штрафной площадкой, а потом потерял равновесие и не сумел выполнил передачу на Мане, который уже мчался во вратарскую.

10' Казалось, что Мохамед Салах сумеет прорваться в штрафную площадь с правого фланга, но вовремя вмешался Салису Мохаммед и мяч отобрал.

9' Ромен Перро прорвался по левому флангу и выполнил подачу, с которой без труда справился Алиссон Бекер.

7' Без центра поля играют команды, поочерёдно оказываясь у ворот друг друга. Но пока более острыми получаются выпады "Ливерпуля".

6' Робертсон продолжает активничать на левом фланге. Сейчас выполнил навес на Мане, который нанёс неточный удар головой.

5' Алькантара заигрался с мячом перед своей штрафной, попав под прессинг, после чего выполнил не самый удачный пас на Алиссона, который успел к круглому и сыграл на отбой.

4' Сразу после забитого гола хозяева проводят ещё одно наступление, которое на сей раз обходится без удара.

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЖОТА!!! Робертсон подключился к атаке левым флангом и прострелил в штрафную, откуда результативный удар нанёс Жота.

2' Гости активно начали поединок, сумев заработать угловой в первом же наступлении, но опасным он не получился.