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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
3:0
Перерыв

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
2' Гол
Жота Диогу
11' Желтая карточка
Беднарек Ян
2:0
32' Гол
Жота Диогу
3:0
37' Гол
Алькантара Тьяго
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
1
Маккарти
Алекс
35
Беднарек
Ян
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
21
Ливраменто
Валентино
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
15
Перро
Ромен
18
Броя
Армандо
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Ливерпуль
4-3-3
Саутгемптон
3-4-3

Ход матча

2'
Жота Диогу
(Робертсон Эндрю)
1:0
11'
 
Беднарек Ян
32'
Жота Диогу
(Салах Мохамед)
2:0
37'
Алькантара Тьяго
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Ливерпуль
Саутгемптон

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (1) 0.85
Мане Садио 7 0.54
Жота Диогу 7 0.54
Фирмино Роберто 4 0.31
Кейта Наби 2 0.15
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Хендерсон Джордан 1 0.08
Фабиньо Энрике 1 0.08
Алькантара Тьяго 1 0.08
Джонс Кёртис 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.15
Адамс Че 2 0.15
Броя Армандо 2 0.15
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.15
Эльюнусси Мохамед 1 0.08
Ливраменто Валентино 1 0.08
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Ромеу Ориоль 3 0
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
6
60%
76-90

Забито

22
4
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
18%
1
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
1
25%
31-45
5
23%
2
50%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

36
10
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
5
14%
2
20%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
8
22%
1
10%
31-45
7
19%
2
20%
46-60
5
14%
2
20%
61-75
7
19%
1
10%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
50%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль 3:0 Заявка 13 8 4 1 38 - 11 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 13 5 1 7 17 - 20 16
11. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 13 3 7 3 18 - 18 16
12. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
13. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
14. Саутгемптон 0:3 Заявка 13 3 5 5 11 - 17 14
15. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
16. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль 3:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 5 15
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон 0:3 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль 3:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Астон Вилла 1:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Саутгемптон 0:3 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Норвич 0:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время первого тайма подошло к концу. 
  • Угловой
    45'
    Отбились хозяева после исполнения соперником корнера, а потом убежали в контратаку, которая завершилась безадресным пасом Салаха. 
  • Опасный момент
    45'
    Ливраменто входит в штрафную площадку правым краем и выполняет подачу в центр, откуда стреляет Армстронг в левый нижний угол, но Алиссон справляется, переводя мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Угловой
    44'
    С левого фланга хозяева исполнили корнер - Алекс Маккарти вышел и выбил мяч кулаками. 
  • 43'
    Алекс Маккарти ввёл мяч в игру ударом от ворот, но никто из партнёров не сумел навязать борьбу в воздухе - хозяева снова завладевают круглым. 
  • 42'
    Робертсон добирается до штрафной на левом фланге и отдаёт на Жоту, который входит в штрафную, а потом выполняет неточный пас на Салаха. 
  • 41'
    Садио Мане выиграл позицию в центре штрафной площадки и пробил головой после кросса Джордана Хендерсона, но в створ не попал. 
  • 40'
    Александер-Арнольд проходит по правому флангу и выполняет прострел, который перехватывают защитники "Саутгемптона". 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! АЛЬКАНТАРА!!! Тьяго подбирает мяч перед штрафной площадкой, входит в неё и пробивает - круглый рикошетом от Лянку влетает в сетку. 
  • Угловой
    37'
    Диогу Жота избавляется от опеки в штрафной площадке, получает мяч и наносит удар - в соперника попадает, зарабатывая корнер. 
  • 36'
    Фабиньо получил мяч перед центральным кругом, попал под прессинг Че Адамса и Адама Армстронга, и выполнил пас назад на Ван Дейка. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Начинают нервничать гости, совершая два фола с коротким интервалом. Сначала Армстронг перестарался в отборе мяча, а потом и Лянко. 
  • Видеоповтор
    33'
    На предмет офсайда был проверен второй гол Жоты, после чего взятие ворот засчитали. Укрепляет "Ливерпуль" преимущество, доводя его до двух голов. 
  • 2 гола - дубль!
    32'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЖОТА!!! Салах доходит до штрафной и играет на Хендерсона, потом совершает рывок, получает пас в ответ и катит во вратарскую на Жоту, который переправляет мяч в пустые ворота. 
  • 31'
    Продолжает "Ливерпуль" владеть мячом по всей ширине поля, закрывая соперника на его половине. Преимущественно без игрового снаряда "святые". 
  • 30'
    Фабиньо увидел рывок Салаха в штрафную площадь и выполнил передачу, которую сумели перехватить защитники "Саутгемптона". 
  • Фол, нарушение
    28'
    Чуть ближе центра поля Алькантара нарушил правила. Гости выполнили подачу, с которой легко справился Ван Дейк, выбив мяч на правый фланг. 
  • 27'
    Салах прорывается по правому флангу и катит в центр на Хендерсона, который стреляет в касание, отправляя мяч на трибуны. 
  • 26'
    Ван Дейк и Конате устраивают перепасовку около своей штрафной, пытаясь выманить соперников и получить пространство. 
  • Офсайд
    25'
    Армандо Броя вышел на свидание с Алиссоном Бекером и пробил выше ворот, а потом увидел, что судьи зафиксировали офсайд. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Диогу Жота слишком активно вёл себя в борьбе за мяч перед чужой штрафной площадью, в результате чего нарушил правила. 
  • Угловой
    23'
    Фланговая атака "Саутгемптона" приводит к назначению углового удара. Есть шанс у "святых" создать угрозу воротам Алиссона посредством стандарта. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Ориоль Ромеу уронил на газон ушедшего от него Тьяго Алькантару, не позволив разогнать атаку. 
  • 20'
    Лянко подключился к атаке по центру, получил мяч и забросил на Че Адамса, который сумел добраться до круглого, но лишь для того, чтобы выполнить скидку в руки Алиссону. 
  • 19'
    Садио Мане сместился на правый фланг, дошёл до лицевой линии и навесил на дальнюю штангу, куда не успел Эндрю Робертсон. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Ромен Перро срывает атаку "Ливерпуля" на левом фланге, после чего получает устное предупреждение от арбитра. 
  • Опасный момент
    17'
    Салах врывается в штрафную площадку, уходя от Салису, а потом пробивает в дальний угол и немного не попадает, рядом со штангой пролетает круглый. 
  • 16'
    Два кросса кряду выполнил Перро с левого фланга, но снова защита "Ливерпуля" сыграла уверенно в воздухе, выбив игровой снаряд. 
  • 15'
    Ориоль Ромеу пересёк с мячом центр поля, а потом был остановлен Фабиньо, чисто выполнившим подкат. 
  • 14'
    Преимущественно через левый фланг атакует "Саутгемптон", завершая подходы кроссами, которые редко находят адресатов. 
  • 13'
    Александер-Арнольд напоминает о себе на правом фланге, добираясь до штрафной, а потом выполняет неточный навес. 
  • 12'
    Жота зацепился за мяч перед штрафной площадкой, а потом потерял равновесие и не сумел выполнил передачу на Мане, который уже мчался во вратарскую. 
  • 10'
    Казалось, что Мохамед Салах сумеет прорваться в штрафную площадь с правого фланга, но вовремя вмешался Салису Мохаммед и мяч отобрал. 
  • 9'
    Ромен Перро прорвался по левому флангу и выполнил подачу, с которой без труда справился Алиссон Бекер. 
  • 7'
    Без центра поля играют команды, поочерёдно оказываясь у ворот друг друга. Но пока более острыми получаются выпады "Ливерпуля". 
  • 6'
    Робертсон продолжает активничать на левом фланге. Сейчас выполнил навес на Мане, который нанёс неточный удар головой. 
  • Опасный момент
    5'
    Алькантара заигрался с мячом перед своей штрафной, попав под прессинг, после чего выполнил не самый удачный пас на Алиссона, который успел к круглому и сыграл на отбой. 
  • 4'
    Сразу после забитого гола хозяева проводят ещё одно наступление, которое на сей раз обходится без удара. 
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЖОТА!!! Робертсон подключился к атаке левым флангом и прострелил в штрафную, откуда результативный удар нанёс Жота. 
  • Угловой
    2'
    Гости активно начали поединок, сумев заработать угловой в первом же наступлении, но опасным он не получился. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Энфилде" прозвучал стартовый свисток. 
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 3:0 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 3:0 Саутгемптон

Исход игры
Ливерпуль
97.3% (145)
Ничья
2.7% (4)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (61)
Меньше
53.79% (71)
Обе команды забьют
Да
34.09% (45)
Нет
65.91% (87)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
41.6% (62)
3:1 Ливерпуль
18.1% (27)
3:0 Ливерпуль
9.4% (14)
2:1 Ливерпуль
9.4% (14)
1:0 Ливерпуль
5.4% (8)
4:1 Ливерпуль
1.3% (2)
3:2 Ливерпуль
1.3% (2)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
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