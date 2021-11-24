Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Саутгемптон
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11 (1)
|0.92
|Мане Садио
|7
|0.58
|Жота Диогу
|5
|0.42
|Фирмино Роберто
|4
|0.33
|Кейта Наби
|2
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.08
|Хендерсон Джордан
|1
|0.08
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|Джонс Кёртис
|1
|0.08
|Минамино Такуми
|1
|0.08
|Ориги Дивок
|1
|0.08
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|2
|0.17
|Адамс Че
|2
|0.17
|Броя Армандо
|2
|0.17
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.08
|Ливраменто Валентино
|1
|0.08
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
6
60%
76-90
Забито
22
4
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
18%
1
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
1
25%
31-45
5
23%
2
50%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
36
10
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
5
14%
2
20%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
8
22%
1
10%
31-45
7
19%
2
20%
46-60
5
14%
2
20%
61-75
7
19%
1
10%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
50%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|35 - 11
|25
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 17
|20
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|3.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Исход игры
Ливерпуль
100% (32)
Ничья
0% (0)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (16)
Меньше
46.67% (14)
Обе команды забьют
Да
33.33% (10)
Нет
66.67% (20)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.5% (12)
3:0 Ливерпуль
18.8% (6)
3:1 Ливерпуль
15.6% (5)
2:1 Ливерпуль
12.5% (4)
1:0 Ливерпуль
6.3% (2)
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