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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

История личных встреч

Ливерпуль
Саутгемптон

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (1) 0.92
Мане Садио 7 0.58
Жота Диогу 5 0.42
Фирмино Роберто 4 0.33
Кейта Наби 2 0.17
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Хендерсон Джордан 1 0.08
Фабиньо Энрике 1 0.08
Джонс Кёртис 1 0.08
Минамино Такуми 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Милнер Джеймс 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.17
Адамс Че 2 0.17
Броя Армандо 2 0.17
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.17
Эльюнусси Мохамед 1 0.08
Ливраменто Валентино 1 0.08
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Ромеу Ориоль 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Беднарек Ян 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
6
60%
76-90

Забито

22
4
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
4
18%
1
25%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
23%
1
25%
31-45
5
23%
2
50%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

36
10
17 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
5
14%
2
20%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
8
22%
1
10%
31-45
7
19%
2
20%
46-60
5
14%
2
20%
61-75
7
19%
1
10%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
50%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Ливерпуль 100% (32)
    X 0% (0)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Саутгемптон
    1.32
    6.37
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (16)
    Меньше
    46.67% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (10)
    Нет
    66.67% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    37.5% (12)
    3:0 Ливерпуль
    18.8% (6)
    3:1 Ливерпуль
    15.6% (5)
    2:1 Ливерпуль
    12.5% (4)
    1:0 Ливерпуль
    6.3% (2)
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