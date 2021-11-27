Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
1:0
Второй тайм: 56'
2' Желтая карточкаСамойлов Денис
3' Желтая карточкаМануйлов Роман
7' Желтая карточкаФомин Денис
31' Желтая карточкаКвеквескири Ираклий
1:0
39' ГолЛапшов Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тренев Виктор
- Основной состав
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиев КамранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
Ход матча
7'
39'
1:0
53'
История личных встреч
Енисей
СКА-Хабаровск
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|5 (2)
|0.2
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.16
|Саная Анзор
|4 (3)
|0.16
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.16
|Иванов Егор
|2
|0.08
|Зотов Александр
|2
|0.08
|Марков Николай
|2
|0.08
|Лапшов Иван
|2
|0.08
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.08
|Масловский Александр
|1
|0.04
|Рукас Андрюс
|1
|0.04
|Сухомлинов Максим
|1
|0.04
|Раздорских Никита
|1
|0.04
|Канаплин Александр
|1
|0.04
|Окладников Андрей
|1
|0.04
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|12 (7)
|0.48
|Гонгадзе Георгий
|6 (1)
|0.24
|Барков Дмитрий
|2
|0.08
|Смирнов Александр
|1
|0.04
|Булия Эдуард
|1
|0.04
|Носов Александр
|1
|0.04
|Мануйлов Роман
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Грачёв Глеб
|1
|0.04
|Тихонов Михаил
|1
|0.04
|Алиев Камран
|1
|0.04
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Кичин Валерий
|3
|2
|Лапшов Иван
|4
|1
|Зотов Александр
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Саная Анзор
|3
|1
|Марков Николай
|3
|1
|Масловский Александр
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Иванов Егор
|4
|0
|Ланин Олег
|4
|0
|Феррейра Херман
|4
|0
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Фомин Денис
|7
|0
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Иллой-Айет Владис-Эммерсон
|4
|1
|Андямов Валентин
|4
|1
|Мартусевич Максим
|4
|0
|Барков Дмитрий
|4
|0
|Мануйлов Роман
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Алиев Камран
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Тихонов Михаил
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Галимов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
33%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
7
44%
76-90
Пропущено
24
9
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
5
21%
2
22%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
5
21%
1
11%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
33
29
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
1
3%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
6
18%
7
24%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
9
27%
4
14%
61-75
10
30%
9
31%
76-90
Пропущено
36
21
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
14%
4
19%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
3
8%
4
19%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
28%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1
ПФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1 Енисей - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Знамя Ногинск - Енисей 0:4 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|37 - 17
|50
|2.
|Факел
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|41 - 22
|46
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|11
|11
|2
|45 - 28
|44
|4.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|25
|12
|5
|8
|28 - 23
|41
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|41 - 25
|41
|6.
|Алания
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|53 - 34
|40
|7.
|Балтика
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|31 - 20
|37
|8.
|Акрон
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 26
|36
|9.
|Енисей
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 36
|35
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 29
|33
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Томь
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 41
|31
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 40
|30
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|23 - 29
|30
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|21 - 25
|26
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 36
|25
|17.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|12
|8
|23 - 28
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 25
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 49
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 11
|27
|4.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 13
|24
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|6.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Томь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|10.
|Енисей
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|11.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 8
|21
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 11
|11
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|5.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 27
|15
|7.
|ПФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|8.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 8
|14
|11.
|Енисей
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 9
|10
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
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Прогнозы на матч Енисей 1:0 СКА-Хабаровск
Исход игры
Енисей
37.4% (49)
Ничья
39.7% (52)
СКА-Хабаровск
22.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
36.72% (47)
Меньше
63.28% (81)
Обе команды забьют
Да
73.44% (94)
Нет
26.56% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (47)
2:1 Енисей
20.6% (27)
1:0 Енисей
13.7% (18)
1:2 СКА-Хабаровск
13% (17)
0:1 СКА-Хабаровск
9.2% (12)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
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