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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
1:0
Второй тайм: 56'
СКА-Хабаровск
0'
2' Желтая карточка
Самойлов Денис
3' Желтая карточка
Мануйлов Роман
7' Желтая карточка
Фомин Денис
31' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
1:0
39' Гол
Лапшов Иван
53' Желтая карточка
 56'
Енисей
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Енисей
СКА-Хабаровск

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ФПД
4:3
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ТМС
0:1
ФПД
2:0
ФПД
3:1
ФПД
1:0
ФПД
0:2
ФПД
2:0
ФПД
3:1
ФПД
0:0
ФПД
2:2
ФПД
0:1
ФПД
1:1
К
1:0
ФПД
1:0
ПД
1:1
ФПД
4:3
К
1:0
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 5 (2) 0.2
Комков Михаил 4 (1) 0.16
Саная Анзор 4 (3) 0.16
Кичин Валерий 4 (4) 0.16
Иванов Егор 2 0.08
Зотов Александр 2 0.08
Марков Николай 2 0.08
Лапшов Иван 2 0.08
Скворцов Алексей 2 (1) 0.08
Масловский Александр 1 0.04
Рукас Андрюс 1 0.04
Сухомлинов Максим 1 0.04
Раздорских Никита 1 0.04
Канаплин Александр 1 0.04
Окладников Андрей 1 0.04
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 12 (7) 0.48
Гонгадзе Георгий 6 (1) 0.24
Барков Дмитрий 2 0.08
Смирнов Александр 1 0.04
Булия Эдуард 1 0.04
Носов Александр 1 0.04
Мануйлов Роман 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Грачёв Глеб 1 0.04
Тихонов Михаил 1 0.04
Алиев Камран 1 0.04

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рукас Андрюс 6 1
Кичин Валерий 3 2
Лапшов Иван 4 1
Зотов Александр 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Саная Анзор 3 1
Марков Николай 3 1
Масловский Александр 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Иванов Егор 4 0
Ланин Олег 4 0
Феррейра Херман 4 0
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 1
Грачёв Глеб 7 1
Фомин Денис 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Иллой-Айет Владис-Эммерсон 4 1
Андямов Валентин 4 1
Мартусевич Максим 4 0
Барков Дмитрий 4 0
Мануйлов Роман 4 0
Смирнов Александр 3 0
Алиев Камран 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Тихонов Михаил 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Галимов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
4
33%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
5
29%
29%
7
44%
76-90

Пропущено

24
9
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
5
21%
2
22%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
2
8%
1
11%
46-60
5
21%
1
11%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

33
29
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
1
3%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
6
18%
7
24%
31-45
3
9%
3
10%
46-60
9
27%
4
14%
61-75
10
30%
9
31%
76-90

Пропущено

36
21
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
14%
4
19%
1-15
6
17%
2
10%
16-30
7
19%
3
14%
31-45
3
8%
4
19%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
10
28%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1
ПФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0 Енисей - Томь 2:3 Факел - Енисей 3:1 Енисей - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Енисей 0:2 Енисей - Волгарь 2:2 Знамя Ногинск - Енисей 0:4 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Текстильщик - СКА-Хабаровск 0:3 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Спартак-2 0:1 СКА-Хабаровск - ПФК Кубань 1:0 СКА-Хабаровск - Енисей 4:3 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 24 16 2 6 37 - 17 50
2. Факел Заявка 24 14 4 6 41 - 22 46
3. Торпедо Москва Заявка 24 11 11 2 45 - 28 44
4. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 25 12 5 8 28 - 23 41
5. Нефтехимик Заявка 25 12 5 8 41 - 25 41
6. Алания Заявка 24 11 7 6 53 - 34 40
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон Заявка 24 10 6 8 29 - 26 36
9. Енисей 1:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 36 35
10. Велес Москва Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
11. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
12. Томь Заявка 25 8 7 10 33 - 41 31
13. Спартак-2 Заявка 24 9 3 12 25 - 40 30
14. Краснодар-2 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 24 5 11 8 21 - 25 26
16. ПФК Кубань Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Ротор Заявка 24 4 12 8 23 - 28 24
18. Волгарь Заявка 24 6 5 13 14 - 25 23
19. Металлург Липецк Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик Заявка 24 4 7 13 21 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 13 8 3 2 20 - 11 27
4. Алания Заявка 11 8 0 3 29 - 13 24
5. Торпедо Москва Заявка 12 6 6 0 27 - 11 24
6. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
9. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
10. Енисей 1:0 Заявка 11 6 3 2 17 - 12 21
11. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
12. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 14 4 5 5 12 - 14 17
4. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
5. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
6. Спартак-2 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
7. ПФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
8. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
10. Оренбург Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
11. Енисей 1:0 Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
13. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
14. Волгарь Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
15. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
17. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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  • Второй тайм
  • Угловой
    57'
    Угловой удар в исполнении "Енисея" опасным не получился - мяч отправился руки голкипера. 
  • Опасный момент
    56'
    Саная цепляется за мяч в штрафной площадки и катит на линию штрафной на Масловского, который бьёт на исполнение и попадает в соперника - корнер будет. 
  • Желтая карточка
    55'
    Анзор Саная не стал церемониться с Эмерсоном, срубив его под корень при помощи подката. Без жёлтой карточки Анзор не обошёлся. 
  • 54'
    Михаил Тихонов стреляет из-за пределов штрафной площадки в правый угол, но в створ не попадает. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Саная снова в деле. Матч возобновился, но сразу же был прерван - гости нарушили правила в центральном круге. 
  • Травма, повреждение
    52'
    В нашем матче возникает пауза - Анзор Саная получил повреждение, и медицинская бригада "Енисея" отправилась на помощь. 
  • 51'
    Ещё одну атаку правым флангом попытался разогнать Феррейра, но на сей раз навесить не сумел, так как мяч у него отобрал Дмитрий Литвин. 
  • Опасный момент
    50'
    Феррейра выполняет подачу на левый край штрафной площадки на Санаю, который наносит первый удар - в соперника попадает, потом стреляет ещё раз и в створ не попадает. 
  • Офсайд
    49'
    Никита Раздорских получает передачу в центре штрафной площадки и пробивает в левый угол - в штангу попадает, а сразу после этого звучит свисток арбитра, сообщая об офсайде. 
  • 48'
    "СКА-Хабаровск" попробовал провести атаку левым флангом, но попытка успеха не достигла, так как была сделана передача за боковую линию. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе гостей произошла замена. Вместо Виталия Кольцова вышел Давид Караев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Енисей" и "СКА-Хабаровск" начинают второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу "Енисея" уходим на перерыв. 
  • Опасный момент
    45'
    Роман Мануйлов выиграл борьбу за мяч в центре штрафной площадки и пробил прямо в руки Михаилу Опарину. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют 1 минуту. 
  • 44'
    Михаил Комков вошёл в штрафную площадь с правого фланга, уйдя от двоих соперников, а потом пробил гораздо выше цели. 
  • Опасный момент
    43'
    Максим Мартусевич стреляет с дальней дистанции и не попадает в створ, отправляя мяч рядом с левой штангой. 
  • 42'
    Атаку по центру провели гости, потом перешли на правый фланг и выполнили прострел на ближнюю штангу, а там лишь соперники. 
  • 41'
    Ещё одну атаку проводят хозяева и наносят дальний удар, с которым справляется Сергей Самок. Не желает "Енисей" останавливаться на достигнутом. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛАПШОВ!!! Иван выигрывает воздух после исполнения корнера с правого фланга и пробивает головой в левый угол. 
  • Опасный момент
    39'
    Зотов катит на Раздорских на правый край штрафной - Никита пробивает в ближний угол и не переигрывает Самока. 
  • 38'
    Снова активен на правом фланге Херман Феррейра. На сей раз выполняет подачу, после которой неточный удар головой наносит Андрей Окладников. 
  • 37'
    Феррейра попытался организовать контратаку правым флангом, но не сумел обыграть один в один Эмерсона, заработав лишь аут. 
  • Угловой
    35'
    С правого фланга "СКА-Хабаровск" выполнил корнер, который не создал проблем Михаилу Опарину - вышел и зафиксировал мяч. 
  • 34'
    Денис Самойлов смещается с левого фланга в центр и пробивает - мяч срезается с ноги и уходит правее ворот. 
  • Желтая карточка
    33'
    Давненько никто не получал "горчичники", и Квеквескири решил исправить ситуацию - высоко поднял ногу, попав по голове Феррейры. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Дмитрий Барков открылся под передачу перед чужой штрафной и мяч получил, а потом сыграл неаккуратно - рукой. 
  • 31'
    Ираклий Квеквескири решился на удар с дальней дистанции, после которого игровой снаряд пролетел гораздо выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Исполнили хозяева стандарт с правого фланга, но ничего опасного придумать не смогли, да ещё и сами правила нарушили - Саная толкнул в спину Эмерсона. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Андрей Окладников уходит от Эмерсона на правом фланге, а потом получает по ногам от представителя Конго. 
  • 27'
    Роман Мануйлов врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает мимо левого угла. Хотя мог выполнить передачу, ведь параллельным курсом сразу два партнёра перемещались. 
  • Фол, нарушение
    26'
    До штрафной площадки добрались гости, а потом выполнили подачу, но удар не состоялся, так как не по правилам с Рукасом боролся Квеквескири. 
  • 25'
    Михаил Тихонов не позволяет себя пройти Андрею Окладникову на левом фланге, выбивая мяч за боковую линию в подкате. 
  • 23'
    Никита Раздорских получает мяч в центре, сближается со штрафной площадкой и стреляет - мимо цели пролетает круглый. 
  • 22'
    Сергей Самок выходит из ворот и забирает мяч после подачи Андрюса Рукаса с левого фланга. 
  • 21'
    "СКА-Хабаровск" остановил очередную атаку соперника, а вот разогнать своё наступление не удалось, успели хозяева вернуться и закрыть зоны. 
  • 20'
    Херман Феррейра подключается к атаке, получает мяч на линии штрафной и пробивает - рикошетом от защитника круглый уходит в аут. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Самойлов отобрал мяч у Мартусевича на левом фланге, но не обошёлся без фола - судья штрафной назначил, а вот жёлтую показывать Денису не стал. 
  • 17'
    На первых минутах гости провели несколько атак, а сейчас уже инициатива принадлежит "Енисею", который не покидает чужую половину поля. 
  • Опасный момент
    16'
    ОПАСНО! Раздорских пробивает с дуги штрафной площадки под перекладину - Самок справляется, хоть и не с первого раза фиксирует игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Хозяева заработали штрафной, который исполнил Михаил Комков, но найти партнёров верховой передачей не сумел. 
  • 14'
    Михаил Опарин в очередной раз встречается с мячом и берёт паузу, так как партнёры не предлагают себя. 
  • 13'
    Атаку левым флангом провели футболисты "Енисея", а потом выполнили безадресный кросс в центр штрафной площадки. 
  • 12'
    Не могут хозяева войти в игру, очень неуверенно действуют у своих ворот, сейчас едва снова не обрезались, но успели сыграть на отбой. 
  • Опасный момент
    11'
    Не разобрались защитники "Енисея", потеряв мяч перед своей штрафной - Барков сыграл на перехвате и пробил в левый угол, но Опарин справился. 
  • 10'
    Иван Лапшов получил мяч на левом фланге и попал под прессинг, но успел расстаться с круглым, выполнив передачу на Михаила Опарина. 
  • Опасный момент
    9'
    Окладников выигрывает воздух на линии вратарской и пробивает головой в правый угол - не попадает. 
  • Желтая карточка
    7'
    Денис Фомин сорвал атаку соперника на правом фланге, уронив на газон Никиту Раздорских - теперь и Денис на жёлтой. 
  • Угловой
    6'
    На левом фланге гости разыграли корнер и выполнили навес, который не стал проблемой для защитников "Енисея". 
  • 5'
    Андрюс Рукас выполнил передачу вперёд со своей половины поля, но партнёров не нашёл - Михаил Тихонов сыграл на перехвате. 
  • Желтая карточка
    4'
    Ещё одна жёлтая карточка показана - Роман Мануйлов получил её за фол перед своей штрафной площадкой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Исполнили гости стандарт, выполнив подачу в штрафную площадку, но хозяева справились, выиграв борьбу на втором этаже. 
  • Желтая карточка
    2'
    С жёлтой карточки начинается наш матч - Денис Самойлов получает предупреждение за удар Дмитрия Баркова по голове. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и мы начинаем! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Енисей" - "СКА-Хабаровск", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 131
Енисей 37.4% (49)
X 39.7% (52)
СКА-Хабаровск 22.9% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
СКА-Хабаровск
2.70
3.80
2.69
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Где смотреть матч Енисей 1:0 СКА-Хабаровск онлайн


Прогнозы на матч Енисей 1:0 СКА-Хабаровск

Исход игры
Енисей
37.4% (49)
Ничья
39.7% (52)
СКА-Хабаровск
22.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
36.72% (47)
Меньше
63.28% (81)
Обе команды забьют
Да
73.44% (94)
Нет
26.56% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (47)
2:1 Енисей
20.6% (27)
1:0 Енисей
13.7% (18)
1:2 СКА-Хабаровск
13% (17)
0:1 СКА-Хабаровск
9.2% (12)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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