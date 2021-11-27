Саная снова в деле. Матч возобновился, но сразу же был прерван - гости нарушили правила в центральном круге.

Михаил Тихонов стреляет из-за пределов штрафной площадки в правый угол, но в створ не попадает.

Анзор Саная не стал церемониться с Эмерсоном, срубив его под корень при помощи подката. Без жёлтой карточки Анзор не обошёлся.

Саная цепляется за мяч в штрафной площадки и катит на линию штрафной на Масловского, который бьёт на исполнение и попадает в соперника - корнер будет.

Угловой удар в исполнении "Енисея" опасным не получился - мяч отправился руки голкипера.

"Енисей" и "СКА-Хабаровск" начинают второй тайм.

В перерыве в составе гостей произошла замена. Вместо Виталия Кольцова вышел Давид Караев.

"СКА-Хабаровск" попробовал провести атаку левым флангом, но попытка успеха не достигла, так как была сделана передача за боковую линию.

Никита Раздорских получает передачу в центре штрафной площадки и пробивает в левый угол - в штангу попадает, а сразу после этого звучит свисток арбитра, сообщая об офсайде.

Феррейра выполняет подачу на левый край штрафной площадки на Санаю, который наносит первый удар - в соперника попадает, потом стреляет ещё раз и в створ не попадает.

Ещё одну атаку правым флангом попытался разогнать Феррейра, но на сей раз навесить не сумел, так как мяч у него отобрал Дмитрий Литвин.

В нашем матче возникает пауза - Анзор Саная получил повреждение, и медицинская бригада "Енисея" отправилась на помощь.

Первый тайм

— Завершается первый тайм, при счёте 1-0 в пользу "Енисея" уходим на перерыв.

45' Роман Мануйлов выиграл борьбу за мяч в центре штрафной площадки и пробил прямо в руки Михаилу Опарину.

45' В первом тайме команды переиграют 1 минуту.

44' Михаил Комков вошёл в штрафную площадь с правого фланга, уйдя от двоих соперников, а потом пробил гораздо выше цели.

43' Максим Мартусевич стреляет с дальней дистанции и не попадает в створ, отправляя мяч рядом с левой штангой.

42' Атаку по центру провели гости, потом перешли на правый фланг и выполнили прострел на ближнюю штангу, а там лишь соперники.

41' Ещё одну атаку проводят хозяева и наносят дальний удар, с которым справляется Сергей Самок. Не желает "Енисей" останавливаться на достигнутом.

40' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛАПШОВ!!! Иван выигрывает воздух после исполнения корнера с правого фланга и пробивает головой в левый угол.

39' Зотов катит на Раздорских на правый край штрафной - Никита пробивает в ближний угол и не переигрывает Самока.

38' Снова активен на правом фланге Херман Феррейра. На сей раз выполняет подачу, после которой неточный удар головой наносит Андрей Окладников.

37' Феррейра попытался организовать контратаку правым флангом, но не сумел обыграть один в один Эмерсона, заработав лишь аут.

35' С правого фланга "СКА-Хабаровск" выполнил корнер, который не создал проблем Михаилу Опарину - вышел и зафиксировал мяч.

34' Денис Самойлов смещается с левого фланга в центр и пробивает - мяч срезается с ноги и уходит правее ворот.

33' Давненько никто не получал "горчичники", и Квеквескири решил исправить ситуацию - высоко поднял ногу, попав по голове Феррейры.

32' Дмитрий Барков открылся под передачу перед чужой штрафной и мяч получил, а потом сыграл неаккуратно - рукой.

31' Ираклий Квеквескири решился на удар с дальней дистанции, после которого игровой снаряд пролетел гораздо выше перекладины.

29' Исполнили хозяева стандарт с правого фланга, но ничего опасного придумать не смогли, да ещё и сами правила нарушили - Саная толкнул в спину Эмерсона.

28' Андрей Окладников уходит от Эмерсона на правом фланге, а потом получает по ногам от представителя Конго.

27' Роман Мануйлов врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает мимо левого угла. Хотя мог выполнить передачу, ведь параллельным курсом сразу два партнёра перемещались.

26' До штрафной площадки добрались гости, а потом выполнили подачу, но удар не состоялся, так как не по правилам с Рукасом боролся Квеквескири.

25' Михаил Тихонов не позволяет себя пройти Андрею Окладникову на левом фланге, выбивая мяч за боковую линию в подкате.

23' Никита Раздорских получает мяч в центре, сближается со штрафной площадкой и стреляет - мимо цели пролетает круглый.

22' Сергей Самок выходит из ворот и забирает мяч после подачи Андрюса Рукаса с левого фланга.

21' "СКА-Хабаровск" остановил очередную атаку соперника, а вот разогнать своё наступление не удалось, успели хозяева вернуться и закрыть зоны.

20' Херман Феррейра подключается к атаке, получает мяч на линии штрафной и пробивает - рикошетом от защитника круглый уходит в аут.

18' Самойлов отобрал мяч у Мартусевича на левом фланге, но не обошёлся без фола - судья штрафной назначил, а вот жёлтую показывать Денису не стал.

17' На первых минутах гости провели несколько атак, а сейчас уже инициатива принадлежит "Енисею", который не покидает чужую половину поля.

16' ОПАСНО! Раздорских пробивает с дуги штрафной площадки под перекладину - Самок справляется, хоть и не с первого раза фиксирует игровой снаряд.

15' Хозяева заработали штрафной, который исполнил Михаил Комков, но найти партнёров верховой передачей не сумел.

14' Михаил Опарин в очередной раз встречается с мячом и берёт паузу, так как партнёры не предлагают себя.

13' Атаку левым флангом провели футболисты "Енисея", а потом выполнили безадресный кросс в центр штрафной площадки.

12' Не могут хозяева войти в игру, очень неуверенно действуют у своих ворот, сейчас едва снова не обрезались, но успели сыграть на отбой.

11' Не разобрались защитники "Енисея", потеряв мяч перед своей штрафной - Барков сыграл на перехвате и пробил в левый угол, но Опарин справился.

10' Иван Лапшов получил мяч на левом фланге и попал под прессинг, но успел расстаться с круглым, выполнив передачу на Михаила Опарина.

9' Окладников выигрывает воздух на линии вратарской и пробивает головой в правый угол - не попадает.

7' Денис Фомин сорвал атаку соперника на правом фланге, уронив на газон Никиту Раздорских - теперь и Денис на жёлтой.

6' На левом фланге гости разыграли корнер и выполнили навес, который не стал проблемой для защитников "Енисея".

5' Андрюс Рукас выполнил передачу вперёд со своей половины поля, но партнёров не нашёл - Михаил Тихонов сыграл на перехвате.

4' Ещё одна жёлтая карточка показана - Роман Мануйлов получил её за фол перед своей штрафной площадкой.

3' Исполнили гости стандарт, выполнив подачу в штрафную площадку, но хозяева справились, выиграв борьбу на втором этаже.

2' С жёлтой карточки начинается наш матч - Денис Самойлов получает предупреждение за удар Дмитрия Баркова по голове.