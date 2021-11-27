Англия: Премьер-лига 2021-2022
4
Уайт
Бен
20
Тавареш
Нуну
17
Крафт
Эмиль
28
Уиллок
Джо
11
Ритчи
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалПолузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Ньюкасл
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
27 матчей
81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40.7%
55.6%
3.7%
11 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
74.1%
11.1%
14.8%
20 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|4
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.08
|Ляказетт Александр
|1
|0.08
|Эдегор Мартин
|1
|0.08
|Парти Томас
|1
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.08
|Пепе Николя
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|4
|0.33
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.25
|Манкильо Хави
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.08
|Жоэлинтон
|1
|0.08
|Хендрик Джефф
|1
|0.08
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.08
|Хэйден Айзак
|1
|0.08
|Лонгстафф Шон
|1
|0.08
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кларк Киран
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
3
10
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
33%
3
30%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
3
23%
3
20%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
7
26%
61-75
4
24%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|35 - 11
|25
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 17
|20
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|3.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл
Исход игры
Арсенал
94.5% (137)
Ничья
3.4% (5)
Ньюкасл
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.49% (74)
Меньше
43.51% (57)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
37.9% (55)
2:0 Арсенал
30.3% (44)
3:1 Арсенал
10.3% (15)
1:0 Арсенал
7.6% (11)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Арсенал
1.4% (2)
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