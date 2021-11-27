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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
5
Парти
Томас
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
10
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
21
Фрейзер
Райан
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
11
Ритчи
Мэтт
7
Жоэлинтон
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
Арсенал
4-2-3-1
Ньюкасл
3-4-3

История личных встреч

Арсенал
Ньюкасл

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

27 матчей

81.5%
11.1%
7.4%
22 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40.7%
55.6%
3.7%
11 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

74.1%
11.1%
14.8%
20 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 4 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.33
Сака Букайо 1 0.08
Ляказетт Александр 1 0.08
Эдегор Мартин 1 0.08
Парти Томас 1 0.08
Габриэль дос Сантос 1 0.08
Пепе Николя 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 4 0.33
Сен-Максимен Аллан 3 0.25
Манкильо Хави 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 1 0.08
Жоэлинтон 1 0.08
Хендрик Джефф 1 0.08
Ласcеллс Джамал 1 0.08
Хэйден Айзак 1 0.08
Лонгстафф Шон 1 0.08
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
Парти Томас 2 0
Джака Гранит 0 1
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 3 1
Ритчи Мэтт 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Кларк Киран 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
33%
3
30%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
3
23%
3
20%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
3
18%
2
7%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
7
26%
61-75
4
24%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Где смотреть матч Арсенал - Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Арсенал - Ньюкасл

Исход игры
Арсенал
94.5% (137)
Ничья
3.4% (5)
Ньюкасл
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.49% (74)
Меньше
43.51% (57)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
37.9% (55)
2:0 Арсенал
30.3% (44)
3:1 Арсенал
10.3% (15)
1:0 Арсенал
7.6% (11)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Арсенал
1.4% (2)
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