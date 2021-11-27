Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Кэрроу Роуд
26' Желтая карточкаГилмор Билли
31' Желтая карточкаНевеш Рубен
1
Крул
Тим
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
26
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
21 Радди ДжонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Норвич
Вулверхэмптон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|4 (2)
|0.31
|Норманн Матиас
|1
|0.08
|Хэнли Грант
|1
|0.08
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.08
|Рашица Милот
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.31
|Хименес Рауль
|3
|0.23
|Коди Конор
|1
|0.08
|Саисс Ромен
|1
|0.08
|Невеш Рубен
|1
|0.08
|Килман Макс
|1
|0.08
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норманн Матиас
|4
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Уильямс Брендон
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Гибсон Бен
|1
|1
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
4
67%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
25
13
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
12%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
4
31%
61-75
6
24%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0
Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Ливерпуль
|3:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|38 - 11
|28
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 20
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 18
|16
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|13.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|14.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 17
|14
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Ливерпуль
|3:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 5
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Ливерпуль
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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