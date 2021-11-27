Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хорошую попытку сделал Пукки Теэму . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Жозе Са не дал случится голу! Ааронс Макс должен был забивать, но Жозе Са сделал отличный сейв

45' Отличные скиллы показывает Ааронс Макс , обводя своих соперников

44' Норвич выполняет удар от ворот.

44' Коди Конор из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

44' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Моутинью Жоау нанес удар издали, а Тим Крул отбил его обратно в игру!

43' Плохо сыграл Крул Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Сарджент Джош из команды Норвич делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

40' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

37' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Рупп Лукас из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' О, нет. Из многообещающей позиции Сарджент Джош из команды Норвич наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Удар от ворот произведет Норвич

35' Матч возобновлен

34' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Отличный пас сделал Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

32' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

32' Рашица Милот решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Невеш Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Пукки Теэму из команды Норвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

26' Гилмор Билли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Норвич

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Норманн Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Норманн Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Отличный пас сделал Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Идет дождь, трудные условия для игроков.

21' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

21' Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

20' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Игрок Сарджент Джош из команды Норвич неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Брэндон Уильямс наказан за толчок Семеду Нелсон

14' Невеш Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Норвич выполняет удар от ворот.

12' Отличный пас сделал Аит-Нури Раян из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Норвич выполняет удар от ворот.

10' Хименес Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

8' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

6' Сарджент Джош не смог попасть в створ ударом издали

6' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

5' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

3' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Норвич начинает с центра поля