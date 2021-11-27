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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:0
Перерыв

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
26' Желтая карточка
Гилмор Билли
31' Желтая карточка
Невеш Рубен
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
8
Гилмор
Билли
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
17
Рашица
Милот
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
26
Хи-Чан
Хван
Норвич
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

26'
Гилмор Билли
 
31'
 
Невеш Рубен
35'
Рупп Лукас
Норманн Матиас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Норвич
Вулверхэмптон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
Ч
3:3
Ч
5:2
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 4 (2) 0.31
Норманн Матиас 1 0.08
Хэнли Грант 1 0.08
Омобамиделе Эндрю 1 0.08
Рашица Милот 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.31
Хименес Рауль 3 0.23
Коди Конор 1 0.08
Саисс Ромен 1 0.08
Невеш Рубен 1 0.08
Килман Макс 1 0.08
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 4 0
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Гибсон Бен 1 1
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Крул Тим 1 0
Пукки Теэму 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Гилмор Билли 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Саисс Ромен 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Килман Макс 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
33%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

25
13
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
12%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
6
24%
4
31%
61-75
6
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0
Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль 3:0 Заявка 13 8 4 1 38 - 11 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 13 5 1 7 17 - 20 16
11. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 13 3 7 3 18 - 18 16
12. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
13. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
14. Саутгемптон 0:3 Заявка 13 3 5 5 11 - 17 14
15. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
16. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль 3:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 5 15
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон 0:3 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль 3:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Астон Вилла 1:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Саутгемптон 0:3 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Норвич 0:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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Норвич
Ничья
Вулверхэмптон
3.90
3.40
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