Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
2:0
Второй тайм: 51'
1:0
3' ГолЭльдарушев Абу-Саид
2:0
30' ГолКобесов Давид
33' Желтая карточкаКобесов Давид
44' Желтая карточкаКочиев Хетаг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Джиоев АрсенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ежков ДанилаНападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
Ход матча
3'
30'
2:0
33'
44'
48'
История личных встреч
Алания
Велес Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|10
|0.4
|Гурциев Батраз
|8 (1)
|0.32
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.24
|Кобесов Давид
|6
|0.24
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.16
|Хадарцев Батраз
|4 (3)
|0.16
|Хабалов Алан
|3
|0.12
|Магомедов Бутта
|3
|0.12
|Багаев Алан
|2
|0.08
|Татаев Алексей II
|2
|0.08
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Шавлохов Давид
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.04
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|8
|0.32
|Бацуев Аюб
|3
|0.12
|Лопатин Даниил
|3
|0.12
|Кабахидзе Владимир
|3
|0.12
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.04
|Кертанов Константин
|1
|0.04
|Смит Ариагнер
|1
|0.04
|Тарасов Николай
|1
|0.04
|Вульфов Александр
|1
|0.04
|Ежков Данила
|1
|0.04
|Kwari Abdullahi
|1
|0.04
|Filip Stamenkovic
|1
|0.04
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Кочиев Хетаг
|7
|1
|Багаев Алан
|8
|0
|Хубулов Владимир
|5
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Магомедов Бутта
|5
|0
|Кобесов Давид
|5
|0
|Хабалов Алан
|4
|0
|Хугаев Алан
|4
|0
|Машуков Ислам
|2
|1
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осипов Александр
|6
|2
|Кабахидзе Владимир
|6
|1
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|5
|0
|Кахидзе Александр
|5
|0
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Kwari Abdullahi
|2
|1
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Вульфов Александр
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Filip Stamenkovic
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Макеев Евгений
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Ежков Данила
|2
|0
|Мальцев Руслан
|2
|0
|Митришев Магомед
|1
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Бацуев Аюб
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
9
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
4
14%
3
33%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
5
18%
1
11%
61-75
10
36%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
17%
3
17%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
6
27%
4
20%
76-90
Забито
51
27
23 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
8
16%
6
22%
1-15
8
16%
4
15%
16-30
7
14%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
14
27%
3
11%
76-90
Пропущено
36
29
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
8
22%
3
10%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
5
17%
31-45
4
11%
8
28%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Спартак-2 2:3 ПФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1
Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2
Велес Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0
Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|40 - 17
|53
|2.
|Факел
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|43 - 23
|49
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|4.
|Алания
|2:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|55 - 34
|43
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 25
|41
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|41 - 25
|41
|7.
|Балтика
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|31 - 20
|37
|8.
|Акрон
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Енисей
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|36 - 37
|35
|10.
|Велес Москва
|0:2 Заявка
|25
|10
|3
|12
|27 - 31
|33
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|27 - 41
|33
|12.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|24 - 29
|33
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|23 - 23
|32
|14.
|Томь
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|33 - 41
|31
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|25
|5
|12
|8
|21 - 25
|27
|16.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|25
|7
|5
|13
|26 - 36
|26
|17.
|Ротор
|Заявка
|25
|4
|12
|9
|24 - 30
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|14 - 26
|23
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|25
|6
|3
|16
|19 - 50
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 40
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|4.
|Алания
|2:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|31 - 13
|27
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|28 - 11
|27
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Томь
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 13
|22
|9.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 8
|21
|10.
|Велес Москва
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Енисей
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|12.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|17.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|18.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|11
|19.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 11
|11
|20.
|Ротор
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 8
|17
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|5.
|Факел
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|6.
|Алания
|2:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|7.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 27
|15
|9.
|ПФК Кубань
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|10.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
|12.
|Велес Москва
|0:2 Заявка
|12
|4
|0
|8
|8 - 12
|12
|13.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14.
|Волгарь
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 14
|11
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 9
|10
|17.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|18.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|12
|3
|0
|9
|9 - 31
|9
|19.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|3 - 20
|4
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- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Алания 2:0 Велес Москва
Исход игры
Алания
91% (122)
Ничья
6% (8)
Велес Москва
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.69% (77)
Меньше
40.31% (52)
Обе команды забьют
Да
62.02% (80)
Нет
37.98% (49)
Популярный счёт
2:1 Алания
46.3% (62)
1:0 Алания
17.2% (23)
2:0 Алания
15.7% (21)
3:1 Алания
6% (8)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:2 Алания
2.2% (3)
0:1 Велес Москва
1.5% (2)
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