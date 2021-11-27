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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
2:0
Второй тайм: 51'
Велес Москва
0'
1:0
3' Гол
Эльдарушев Абу-Саид
2:0
30' Гол
Кобесов Давид
33' Желтая карточка
Кобесов Давид
44' Желтая карточка
Кочиев Хетаг
48' Желтая карточка
 51'
Алания
Велес Москва

История личных встреч

Алания
Велес Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
2:2
ФПД
0:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 0.4
Гурциев Батраз 8 (1) 0.32
Гиоргобиани Николай 6 0.24
Кобесов Давид 6 0.24
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.16
Хадарцев Батраз 4 (3) 0.16
Хабалов Алан 3 0.12
Магомедов Бутта 3 0.12
Багаев Алан 2 0.08
Татаев Алексей II 2 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Шавлохов Давид 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.04
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 8 0.32
Бацуев Аюб 3 0.12
Лопатин Даниил 3 0.12
Кабахидзе Владимир 3 0.12
Тарасов Дмитрий 1 0.04
Кертанов Константин 1 0.04
Смит Ариагнер 1 0.04
Тарасов Николай 1 0.04
Вульфов Александр 1 0.04
Ежков Данила 1 0.04
Kwari Abdullahi 1 0.04
Filip Stamenkovic 1 0.04
Джикия Темур 1 (1) 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Кочиев Хетаг 7 1
Багаев Алан 8 0
Хубулов Владимир 5 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Магомедов Бутта 5 0
Кобесов Давид 5 0
Хабалов Алан 4 0
Хугаев Алан 4 0
Машуков Ислам 2 1
Татаев Алексей II 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осипов Александр 6 2
Кабахидзе Владимир 6 1
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 5 0
Кахидзе Александр 5 0
Смит Ариагнер 4 0
Kwari Abdullahi 2 1
Косаревский Пётр 3 0
Вульфов Александр 3 0
Майга Мамаду 3 0
Filip Stamenkovic 3 0
Джикия Темур 1 1
Макеев Евгений 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Галоян Артур 2 0
Ежков Данила 2 0
Мальцев Руслан 2 0
Митришев Магомед 1 0
Коротков Александр 1 0
Бацуев Аюб 1 0
Самылин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
9
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
4
14%
3
33%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
5
18%
1
11%
61-75
10
36%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
17%
3
17%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
6
27%
4
20%
76-90

Забито

51
27
23 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
8
16%
6
22%
1-15
8
16%
4
15%
16-30
7
14%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
14
27%
3
11%
76-90

Пропущено

36
29
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
8
22%
3
10%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
5
17%
31-45
4
11%
8
28%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Спартак-2 2:3 ПФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1
Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2
Велес Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0
Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 25 17 2 6 40 - 17 53
2. Факел Заявка 25 15 4 6 43 - 23 49
3. Торпедо Москва Заявка 25 12 11 2 46 - 28 47
4. Алания 2:0 Заявка 25 12 7 6 55 - 34 43
5. СКА-Хабаровск Заявка 25 12 5 8 29 - 25 41
6. Нефтехимик Заявка 25 12 5 8 41 - 25 41
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9. Енисей Заявка 25 10 5 10 36 - 37 35
10. Велес Москва 0:2 Заявка 25 10 3 12 27 - 31 33
11. Спартак-2 Заявка 25 10 3 12 27 - 41 33
12. Краснодар-2 1:0 Заявка 25 9 6 10 24 - 29 33
13. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
14. Томь Заявка 25 8 7 10 33 - 41 31
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 25 5 12 8 21 - 25 27
16. ПФК Кубань 0:0 Заявка 25 7 5 13 26 - 36 26
17. Ротор Заявка 25 4 12 9 24 - 30 24
18. Волгарь Заявка 25 6 5 14 14 - 26 23
19. Металлург Липецк 0:1 Заявка 25 6 3 16 19 - 50 21
20. Текстильщик Заявка 25 4 7 14 22 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 14 8 3 3 20 - 14 27
4. Алания 2:0 Заявка 12 9 0 3 31 - 13 27
5. Торпедо Москва Заявка 13 7 6 0 28 - 11 27
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Томь Заявка 12 6 4 2 16 - 13 22
9. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
10. Велес Москва 0:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Енисей Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
12. Краснодар-2 1:0 Заявка 11 6 3 2 16 - 10 21
13. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
14. Спартак-2 Заявка 13 5 3 5 13 - 14 18
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
16. Текстильщик Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк 0:1 Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. ПФК Кубань 0:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 22 11
19. Волгарь Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
20. Ротор Заявка 12 1 7 4 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Оренбург Заявка 11 5 2 4 14 - 8 17
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 4 5 5 13 - 16 17
5. Факел Заявка 12 5 2 5 19 - 15 17
6. Алания 2:0 Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
7. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
8. Спартак-2 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
9. ПФК Кубань 0:0 Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
10. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
11. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Велес Москва 0:2 Заявка 12 4 0 8 8 - 12 12
13. Краснодар-2 1:0 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
14. Волгарь Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 14 11
16. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
17. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
18. Металлург Липецк 0:1 Заявка 12 3 0 9 9 - 31 9
19. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
20. Текстильщик Заявка 12 0 4 8 3 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Угловой
    53'
    Вульфов исполнял подачу от углового флага, но никто из партнеров до снаряда в этой ситуации добраться не сумел. Случилась очередная потеря.
  • Замена
    51'
    Качмазов получил повреждение на половине поля своей команды. В итоге Сосранов на поле появился в составе владикавказцев.
  • Желтая карточка
    50'
    Магомедов получает от рефери карточку желтого цвета. Отложенный фол, и заслуженное наказание в руках рефери появилось.
  • Опасный момент
    49'
    БАЦУЕВ! Нанес он сейчас удар по воротам соперника, получив мяч на контратаке справа в чужой штрафной. В итоге футболист выстрелил прямо во вратаря!
  • 47'
    Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, в прежних составах появились соперники на газоне. По крайней мере, никого из запасных мы не увидели у кромки поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи командам! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. "Алания" впереди.
  • 44'
    Особых резервов нет у "Велеса" на скамейке. Некого практически выпускать главному тренеру москвичей. Придется рассчитывать на тех игроков, что играют на поле до перерыва.
  • 43'
    Попытался Кочиев с левого фланга выполнить прострельный пас в штрафную соперника - получилось слишком сильно и далеко не в сторону адресата.
  • Желтая карточка
    42'
    Кочиев наступает на ногу сопернику, за что сердечно извиняется перед соперником. Желтая карточка игроку "Алании",
  • 41'
    Утихли у нас болельщики. Кстати говоря, даже чуть больше владеет мяч "Велес". По этому показателю у нас 46% против 54%. Визуально кажется также.
  • 40'
    "Алания" активно играет на чужой половине поля в отборе. "Велесу" нет отдыха. Думаю, столичная команда будет все-таки пытаться отыграть хотя бы гол после перерыва.
  • Опасный момент
    38'
    В итоге нанесли удар по воротам соперника гости. Мяч пришелся в "стенку". Сфера прилетела на правый край, откуда Кобесов направил сферу рядом с противоположной стойкой!
  • Фол, нарушение
    37'
    Дзахова сейчас снесли на газон. Было нарушение правил против футболиста, который с трудом поднимается с газона, держась за ногу.
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот соперника подала "Алания". Мяч полетел на дальнюю штангу, где никого из игроков владикавказской команды не оказалось. Случилась потеря.
  • Фол, нарушение
    34'
    В чужой штрафной игрок "Велеса" подыграл себе рукой. Определено у нас нарушение правил со стороны "Алании". Много фолов в первом тайме.
  • 33'
    С каждым эпизодом рефери становится все сложнее, ведь давление на него возрастает в 3-кратном размере.
  • Желтая карточка
    32'
    Кобесов получает сейчас карточку желтого цвета. Снес он соперника на газон, ударив того локотком.
  • 30'
    Вопросов много к обороне "Велеса". Как команда гостей позволила Давиду забить в этой ситуации гол? Тем более, что мяч летел к адресату достаточно долго. В общем, проходной двор пока что.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОБЕСОВ! 2:0!
    Подача с правого края следует на дальнюю штангу, где Кобесов ловит сферу на ногу, после чего слету направляет мяч в ворота!
  • 28'
    Не очень мощно в эти минуты играет в атаке "Алания". Контролируют мяч в районе центрального круга хозяева.
  • 26'
    Не слышал я, чтобы сегодня стадион в Грозном молчал. Постоянно болельщики кричат с трибун и гонят свой любимый коллектив вперед.
  • Угловой
    25'
    Угловой разыграл "Велес" с правого фланга. Натабашвили сыграл на выходе, сумев забрать в высоченном прыжке мяч в свои перчатки.
  • Опасный момент
    24'
    МОМЕНТ! Галоян проверил свою точность сейчас! Со средней дистанции он нанес удар по воротам, но мяч полетел несколько выше цели! Но был рикошет!
  • Опасный момент
    22'
    Кертанов сыграл на подборе, перед штрафной соперника. В итоге сфера скакнула в самый последний момент - мяч полетел значительно выше ворот!
  • 21'
    Штрафной удар в итоге исполнил Галоян. Направлял он мяч в сторону ворот соперника. Сфера полетела рядом с правой стойкой. Спокойно проводил мяч за пределы поля голкипер.
  • Фол, нарушение
    20'
    20 минут отыграли команды. Лежит сейчас на газоне игрок "Алании". Был фол со стороны игрока владикавказской команды, что странно. 
  • 18'
    Сегодня в рамке у "Алании" стоит Натабашвили. Этот игрок вышел в новом сезоне ФНЛ за свою команду впервые в сезоне. Пожелаем ему успехов!
  • 17'
    Галоян в очередной раз нанес удар по воротам соперника, сместившись с левого края в центр. Полетела сфера намного выше цели. Не так опасно вышло на сей раз.
  • Опасный момент
    16'
    ГАЛОЯН! Нанес он прицельный удар по воротам соперника со штрафного. Мяч полетел в сторону левого угла, и просвистел рядом со стойкой! Было очень опасно!
  • 14'
    Завершается первая часть чемпионата ФНЛ этим туром. Выйдут вновь на поле команды уже в начале марта - прямо перед Международным женским днем.
  • 13'
    Хороша "Алания", которая играет уверенно в прессинг. А вот "Велесу" пока не удается наладить контроль мяча на половине поля соперника. Приходится играть с мячом вдалеке от ворот.
  • 12'
    "Велес" продолжает владеть снарядом на половине поля соперника. Пытаются гости ответить своей активной атакой, но в обороне у "Алании" пока не огрехов. 
  • 10'
    Эльдарушев попытался с линии штрафной произвести очередной удар по воротам соперника, но мяч сорвался с ноги и ушел намного выше цели.
  • 9'
    Немало фанатов "Алании" на стадионе. Гонят болельщики вперед свою команду. Немного подутихли страсти на футбольном поле.
  • 8'
    Оба наставника сконцентрированы на игре. Нам же показывают тренера "Велеса", который сидит на скамейке запасных со спокойным видом.
  • 6'
    Ударное начало от "Алании", стоит отметить этот факт. Не думает останавливаться на достигнутом коллектив из Владикавказа. Начинают хозяева мощно.
  • Опасный момент
    5'
    МОМЕНТ! Снова опасно у ворот гостей! Хабалов ворвался в штрафную соперника, после чего нанес удар по воротам соперника Сфера просвистела чуть выше левой "девятки"!
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭЛЬДАРУШЕВ! 1:0!
    С правого края он ворвался в чужую штрафную, после чего нанес удар в подкате в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой ворот соперника!
  • 2'
    В красно-желтых футболках и белых трусах вышла на поле "Алания". "Велес" предстал перед нами в синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Грозном! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград);
    Первый помощник: Рустам Равилов (Саранск);
    Второй помощник: Александр Чекалин (Воронеж);
    Инспектор: Гаряфий Жафяров (Москва);
    Делегат: Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к матчам ФНЛ. В рамках одного из поединков 25-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «Алании» и «Велеса». Встреча состоится в Грозном, на стадионе «Имени Султана Билимханова».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 134
Алания 91% (122)
X 6% (8)
Велес Москва 3% (4)
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Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Велес Москва
1.43
4.94
7.26
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Где смотреть матч Алания 2:0 Велес Москва онлайн


Прогнозы на матч Алания 2:0 Велес Москва

Исход игры
Алания
91% (122)
Ничья
6% (8)
Велес Москва
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.69% (77)
Меньше
40.31% (52)
Обе команды забьют
Да
62.02% (80)
Нет
37.98% (49)
Популярный счёт
2:1 Алания
46.3% (62)
1:0 Алания
17.2% (23)
2:0 Алания
15.7% (21)
3:1 Алания
6% (8)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:2 Алания
2.2% (3)
0:1 Велес Москва
1.5% (2)
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