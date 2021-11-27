Не вижу я замен в перерыве. Судя по всему, в прежних составах появились соперники на газоне. По крайней мере, никого из запасных мы не увидели у кромки поля.

БАЦУЕВ! Нанес он сейчас удар по воротам соперника, получив мяч на контратаке справа в чужой штрафной. В итоге футболист выстрелил прямо во вратаря!

Магомедов получает от рефери карточку желтого цвета. Отложенный фол, и заслуженное наказание в руках рефери появилось.

Качмазов получил повреждение на половине поля своей команды. В итоге Сосранов на поле появился в составе владикавказцев.

Вульфов исполнял подачу от углового флага, но никто из партнеров до снаряда в этой ситуации добраться не сумел. Случилась очередная потеря.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. "Алания" впереди.

44' Особых резервов нет у "Велеса" на скамейке. Некого практически выпускать главному тренеру москвичей. Придется рассчитывать на тех игроков, что играют на поле до перерыва.

43' Попытался Кочиев с левого фланга выполнить прострельный пас в штрафную соперника - получилось слишком сильно и далеко не в сторону адресата.

42' Кочиев наступает на ногу сопернику, за что сердечно извиняется перед соперником. Желтая карточка игроку "Алании",

41' Утихли у нас болельщики. Кстати говоря, даже чуть больше владеет мяч "Велес". По этому показателю у нас 46% против 54%. Визуально кажется также.

40' "Алания" активно играет на чужой половине поля в отборе. "Велесу" нет отдыха. Думаю, столичная команда будет все-таки пытаться отыграть хотя бы гол после перерыва.

38' В итоге нанесли удар по воротам соперника гости. Мяч пришелся в "стенку". Сфера прилетела на правый край, откуда Кобесов направил сферу рядом с противоположной стойкой!

37' Дзахова сейчас снесли на газон. Было нарушение правил против футболиста, который с трудом поднимается с газона, держась за ногу.

36' Угловой у ворот соперника подала "Алания". Мяч полетел на дальнюю штангу, где никого из игроков владикавказской команды не оказалось. Случилась потеря.

34' В чужой штрафной игрок "Велеса" подыграл себе рукой. Определено у нас нарушение правил со стороны "Алании". Много фолов в первом тайме.

33' С каждым эпизодом рефери становится все сложнее, ведь давление на него возрастает в 3-кратном размере.

32' Кобесов получает сейчас карточку желтого цвета. Снес он соперника на газон, ударив того локотком.

30' Вопросов много к обороне "Велеса". Как команда гостей позволила Давиду забить в этой ситуации гол? Тем более, что мяч летел к адресату достаточно долго. В общем, проходной двор пока что.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОБЕСОВ! 2:0!

Подача с правого края следует на дальнюю штангу, где Кобесов ловит сферу на ногу, после чего слету направляет мяч в ворота!

28' Не очень мощно в эти минуты играет в атаке "Алания". Контролируют мяч в районе центрального круга хозяева.

26' Не слышал я, чтобы сегодня стадион в Грозном молчал. Постоянно болельщики кричат с трибун и гонят свой любимый коллектив вперед.

25' Угловой разыграл "Велес" с правого фланга. Натабашвили сыграл на выходе, сумев забрать в высоченном прыжке мяч в свои перчатки.

24' МОМЕНТ! Галоян проверил свою точность сейчас! Со средней дистанции он нанес удар по воротам, но мяч полетел несколько выше цели! Но был рикошет!

22' Кертанов сыграл на подборе, перед штрафной соперника. В итоге сфера скакнула в самый последний момент - мяч полетел значительно выше ворот!

21' Штрафной удар в итоге исполнил Галоян. Направлял он мяч в сторону ворот соперника. Сфера полетела рядом с правой стойкой. Спокойно проводил мяч за пределы поля голкипер.

20' 20 минут отыграли команды. Лежит сейчас на газоне игрок "Алании". Был фол со стороны игрока владикавказской команды, что странно.

18' Сегодня в рамке у "Алании" стоит Натабашвили. Этот игрок вышел в новом сезоне ФНЛ за свою команду впервые в сезоне. Пожелаем ему успехов!

17' Галоян в очередной раз нанес удар по воротам соперника, сместившись с левого края в центр. Полетела сфера намного выше цели. Не так опасно вышло на сей раз.

16' ГАЛОЯН! Нанес он прицельный удар по воротам соперника со штрафного. Мяч полетел в сторону левого угла, и просвистел рядом со стойкой! Было очень опасно!

14' Завершается первая часть чемпионата ФНЛ этим туром. Выйдут вновь на поле команды уже в начале марта - прямо перед Международным женским днем.

13' Хороша "Алания", которая играет уверенно в прессинг. А вот "Велесу" пока не удается наладить контроль мяча на половине поля соперника. Приходится играть с мячом вдалеке от ворот.

12' "Велес" продолжает владеть снарядом на половине поля соперника. Пытаются гости ответить своей активной атакой, но в обороне у "Алании" пока не огрехов.

10' Эльдарушев попытался с линии штрафной произвести очередной удар по воротам соперника, но мяч сорвался с ноги и ушел намного выше цели.

9' Немало фанатов "Алании" на стадионе. Гонят болельщики вперед свою команду. Немного подутихли страсти на футбольном поле.

8' Оба наставника сконцентрированы на игре. Нам же показывают тренера "Велеса", который сидит на скамейке запасных со спокойным видом.

6' Ударное начало от "Алании", стоит отметить этот факт. Не думает останавливаться на достигнутом коллектив из Владикавказа. Начинают хозяева мощно.

5' МОМЕНТ! Снова опасно у ворот гостей! Хабалов ворвался в штрафную соперника, после чего нанес удар по воротам соперника Сфера просвистела чуть выше левой "девятки"!

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭЛЬДАРУШЕВ! 1:0!

С правого края он ворвался в чужую штрафную, после чего нанес удар в подкате в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой ворот соперника!

2' В красно-желтых футболках и белых трусах вышла на поле "Алания". "Велес" предстал перед нами в синем обмундировании.