Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
Позже
История личных встреч
Алания
Велес Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|10
|0.42
|Гурциев Батраз
|8 (1)
|0.33
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.25
|Кобесов Давид
|5
|0.21
|Хадарцев Батраз
|4 (3)
|0.17
|Хабалов Алан
|3
|0.13
|Магомедов Бутта
|3
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.13
|Багаев Алан
|2
|0.08
|Татаев Алексей II
|2
|0.08
|Засеев Азамат
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Бутаев Аллон
|1
|0.04
|Шавлохов Давид
|1
|0.04
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.04
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|8
|0.33
|Бацуев Аюб
|3
|0.13
|Лопатин Даниил
|3
|0.13
|Кабахидзе Владимир
|3
|0.13
|Тарасов Дмитрий
|1
|0.04
|Кертанов Константин
|1
|0.04
|Смит Ариагнер
|1
|0.04
|Тарасов Николай
|1
|0.04
|Вульфов Александр
|1
|0.04
|Ежков Данила
|1
|0.04
|Kwari Abdullahi
|1
|0.04
|Filip Stamenkovic
|1
|0.04
|Джикия Темур
|1 (1)
|0.04
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|9
|1
|Багаев Алан
|8
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|1
|Хубулов Владимир
|5
|1
|Цараев Алан
|6
|0
|Шавлохов Давид
|6
|0
|Магомедов Бутта
|5
|0
|Хабалов Алан
|4
|0
|Хугаев Алан
|4
|0
|Кобесов Давид
|4
|0
|Машуков Ислам
|2
|1
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бутаев Аллон
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Засеев Азамат
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осипов Александр
|6
|2
|Кабахидзе Владимир
|6
|1
|Тарасов Николай
|4
|2
|Кертанов Константин
|5
|0
|Кахидзе Александр
|5
|0
|Смит Ариагнер
|4
|0
|Kwari Abdullahi
|2
|1
|Косаревский Пётр
|3
|0
|Вульфов Александр
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Filip Stamenkovic
|3
|0
|Джикия Темур
|1
|1
|Макеев Евгений
|2
|0
|Лопатин Даниил
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Ежков Данила
|2
|0
|Мальцев Руслан
|2
|0
|Митришев Магомед
|1
|0
|Коротков Александр
|1
|0
|Бацуев Аюб
|1
|0
|Самылин Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
9
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
4
14%
3
33%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
5
18%
1
11%
61-75
10
36%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
17%
3
17%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
6
27%
4
20%
76-90
Забито
51
27
23 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
8
16%
6
22%
1-15
8
16%
4
15%
16-30
7
14%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
14
27%
3
11%
76-90
Пропущено
36
29
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
8
22%
3
10%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
5
17%
31-45
4
11%
8
28%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
7
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Спартак-2 2:3 ПФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1
Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2
Велес Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0
Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|37 - 17
|50
|2.
|Факел
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|41 - 22
|46
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|24
|11
|11
|2
|45 - 28
|44
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|28 - 22
|41
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|40 - 24
|40
|6.
|Алания
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|53 - 34
|40
|7.
|Балтика
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|31 - 20
|37
|8.
|Акрон
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|29 - 26
|36
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|27 - 29
|33
|10.
|Енисей
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 36
|32
|11.
|КАМАЗ
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|23 - 23
|32
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|25 - 40
|30
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|23 - 29
|30
|14.
|Томь
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 40
|30
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|21 - 25
|26
|16.
|ПФК Кубань
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 36
|25
|17.
|Ротор
|Заявка
|24
|4
|12
|8
|23 - 28
|24
|18.
|Волгарь
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 25
|23
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|19 - 49
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 9
|36
|2.
|Факел
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 11
|27
|4.
|Алания
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 13
|24
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 8
|21
|9.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 10
|20
|12.
|Енисей
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 11
|11
|19.
|ПФК Кубань
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 13
|17
|4.
|Алания
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|24 - 21
|16
|5.
|Балтика
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 27
|15
|7.
|ПФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|8.
|Факел
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 14
|14
|9.
|Ротор
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|10.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 8
|14
|11.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 19
|12
|14.
|Волгарь
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|5 - 9
|10
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|17.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 28
|9
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 30
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|2 - 18
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Алания - Велес Москва
Исход игры
Алания
94.4% (34)
Ничья
0% (0)
Велес Москва
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
55.88% (19)
Нет
44.12% (15)
Популярный счёт
2:1 Алания
44.4% (16)
2:0 Алания
25% (9)
1:0 Алания
11.1% (4)
3:1 Алания
5.6% (2)
0:1 Велес Москва
5.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!