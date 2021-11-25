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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Велес Москва

История личных встреч

Алания
Велес Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
2:2
ФПД
0:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 10 0.42
Гурциев Батраз 8 (1) 0.33
Гиоргобиани Николай 6 0.25
Кобесов Давид 5 0.21
Хадарцев Батраз 4 (3) 0.17
Хабалов Алан 3 0.13
Магомедов Бутта 3 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.13
Багаев Алан 2 0.08
Татаев Алексей II 2 0.08
Засеев Азамат 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Бутаев Аллон 1 0.04
Шавлохов Давид 1 0.04
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.04
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 8 0.33
Бацуев Аюб 3 0.13
Лопатин Даниил 3 0.13
Кабахидзе Владимир 3 0.13
Тарасов Дмитрий 1 0.04
Кертанов Константин 1 0.04
Смит Ариагнер 1 0.04
Тарасов Николай 1 0.04
Вульфов Александр 1 0.04
Ежков Данила 1 0.04
Kwari Abdullahi 1 0.04
Filip Stamenkovic 1 0.04
Джикия Темур 1 (1) 0.04

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 9 1
Багаев Алан 8 0
Кочиев Хетаг 6 1
Хубулов Владимир 5 1
Цараев Алан 6 0
Шавлохов Давид 6 0
Магомедов Бутта 5 0
Хабалов Алан 4 0
Хугаев Алан 4 0
Кобесов Давид 4 0
Машуков Ислам 2 1
Татаев Алексей II 2 1
Гиоргобиани Николай 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бутаев Аллон 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Засеев Азамат 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осипов Александр 6 2
Кабахидзе Владимир 6 1
Тарасов Николай 4 2
Кертанов Константин 5 0
Кахидзе Александр 5 0
Смит Ариагнер 4 0
Kwari Abdullahi 2 1
Косаревский Пётр 3 0
Вульфов Александр 3 0
Майга Мамаду 3 0
Filip Stamenkovic 3 0
Джикия Темур 1 1
Макеев Евгений 2 0
Лопатин Даниил 2 0
Галоян Артур 2 0
Ежков Данила 2 0
Мальцев Руслан 2 0
Митришев Магомед 1 0
Коротков Александр 1 0
Бацуев Аюб 1 0
Самылин Алексей 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
9
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 18
4
14%
3
33%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
4
14%
1
11%
31-45
2
7%
2
22%
46-60
5
18%
1
11%
61-75
10
36%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
17%
3
17%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
7
32%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
6
30%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
6
27%
4
20%
76-90

Забито

51
27
23 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
8
16%
6
22%
1-15
8
16%
4
15%
16-30
7
14%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
6
22%
61-75
14
27%
3
11%
76-90

Пропущено

36
29
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
8
22%
3
10%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
5
17%
31-45
4
11%
8
28%
46-60
5
14%
4
14%
61-75
7
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Алания - Спартак-2 2:3 ПФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1
Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0 Ротор - Алания 0:0 Алания - Нефтехимик 2:3 Акрон - Алания 2:1 Алания - Оренбург 1:0 Томь - Алания 1:3 Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2
Велес Москва
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Велес Москва - ПФК Кубань 1:0
Велес Москва - Факел 0:4 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Металлург Липецк - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 Волгарь - Велес Москва 0:1 Велес Москва - КАМАЗ 0:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Велес Москва - Нефтехимик 1:2 Текстильщик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Акрон 1:1 Динамо Брянск - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Алания 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 24 16 2 6 37 - 17 50
2. Факел Заявка 24 14 4 6 41 - 22 46
3. Торпедо Москва Заявка 24 11 11 2 45 - 28 44
4. СКА-Хабаровск Заявка 24 12 5 7 28 - 22 41
5. Нефтехимик Заявка 24 12 4 8 40 - 24 40
6. Алания Заявка 24 11 7 6 53 - 34 40
7. Балтика Заявка 24 9 10 5 31 - 20 37
8. Акрон Заявка 24 10 6 8 29 - 26 36
9. Велес Москва Заявка 24 10 3 11 27 - 29 33
10. Енисей Заявка 24 9 5 10 33 - 36 32
11. КАМАЗ Заявка 24 8 8 8 23 - 23 32
12. Спартак-2 Заявка 24 9 3 12 25 - 40 30
13. Краснодар-2 Заявка 24 8 6 10 23 - 29 30
14. Томь Заявка 24 8 6 10 32 - 40 30
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 24 5 11 8 21 - 25 26
16. ПФК Кубань Заявка 24 7 4 13 26 - 36 25
17. Ротор Заявка 24 4 12 8 23 - 28 24
18. Волгарь Заявка 24 6 5 13 14 - 25 23
19. Металлург Липецк Заявка 24 6 3 15 19 - 49 21
20. Текстильщик Заявка 24 4 7 13 21 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 12 0 2 26 - 9 36
2. Факел Заявка 13 10 2 1 24 - 8 32
3. Акрон Заявка 13 8 3 2 20 - 11 27
4. Алания Заявка 11 8 0 3 29 - 13 24
5. Торпедо Москва Заявка 12 6 6 0 27 - 11 24
6. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
7. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
8. Балтика Заявка 12 5 6 1 15 - 8 21
9. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
10. Велес Москва Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 24 - 10 20
12. Енисей Заявка 10 5 3 2 16 - 12 18
13. Краснодар-2 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
15. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Текстильщик Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
17. Металлург Липецк Заявка 13 3 3 7 10 - 19 12
18. Волгарь Заявка 12 3 2 7 5 - 11 11
19. ПФК Кубань Заявка 11 3 1 7 11 - 22 10
20. Ротор Заявка 11 1 7 3 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
2. Торпедо Москва Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 12 - 13 17
4. Алания Заявка 13 3 7 3 24 - 21 16
5. Балтика Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
6. Спартак-2 Заявка 12 5 0 7 14 - 27 15
7. ПФК Кубань Заявка 13 4 3 6 15 - 14 15
8. Факел Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
9. Ротор Заявка 13 3 5 5 16 - 18 14
10. Оренбург Заявка 10 4 2 4 11 - 8 14
11. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 24 14
12. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
13. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 8 - 19 12
14. Волгарь Заявка 12 3 3 6 9 - 14 12
15. КАМАЗ Заявка 10 2 4 4 5 - 9 10
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
17. Томь Заявка 13 2 3 8 17 - 28 9
18. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
19. Металлург Липецк Заявка 11 3 0 8 9 - 30 9
20. Текстильщик Заявка 11 0 4 7 2 - 18 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Алания 94.4% (34)
    X 0% (0)
    Велес Москва 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Велес Москва
    1.48
    4.60
    7.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Велес Москва онлайн


    Прогнозы на матч Алания - Велес Москва

    Исход игры
    Алания
    94.4% (34)
    Ничья
    0% (0)
    Велес Москва
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    44.4% (16)
    2:0 Алания
    25% (9)
    1:0 Алания
    11.1% (4)
    3:1 Алания
    5.6% (2)
    0:1 Велес Москва
    5.6% (2)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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