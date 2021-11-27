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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Лидс
0'
5' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
13'
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
2
Лемпти
Тарик
15
Модер
Якуб
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
4
Форшоу
Адам
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
Брайтон
4-2-3-1
Лидс
4-1-4-1

Ход матча

5'
 
Фирпо Жуниор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

История личных встреч

Брайтон
Лидс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
4:0
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.31
Троссар Леандро 3 (1) 0.23
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.15
Уэлбек Данни 1 0.08
Даффи Шейн 1 0.08
Мвепу Энок 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 5 0.38
Морено Родриго 2 (1) 0.15
Бэмфорд Патрик 1 0.08
Клих Матеуш 1 0.08
Джеймс Дэниэл 1 0.08
Эйлинг Люк 1 0.08
Льоренте Диего 1 0.08
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Санчес Роберт 2 1
Мопе Нил 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Биссума Ив 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 2 1
Рафинья Диас 3 0
Льоренте Диего 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Фирпо Жуниор 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Форшоу Адам 1 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
6
55%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
8
42%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2
Лидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон 0:0 Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
10. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
11. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
12. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
13. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
14. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
15. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
16. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
17. Лидс 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Лидс 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 13'
    Мопе слева с двадцати метров пробил по центру ворот. Меслье спокойно забрал мяч в руки.
  • 12'
    У Троссара по центру не прошёл пас на Мопе в штрафную площадь.
  • Опасный момент
    11'
    МОПЕ!!! Лемпти справа ушёл от двух соперников и прострелил к воротам. После рикошета мяч отскочил к Мопе, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.
  • 10'
    "Лидс" часто играет на перехватах, но собственные атаки у гостей пока не получаются.
  • 9'
    Кукурелья слева со штрафного навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    8'
    Филлипс на фланге толкнул в спину Мопе.
  • Желтая карточка
    7'
    Фирпо в центре поля сбил Лемпти и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    6'
    Лемпти справа прострелил на Модера, который в касание с десяти метров пробил немного выше перекладины.
  • 5'
    Мопе не смог достать мяч головой после подачи Кукурельи слева.
  • 4'
    "Брайтон" в первые минуты встречи лучше контролирует мяч, но вперёд продвигается с трудом.
  • Фол, нарушение
    3'
    Харрисон в центре поля сбил Лемпти.
  • 2'
    "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Лидс" - в светло-фиолетовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • Первый тайм
  • 13'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лидс контролирует мяч.
  • 12'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Рафинья Диас из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Мопе Нил пробует нанести удар издали, но Иллан Мелье держит все под контролем
  • 11'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Брайтон: 68%, Лидс: 32%.
  • 10'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 9'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Как он промахнулся? Мопе Нил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 8'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 8'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 6'
    Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Кукурелья Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Филлипс Кэлвин наказан за толчок Мопе Нил
  • 6'
    Контроль мяча: Брайтон: 50%, Лидс: 50%.
  • Желтая карточка
    5'
    Фирпо Жуниор получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Тарик Лэмпти
  • 4'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Модер Якуб из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 4'
    Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Опасность! Уэбстер Адам из команды Брайтон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 3'
    Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Кукурелья Марк из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Кукурелья Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Фирпо Жуниор из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лидс контролирует мяч.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 2'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Тарик Лэмпти
  • 1'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Лидс

Исход игры
Брайтон
64.7% (88)
Ничья
24.3% (33)
Лидс
11% (15)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
30.9% (42)
1:0 Брайтон
25.7% (35)
1:1 Ничья
21.3% (29)
2:0 Брайтон
5.9% (8)
1:2 Лидс
5.9% (8)
0:1 Лидс
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Лидс
1.5% (2)
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