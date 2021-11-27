Первый тайм

13' Мопе слева с двадцати метров пробил по центру ворот. Меслье спокойно забрал мяч в руки.

12' У Троссара по центру не прошёл пас на Мопе в штрафную площадь.

11' МОПЕ!!! Лемпти справа ушёл от двух соперников и прострелил к воротам. После рикошета мяч отскочил к Мопе, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.

10' "Лидс" часто играет на перехватах, но собственные атаки у гостей пока не получаются.