Англия: Премьер-лига 2021-2022
5' Желтая карточкаФирпо Жуниор
15
Модер
Якуб
9
Мопе
Нил
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
История личных встреч
Брайтон
Лидс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.31
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.23
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.15
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|Даффи Шейн
|1
|0.08
|Мвепу Энок
|1
|0.08
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|5
|0.38
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.15
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.08
|Клих Матеуш
|1
|0.08
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.08
|Эйлинг Люк
|1
|0.08
|Льоренте Диего
|1
|0.08
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаллана Адам
|4
|0
|Даффи Шейн
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Мопе Нил
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|1
|Рафинья Диас
|3
|0
|Льоренте Диего
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Фирпо Жуниор
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Форшоу Адам
|1
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Джелхардт Джо
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
6
55%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
8
42%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2
Лидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 19
|16
|12.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|13.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|7 - 27
|9
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|15 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|4.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|15.
|Лидс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Лидс
Исход игры
Брайтон
64.7% (88)
Ничья
24.3% (33)
Лидс
11% (15)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (54)
Меньше
59.09% (78)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
30.9% (42)
1:0 Брайтон
25.7% (35)
1:1 Ничья
21.3% (29)
2:0 Брайтон
5.9% (8)
1:2 Лидс
5.9% (8)
0:1 Лидс
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:2 Лидс
1.5% (2)
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