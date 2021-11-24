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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Лидс

История личных встреч

Брайтон
Лидс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
4:0
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.33
Троссар Леандро 3 (1) 0.25
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.17
Уэлбек Данни 1 0.08
Даффи Шейн 1 0.08
Мвепу Энок 1 0.08
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 5 0.42
Морено Родриго 2 (1) 0.17
Бэмфорд Патрик 1 0.08
Клих Матеуш 1 0.08
Джеймс Дэниэл 1 0.08
Эйлинг Люк 1 0.08
Льоренте Диего 1 0.08
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Санчес Роберт 2 1
Мопе Нил 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Биссума Ив 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 2 1
Рафинья Диас 3 0
Льоренте Диего 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Форшоу Адам 1 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
6
55%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
4
21%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
8
42%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2
Лидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0
Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
3. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 35 - 11 25
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 12 6 2 4 13 - 17 20
6. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
7. Вулверхэмптон Заявка 12 6 1 5 12 - 12 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Кристал Пэлас Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
11. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
12. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
13. Саутгемптон Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
14. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
15. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
16. Астон Вилла Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 12 2 2 8 7 - 27 8
20. Ньюкасл Заявка 12 0 6 6 15 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
2. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
3. Арсенал Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
5. Ливерпуль Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
6. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Саутгемптон Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
18. Астон Вилла Заявка 6 1 0 5 5 - 12 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 29
    Брайтон 51.7% (15)
    X 31% (9)
    Лидс 17.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Лидс
    2.10
    3.74
    3.86
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брайтон - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Лидс

    Исход игры
    Брайтон
    51.7% (15)
    Ничья
    31% (9)
    Лидс
    17.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.03% (9)
    Меньше
    68.97% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (18)
    Нет
    37.93% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (9)
    2:1 Брайтон
    27.6% (8)
    1:0 Брайтон
    17.2% (5)
    0:2 Лидс
    6.9% (2)
    2:0 Брайтон
    6.9% (2)
    0:1 Лидс
    6.9% (2)
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