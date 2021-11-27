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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:1
Перерыв

Стадион:
Астон Вилла
0'
0:1
15' Гол
Таргетт Мэтт
29' Желтая карточка
Заха Уилфрид
29' Желтая карточка
Кэш Мэтти
44' Желтая карточка
Уорд Джоэл
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
7
Олисе
Майкл
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
18
Янг
Эшли
11
Уоткинс
Олли
Кристал Пэлас
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Таргетт Мэтт
(Янг Эшли)
29'
Заха Уилфрид
 
29'
 
Кэш Мэтти
44'
Уорд Джоэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Кристал Пэлас
Астон Вилла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.31
Бентеке Кристиан 4 0.31
Заха Уилфрид 4 (2) 0.31
Эдуар Одсонн 3 0.23
Олисе Майкл 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Гехи Марк 1 0.08
Макартур Джеймс 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.23
Уоткинс Олли 3 0.23
Макгинн Джон 2 0.15
Бэйли Леон 1 0.08
Мингс Тайрон 1 0.08
Таргетт Мэтт 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08
Хаус Кортни 1 0.08
Кэш Мэтти 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.08
Янг Эшли 0 0
Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Галлахер Конор 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Гехи Марк 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Накамба Марвелус 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
50%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
11%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
5
28%
7
44%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
5
25%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль 3:0 Заявка 13 8 4 1 38 - 11 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
9. Брайтон Заявка 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Астон Вилла 1:0 Заявка 13 5 1 7 17 - 20 16
11. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 13 3 7 3 18 - 18 16
12. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
13. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
14. Саутгемптон 0:3 Заявка 13 3 5 5 11 - 17 14
15. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
16. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
17. Лидс Заявка 12 2 5 5 12 - 20 11
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич 0:0 Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль 3:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 5 15
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон 0:3 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль 3:0 Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Астон Вилла 1:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Саутгемптон 0:3 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Лидс Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Норвич 0:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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Кристал Пэлас
Ничья
Астон Вилла
9.00
3.80
3.39
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Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:1 Астон Вилла онлайн


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