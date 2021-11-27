Первый тайм

49' Команда Астон Вилла имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

46' Уорд Джоэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

46' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

45' Отличные скиллы показывает Уоткинс Олли , обводя своих соперников

44' Уорд Джоэл получил желтую карточку от судьи

43' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

42' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

42' Мартинес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Отличные скиллы показывает Бентеке Кристиан , обводя своих соперников

40' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Янг Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Макгинн Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бэйли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Кэш Мэтти грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

29' Заха Уилфрид грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Идет дождь, трудные условия для игроков.

24' Хорошую попытку сделал Янг Эшли . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

23' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Астон Вилла пробьет пенальти!

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Таргетт Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Мингс Тайрон получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Мингс Тайрон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Г О О О О Л - Таргетт Мэтт забивает с левой ноги!

11' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Мингс Тайрон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Конса Эзри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бэйли Леон пробил со штрафного прямо в стенку

2' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.