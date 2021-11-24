Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
История личных встреч
Кристал Пэлас
Астон Вилла
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|4
|0.33
|Бентеке Кристиан
|4
|0.33
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.33
|Эдуар Одсонн
|3
|0.25
|Олисе Майкл
|1
|0.08
|Шлупп Джеффри
|1
|0.08
|Гехи Марк
|1
|0.08
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.25
|Уоткинс Олли
|3
|0.25
|Макгинн Джон
|2
|0.17
|Бэйли Леон
|1
|0.08
|Мингс Тайрон
|1
|0.08
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.08
|Хаус Кортни
|1
|0.08
|Кэш Мэтти
|1
|0.08
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.08
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Галлахер Конор
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Заха Уилфрид
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Накамба Марвелус
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
3
50%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
4
40%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
5
56%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
11%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
5
28%
7
44%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
6%
5
25%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1
Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 4
|29
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|25 - 6
|26
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|35 - 11
|25
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 17
|20
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 12
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 21
|17
|9.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|12.
|Лестер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 21
|15
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|16 - 20
|13
|17.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 20
|11
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 27
|8
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|15 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 3
|13
|3.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|12.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|10 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 16
|4
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Астон Вилла
Исход игры
Кристал Пэлас
61.3% (19)
Ничья
19.4% (6)
Астон Вилла
19.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (20)
Меньше
35.48% (11)
Обе команды забьют
Да
80.65% (25)
Нет
19.35% (6)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
41.9% (13)
1:0 Кристал Пэлас
16.1% (5)
1:2 Астон Вилла
16.1% (5)
1:1 Ничья
16.1% (5)
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