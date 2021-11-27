Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: МАК3ПАРК
23' Желтая карточкаКерстен Сэм
23' Желтая карточкаКрамер Михил
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
34
Mees
de
Wit
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
34 Mees de WitНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Ваалвейк
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|2
|0.14
|Редан Дайшон
|2
|0.14
|Саймак Мустафа
|1
|0.07
|Хюйбертс Дин
|1
|0.07
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.07
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|5
|0.36
|Одгор Йенс
|3
|0.21
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.14
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.07
|Анита Вурнон
|1
|0.07
|Бакари Саид
|1
|0.07
|Мёленстен Мелле
|1
|0.07
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|2
|1
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|4
|0
|Тоуба Ахмед
|4
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
26%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
4
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
6
24%
4
18%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
4
16%
7
32%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
20%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1
ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|5.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|6.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|9.
|Виллем II
|13
|5
|3
|5
|16 - 22
|18
|10.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|11.
|Гронинген
|4:1
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Ваалвейк
|0:0
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|1:4
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|4:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:4
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|4:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:4
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0