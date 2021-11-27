  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:0
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
22' Желтая карточка
Керстен Сэм
23' Желтая карточка
Крамер Михил
59' Желтая карточка
Тоуба Ахмед
0:0
61' Не забитый пенальти
Редан Дайшон
90'+4
1
Лампру
Костантинос
3
Вут
Симен
4
Накаяма
Юта
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
8
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
19
Редан
Дайшон
34
Mees
de
Wit
1
Вассен
Этьенн
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Одгор
Йенс
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
ПЕК Зволле
4-3-3
Ваалвейк
3-4-2-1

Ход матча

15'
Аджич Лука
Паал Кеннет
 
22'
Керстен Сэм
 
23'
 
Крамер Михил
59'
 
Тоуба Ахмед
61'
Редан Дайшон
0:0
70'
 
Данеелс Леннерд
Бель-Хассани Иллиас
72'
Кастанер Жервейн
Редан Дайшон
 
81'
 
Штоккерс Финн
Крамер Михил
88'
Ван Ден Белт Томас
Саймак Мустафа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

ПЕК Зволле
Ваалвейк

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
6:2
ТМК
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
К
2:4
Э
1:2
К
0:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 2 0.14
Редан Дайшон 2 0.14
Саймак Мустафа 1 0.07
Хюйбертс Дин 1 0.07
Ван Полен Брам 1 (1) 0.07
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.36
Одгор Йенс 3 0.21
Бюттнер Александер 2 (1) 0.14
Ван дер Венне Рихард 1 0.07
Анита Вурнон 1 0.07
Бакари Саид 1 0.07
Мёленстен Мелле 1 0.07
Тоуба Ахмед 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Тедич Слободан 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Накаяма Юта 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
26%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
4
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
6
24%
4
18%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
4
16%
7
32%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
20%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1
ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
6. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. Гоу Эхед Иглс 1:0 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 0:1 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 1:0 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 0:1 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 1:0 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 0:1 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:0 Ваалвейк онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 