Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' ШТАНГА! Пробил головой Аджич Лука прямо в каркас ворот!

44' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Редан Дайшон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

29' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

29' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Рефери не любит споров - именно за это Крамер Михил сейчас получил желтую

22' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

19' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

19' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

18' Саймак Мустафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Паал Кеннет получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Паал Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Ван ден Бёйс Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Вратарь парирует удар, который нанес Одгор Йенс , и мяч снова в игре

9' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля