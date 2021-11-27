Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
22' Желтая карточкаКерстен Сэм
23' Желтая карточкаКрамер Михил
59' Желтая карточкаТоуба Ахмед
0:0
61' Не забитый пенальтиРедан Дайшон
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
34
Mees
de
Wit
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
-
34 Mees de WitНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
23'
59'
61'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Ваалвейк
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|2
|0.14
|Редан Дайшон
|2
|0.14
|Саймак Мустафа
|1
|0.07
|Хюйбертс Дин
|1
|0.07
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.07
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|5
|0.36
|Одгор Йенс
|3
|0.21
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.14
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.07
|Анита Вурнон
|1
|0.07
|Бакари Саид
|1
|0.07
|Мёленстен Мелле
|1
|0.07
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Накаяма Юта
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
26%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
4
36%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
4
50%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
6
24%
4
18%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
4
16%
4
18%
31-45
4
16%
7
32%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
20%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1
ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 ПЕК Зволле - Хелмонд Спорт 3:0 ПЕК Зволле - Волендам 0:2
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|5.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|6.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Виллем II
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0