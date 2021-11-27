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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ростов
0'
1:0
27' Пенальти
Полярус Артём
41'
Незасчитанный гол Соу
1:0. Артем Полярус (пенальти)
33
Гудиев
Виталий
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
94
Тимофеев
Артём
14
Полярус
Артём
47
Уткин
Даниил
59
Харин
Евгений
68
Архипов
Артём
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
19
Байрамян
Хорен
25
Фольмер
Кирилл
11
Алмквист
Понтус
22
Соу
Али
Ахмат
4-2-3-1
Ростов
4-1-4-1

Ход матча

27'
Полярус Артём
1:0

История личных встреч

Ахмат
Ростов

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 5 0.31
Конате Мохамед II 4 0.25
Коновалов Игорь 2 (1) 0.13
Полярус Артём 2 (1) 0.13
Себаи Сенин 1 0.06
Карапузов Владислав 1 0.06
Лысцов Виталий 1 0.06
Янку Габриэль 1 0.06
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Архипов Артём 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 6 (2) 0.38
Глебов Данил 4 0.25
Комличенко Николай 3 (1) 0.19
Соу Али 3 0.19
Хасимото Кэнто 2 0.13
Алмквист Понтус 2 0.13
Терентьев Денис 1 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Баштуш Бартоломеу 1 0.06
Осипенко Максим 1 0.06
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Лысцов Виталий 4 0
Коновалов Игорь 4 0
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
7
39%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
22%
7
27%
76-90

Пропущено

20
28
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
10%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
6
30%
4
14%
46-60
4
20%
3
11%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1
Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Ахмат 1:0 Заявка 16 8 0 8 18 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
9. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов 0:1 Заявка 16 4 5 7 27 - 28 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов 0:1 Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
3. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
4. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов 0:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 41'
    Богосавац совершил рывок по левому флангу, дошёл до штрафной площади и отдал на Поляруса, который пробил выше ворот. 
  • Опасный момент
    40'
    Глебов за счёт дриблинга вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил в правый угол, но в створ попасть не сумел. 
  • Опасный момент
    39'
    Баштуш ошибся в центре штрафной, не сумев выбить мяч, в итоге круглый достался Харину, который пробил с разворота прямо в Песьякова. 
  • Угловой
    38'
    Угловой удар с правого фланга исполнил "Ахмат" - "Ростов" отбился, но подбор остался за хозяевами, которые не смогли нанести удар, пришлось выполнять пас назад. 
  • 37'
    Кирилл Фольмер решился на удар с дальней дистанции и попал в Дарко Тодоровича, но "Ростову" удалось оставить за собой подбор. 
  • 36'
    А вот сейчас хозяевам удалось выполнить навес с правого фланга, но точным он не получился - Сергей Песьяков вышел и мяч забрал. 
  • 35'
    Полярус добирается до штрафной площадки по правому флангу и выполняет подачу, которую прерывает Калинин. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Артём Архипов нарушил правила на правом фланге атаки, подтолкнув в спину Максима Осипенко. 
  • 33'
    Алмквист сместился с левого фланга в центр и выполнил передачу на Полоза, которого успели закрыть защитники "Ахмата". 
  • Видеоповтор
    31'
    Не сразу возобновилась встреча, так как Владислав Безбородов решил дождаться решения от видеоассистентов, которые достаточно быстро подсказали, что положение "вне игры" было. 
  • Офсайд
    30'
    Али Соу совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда результативно пробил Кирилл Фольмер, но гол отменяется, так как Соу забрался в офсайд. 
  • 29'
    Левым флангом "Ростов" отправляется в атаку и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • 28'
    Полярус сам заработал пенальти, и сам же его реализовал, а теперь пора "Ростову" прибавлять в атакующей игре. 
  • Пенальти
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ПОЛЯРУС!!! Артём отправляет мяч по центру, а Сергей Песьяков прыгает в правый от себя угол. 
  • Пенальти!
    25'
    Артём Полярус выполняет подачу с правого фланга, попадая в выставленную руку Игоря Калинина - не сразу, но указывает арбитр на "точку". 
  • 24'
    Харин выполнил передачу пяткой на Архипова, который добрался до штрафной площади и выполнил неточный пас в центр. 
  • Опасный момент
    23'
    Угловой с левого фланга исполнил Полярус, отправив мяч во вратарскую, после чего круглый попал в Калинина и прошёл рядом с левой штангой. 
  • 22'
    "Ахмат" начинает розыгрыш позиционного наступления, а "Ростов" действует плотно, отходя всем составом на свою половину поля. 
  • Судья
    20'
    Калинин выполнил передачу по левому флангу на Алмквиста, который вошёл в штрафную площадь и упал после борьбы с Семёновым, но свисток промолчал. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Арбитр остановил поединок, так как на газоне оказался Полярус - получил удар локтем в голову от своего же игрока, от Архипова. 
  • 18'
    Артём Полярус выполнил подачу, отправив мяч на левый угол вратарской, куда ворвался Артём Тимофеев и неточно пробил в касание. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Кирилл Фольмер остановил Артёма Поляруса перед своей штрафной площадкой, но при помощи нарушения правил. 
  • 15'
    Терентьев получил мяч на правом фланге, но не стал продвигаться вперёд, а предпочёл отдать игровой снаряд Осипенко. 
  • 14'
    Артём Тимофеев не сумел должным образом принять мяч в чужой штрафной, выполнив по сути передачу Сергею Песьякову. 
  • 13'
    Уткин получил мяч на левом крае штрафной площадки и не сумел обострить, так как слишком много соперников его опекали. 
  • 12'
    Хороший заброс последовал на Али Соу, которого опередил Виталий Гудиев, вовремя покинув свои владения. 
  • 11'
    Дмитрий Полоз нанёс удар из пределов штрафной площадки, который успел заблокировать Мирослав Богосавац. 
  • 10'
    Антон Швец открылся под передачу на правом фланге, но не сумел добраться до мяча, который летел слишком быстро. 
  • 9'
    Нижич выполнил верховую передачу на правый фланг на Уткина, который за мяч зацепился, но выполнил неточную скидку - за пределы поля. 
  • 8'
    Без опасных моментов пока играют футболисты, ведя борьбу за инициативу. Чаще на чужой половине поля появляется "Ахмат". 
  • 6'
    Право на аут получили гости, но потом очень неудачно выполнили вбрасывание, выпустив мяч за боковую линию. Теперь "Ахмат" исполнит эту процедуру. 
  • 5'
    Максим Осипенко прервал атаку соперника на левом фланге, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • 4'
    Серию коротких передач на своей половине поля исполнили футболисты "Ахмата", а потом выполнили пас вперёд и ошиблись. 
  • 3'
    Из аута гости отправили мяч в чужую штрафную площадь и не смогли навязать борьбу на втором этаже. 
  • 2'
    Хозяева провели первую атаку, но нанести удар по воротам не смогли, безадресным навесом дело завершилось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток Владислава Безбородова - всё внимание на поле! 
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Полярус Артём из команды Ахмат забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ахмат 1:0 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Ростов

Исход игры
Ахмат
38.1% (56)
Ничья
44.9% (66)
Ростов
17% (25)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (43)
Меньше
66.92% (87)
Обе команды забьют
Да
76.15% (99)
Нет
23.85% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (56)
2:1 Ахмат
17% (25)
1:0 Ахмат
16.3% (24)
1:2 Ростов
7.5% (11)
0:1 Ростов
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Ахмат
1.4% (2)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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