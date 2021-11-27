Кирилл Фольмер решился на удар с дальней дистанции и попал в Дарко Тодоровича, но "Ростову" удалось оставить за собой подбор.

Угловой удар с правого фланга исполнил "Ахмат" - "Ростов" отбился, но подбор остался за хозяевами, которые не смогли нанести удар, пришлось выполнять пас назад.

Баштуш ошибся в центре штрафной, не сумев выбить мяч, в итоге круглый достался Харину, который пробил с разворота прямо в Песьякова.

Глебов за счёт дриблинга вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил в правый угол, но в створ попасть не сумел.

Богосавац совершил рывок по левому флангу, дошёл до штрафной площади и отдал на Поляруса, который пробил выше ворот.

36' А вот сейчас хозяевам удалось выполнить навес с правого фланга, но точным он не получился - Сергей Песьяков вышел и мяч забрал.

35' Полярус добирается до штрафной площадки по правому флангу и выполняет подачу, которую прерывает Калинин.

34' Артём Архипов нарушил правила на правом фланге атаки, подтолкнув в спину Максима Осипенко.

33' Алмквист сместился с левого фланга в центр и выполнил передачу на Полоза, которого успели закрыть защитники "Ахмата".

31' Не сразу возобновилась встреча, так как Владислав Безбородов решил дождаться решения от видеоассистентов, которые достаточно быстро подсказали, что положение "вне игры" было.

30' Али Соу совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда результативно пробил Кирилл Фольмер, но гол отменяется, так как Соу забрался в офсайд.

29' Левым флангом "Ростов" отправляется в атаку и добивается права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.

28' Полярус сам заработал пенальти, и сам же его реализовал, а теперь пора "Ростову" прибавлять в атакующей игре.

27' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ПОЛЯРУС!!! Артём отправляет мяч по центру, а Сергей Песьяков прыгает в правый от себя угол.

25' Артём Полярус выполняет подачу с правого фланга, попадая в выставленную руку Игоря Калинина - не сразу, но указывает арбитр на "точку".

24' Харин выполнил передачу пяткой на Архипова, который добрался до штрафной площади и выполнил неточный пас в центр.

23' Угловой с левого фланга исполнил Полярус, отправив мяч во вратарскую, после чего круглый попал в Калинина и прошёл рядом с левой штангой.

22' "Ахмат" начинает розыгрыш позиционного наступления, а "Ростов" действует плотно, отходя всем составом на свою половину поля.

20' Калинин выполнил передачу по левому флангу на Алмквиста, который вошёл в штрафную площадь и упал после борьбы с Семёновым, но свисток промолчал.

19' Арбитр остановил поединок, так как на газоне оказался Полярус - получил удар локтем в голову от своего же игрока, от Архипова.

18' Артём Полярус выполнил подачу, отправив мяч на левый угол вратарской, куда ворвался Артём Тимофеев и неточно пробил в касание.

17' Кирилл Фольмер остановил Артёма Поляруса перед своей штрафной площадкой, но при помощи нарушения правил.

15' Терентьев получил мяч на правом фланге, но не стал продвигаться вперёд, а предпочёл отдать игровой снаряд Осипенко.

14' Артём Тимофеев не сумел должным образом принять мяч в чужой штрафной, выполнив по сути передачу Сергею Песьякову.

13' Уткин получил мяч на левом крае штрафной площадки и не сумел обострить, так как слишком много соперников его опекали.

12' Хороший заброс последовал на Али Соу, которого опередил Виталий Гудиев, вовремя покинув свои владения.

11' Дмитрий Полоз нанёс удар из пределов штрафной площадки, который успел заблокировать Мирослав Богосавац.

10' Антон Швец открылся под передачу на правом фланге, но не сумел добраться до мяча, который летел слишком быстро.

9' Нижич выполнил верховую передачу на правый фланг на Уткина, который за мяч зацепился, но выполнил неточную скидку - за пределы поля.

8' Без опасных моментов пока играют футболисты, ведя борьбу за инициативу. Чаще на чужой половине поля появляется "Ахмат".

6' Право на аут получили гости, но потом очень неудачно выполнили вбрасывание, выпустив мяч за боковую линию. Теперь "Ахмат" исполнит эту процедуру.

5' Максим Осипенко прервал атаку соперника на левом фланге, отправив игровой снаряд за боковую линию.

4' Серию коротких передач на своей половине поля исполнили футболисты "Ахмата", а потом выполнили пас вперёд и ошиблись.

3' Из аута гости отправили мяч в чужую штрафную площадь и не смогли навязать борьбу на втором этаже.

2' Хозяева провели первую атаку, но нанести удар по воротам не смогли, безадресным навесом дело завершилось.