Россия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Ахмат-Арена
1:0
27' ПенальтиПолярус Артём
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
20
Нижич
Зоран
23
Швец
Антон
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
22
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Себаи СенинНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Исик АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кафанов Виталий
Ход матча
27'
1:0
История личных встреч
Ахмат
Ростов
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
30 матчей
43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|5
|0.31
|Конате Мохамед II
|4
|0.25
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.13
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.13
|Себаи Сенин
|1
|0.06
|Карапузов Владислав
|1
|0.06
|Лысцов Виталий
|1
|0.06
|Янку Габриэль
|1
|0.06
|Бериша Бернард
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|6 (2)
|0.38
|Глебов Данил
|4
|0.25
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.19
|Соу Али
|3
|0.19
|Хасимото Кэнто
|2
|0.13
|Алмквист Понтус
|2
|0.13
|Терентьев Денис
|1
|0.06
|Байрамян Хорен
|1
|0.06
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.06
|Осипенко Максим
|1
|0.06
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Коновалов Игорь
|4
|0
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Терентьев Денис
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Забито
18
26
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
7
39%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
22%
7
27%
76-90
Пропущено
20
28
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
10%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
6
30%
4
14%
46-60
4
20%
3
11%
61-75
3
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1
Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Ахмат
|1:0 Заявка
|16
|8
|0
|8
|18 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|9.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 28
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|1:0 Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Ростов
Исход игры
Ахмат
38.1% (56)
Ничья
44.9% (66)
Ростов
17% (25)
Тотал 2.5
Больше
33.08% (43)
Меньше
66.92% (87)
Обе команды забьют
Да
76.15% (99)
Нет
23.85% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (56)
2:1 Ахмат
17% (25)
1:0 Ахмат
16.3% (24)
1:2 Ростов
7.5% (11)
0:1 Ростов
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 Ахмат
1.4% (2)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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