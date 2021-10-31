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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Ростов

История личных встреч

Ахмат
Ростов

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

30 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
13 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
К
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 5 0.33
Конате Мохамед II 4 0.27
Коновалов Игорь 2 (1) 0.13
Себаи Сенин 1 0.07
Карапузов Владислав 1 0.07
Полярус Артём 1 0.07
Лысцов Виталий 1 0.07
Янку Габриэль 1 0.07
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Архипов Артём 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 6 (2) 0.4
Глебов Данил 4 0.27
Комличенко Николай 3 (1) 0.2
Соу Али 3 0.2
Хасимото Кэнто 2 0.13
Алмквист Понтус 2 0.13
Терентьев Денис 1 0.07
Байрамян Хорен 1 0.07
Баштуш Бартоломеу 1 0.07
Осипенко Максим 1 0.07
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Лысцов Виталий 4 0
Коновалов Игорь 4 0
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Терентьев Денис 2 0
Байрамян Хорен 2 0
Калинин Игорь 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Комличенко Николай 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
50%
2
17%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
6%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
7
39%
4
15%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
22%
7
27%
76-90

Пропущено

20
28
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
10%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
25%
7
25%
31-45
6
30%
4
14%
46-60
4
20%
3
11%
61-75
3
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1
Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Ахмат 34.3% (12)
    X 51.4% (18)
    Ростов 14.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Ростов
    2.16
    3.52
    3.71
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ахмат - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Ростов

    Исход игры
    Ахмат
    34.3% (12)
    Ничья
    51.4% (18)
    Ростов
    14.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (11)
    Меньше
    67.65% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    79.41% (27)
    Нет
    20.59% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.7% (16)
    2:1 Ахмат
    20% (7)
    1:0 Ахмат
    11.4% (4)
    0:1 Ростов
    5.7% (2)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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