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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 16-го тура российской Премьер-лиги, в котором подмосковные "Химки" сыграют дома с "Краснодаром".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!