Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Арена Химки
31
Кайо
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ющенко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Химки
Краснодар
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.4
|Кухарчук Илья
|3
|0.2
|Адеми Кемаль
|1
|0.07
|Долгов Александр
|1
|0.07
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|Трошечкин Александр
|0
|0
|Сабович Бесард
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.4
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.27
|Кабелла Реми
|3
|0.2
|Сперцян Эдуард
|3
|0.2
|Де Вильена Тонни
|2
|0.13
|Ильин Владимир
|2
|0.13
|Ионов Алексей
|1
|0.07
|Газинский Юрий
|1
|0.07
|Спайич Урош
|1
|0.07
|Черников Александр
|1
|0.07
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|Дагерстол Филип
|4
|0
|Камышев Илья
|2
|1
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Глушаков Денис
|2
|0
|Кухарчук Илья
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Карпов Максим
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Идову Брайн
|1
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|7
|1
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Рамирес Кристиан
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Спайич Урош
|1
|1
|Классон Виктор
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
1
9%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
6%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
2
18%
5
20%
61-75
4
36%
5
20%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
4
31%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
2
9%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0
Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|9.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|3.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Краснодар
Исход игры
Химки
7% (10)
Ничья
14.8% (21)
Краснодар
78.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
54.89% (73)
Меньше
45.11% (60)
Обе команды забьют
Да
66.92% (89)
Нет
33.08% (44)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40.8% (58)
0:1 Краснодар
16.9% (24)
1:1 Ничья
11.3% (16)
0:2 Краснодар
10.6% (15)
1:3 Краснодар
5.6% (8)
2:1 Химки
2.8% (4)
1:0 Химки
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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