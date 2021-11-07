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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Химки
 
Позже

Стадион:
Краснодар

История личных встреч

Химки
Краснодар

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ФПД
1:1
ФПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.4
Кухарчук Илья 3 0.2
Адеми Кемаль 1 0.07
Долгов Александр 1 0.07
Набиуллин Эльмир 0 0
Трошечкин Александр 0 0
Сабович Бесард 0 0
Соколов Артём 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.4
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.27
Кабелла Реми 3 0.2
Сперцян Эдуард 3 0.2
Де Вильена Тонни 2 0.13
Ильин Владимир 2 0.13
Ионов Алексей 1 0.07
Газинский Юрий 1 0.07
Спайич Урош 1 0.07
Черников Александр 1 0.07
Классон Виктор 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 5 0
Дагерстол Филип 4 0
Камышев Илья 2 1
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Кухарчук Илья 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Карпов Максим 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Филин Александр 2 0
Сабович Бесард 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Идову Брайн 1 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Данилкин Егор 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 7 1
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Рамирес Кристиан 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Спайич Урош 1 1
Классон Виктор 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
1
9%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
6%
2
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
6
24%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
1
9%
2
8%
46-60
2
18%
5
20%
61-75
4
36%
5
20%
76-90

Пропущено

22
13
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
9%
4
31%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
5
38%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
15%
61-75
2
9%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
ЦСКА Москва - Химки 0:0 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Химки - Урал 0:0
Балтика - Химки 0:0 Динамо Москва - Химки 4:1 Химки - Ахмат 2:0 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1 Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5
Краснодар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ПФК Кубань - Краснодар 3:0
Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 9 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Химки 12.1% (4)
    X 21.2% (7)
    Краснодар 66.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Краснодар
    4.98
    3.88
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Химки - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Химки - Краснодар

    Исход игры
    Химки
    12.1% (4)
    Ничья
    21.2% (7)
    Краснодар
    66.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (16)
    Меньше
    50% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (22)
    Нет
    31.25% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    36.4% (12)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    0:2 Краснодар
    12.1% (4)
    0:1 Краснодар
    9.1% (3)
    1:0 Химки
    6.1% (2)
    2:1 Химки
    6.1% (2)
    1:3 Краснодар
    6.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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