  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Сочи
0'
27' Желтая карточка
Бикфалви Эрик
1:0
34' Гол
Августиняк Рафал
43' Желтая карточка
Терехов Сергей
47' Желтая карточка
Касьерра Матео
55'
1:0. Рафал Августиняк
1
Помазун
Илья
95
Адамов
Арсен
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
15
Кулаков
Денис
34
Гагнидзе
Лука
6
Августиняк
Рафал
3
Гогличидзе
Лео
5
Егорычев
Андрей
11
Гаджимурадов
Рамазан
10
Бикфалви
Эрик
1
Адамов
Денис
34
Маргасов
Тимофей
5
Родригао
87
Прохин
Данила
4
Барач
Матео
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
7
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
30
Касьерра
Матео
Урал
3-4-2-1
Сочи
3-4-2-1

История личных встреч

Урал
Сочи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.13
Егорычев Андрей 1 0.06
Панюков Андрей 1 0.06
Максименко Артём 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Августиняк Рафал 1 0.06
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 7 0.44
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.19
Попов Ивелин 3 0.19
Юсупов Артур 3 0.19
Жоаозиньо Рамос 2 0.13
Барсов Максим 2 0.13
Терехов Сергей 1 0.06
Родригао 1 0.06
Дуганджич Марко 1 0.06
Юрганов Игорь 1 0.06
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 5 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терехов Сергей 4 0
Заика Кирилл 4 0
Прохин Данила 4 0
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

8
25
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
2
25%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0
КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1
Сочи
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи 0:1 Заявка 16 9 0 7 25 - 19 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Урал 1:0 Заявка 16 3 6 7 7 - 16 15
13. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
14. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
15. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
16. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи 0:1 Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Урал 1:0 Заявка 9 2 4 3 5 - 7 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
13. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи 0:1 Заявка 9 4 0 5 9 - 12 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал 1:0 Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Угловой
    55'
    Касьерра теперь полезно действует на правом фланге, выигрывая борьбу у Кузьмичева и зарабатывая корнер. 
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Касьерра откликнулся на передачу с правого фланга, приняв мяч, а потом выполнил пас на Жоаозиньо, который выстрелил в касание и не попал в левый угол. 
  • 52'
    Теперь правым краем гости провели наступление, которое неточным навесом завершил Тимофей Маргасов. 
  • 51'
    Жоаозиньо подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу во вратарскую, где на перехвате сыграл Илья Помазун. 
  • 50'
    Ибрагим Цаллагов отвоевал мяч в центре поля и выполнил слишком высокую подачу в штрафную, в результате чего круглый ушёл за лицевую линию. 
  • 49'
    Нобоа навесил с правого фланга - Касьерра мяч принял, а потом сделал что-то невнятное, отправив его за лицевую линию. 
  • Желтая карточка
    48'
    Касьерра потерял мяч на чужой половине поля, а потом нарушил правила, уронив на газон Гаджимурадова при помощи рук - жёлтая показана. 
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Сочи" произошла замена. Вышел Жоаозиньо вместо Воробьёва. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма в Екатеринбурге. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Артём Любимов даёт свисток, завершая первую 45-минутку. 
  • Угловой
    45'
    Гаджимурадов навесил с угла поля - гости отбились, потом выполнил ещё один кросс с левого фланга, и снова не нашёл партнёров. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Желтая карточка
    44'
    Ещё один фол совершили гости. На сей раз Сергей Терехов не по правилам остановил Арсена Адамова, за что получил "горчичник". 
  • Травма, повреждение
    43'
    Матео Барач не позволил Рамазану Гаджимурадову разогнать атаку правым флангом, нарушив правила. Имел место удар в голову, поэтому арбитр сразу же разрешил врачам выйти на поле. 
  • 41'
    Кристиан Нобоа принимает мяч перед штрафной площадкой и убирает на замахе Гаджимурадова, а затем попадает в Августиняка. 
  • Опасный момент
    40'
    Ответное наступление проводят хозяева, пользуясь провалом "Сочи" на правом фланге - Бикфалви катит на правый край штрафной на Гаджимурадова, который стреляет в дальний угол, но Адамов справляется. 
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! И сразу же ещё один момент у Касьерры - на сей раз он пробивает из пределов штрафной площадки после передачи Воробьёва с левого фланга и попадает в Помазуна. 
  • Опасный момент
    38'
    Нобоа играет в штрафную на Касьерру, который левой ногой мяч принимает, а правой отправляет его гораздо выше ворот. 
  • Видеоповтор
    36'
    На предмет офсайда судьи проверили гол "Урала", а потом быстро вынесли вердикт - положения "вне игры" не было, взятие ворот засчитано. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АВГУСТИНЯК!!! Бикфалви сыграл в стенку с Егорычевым на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной, куда ворвался Августиняк и нанёс удар в касание в правый угол. 
  • Угловой
    34'
    Гаджимурадов исполнил корнер с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, откуда его выбил Нобоа в аут. 
  • Опасный момент
    33'
    Гаджимурадов смещается с правого фланга ближе к центру и стреляет по воротам - над перекладиной переводит мяч Адамов. 
  • 32'
    Кристиан Нобоа выполнил заброс в штрафную площадь на Матео Касьерру, которому не хватило скорости, чтобы добраться до мяча - Илья Помазун сыграл на перехвате. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Дмитрий Воробьёв нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Арсена Адамова. 
  • Желтая карточка
    29'
    Бикфалви нарушает правила, наступая на ногу Барачу, за что и получает жёлтую карточку, из-за которой не сыграет в следующем матче, в котором соперником будет "Локомотив". 
  • 28'
    Снова Кузьмичев полезно действует в своей штрафной площадке, опережая Касьерру после подачи Бурмистрова с правого фланга. 
  • 27'
    Дмитрий Воробьёв наносит дальний удар, после которого мяч встречается со спиной Ивана Кузьмичева. 
  • 26'
    Касьерра зацепился за мяч перед штрафной площадкой и сыграл на Нобоа, после чего Кристиан выполнил слишком сильный пас на правый фланг, отправив игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 24'
    Иван Кузьмичев остановил Дмитрия Воробьёва на правом фланге, а потом сыграл максимально надёжно, выбив мяч на чужую половину поля. 
  • 23'
    Гогличидзе навесил с левого фланга в центр - Гаджимурадов принял мяч предплечьем, а вот пробить не успел, соперники накрыли. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Гаджимурадов нарушил правила в центре поля, ударив по ногам Терехова. Арбитр ограничился устным предупреждением. 
  • Судья
    21'
    Воробьёв принимает мяч в штрафной площадке, а потом падает после борьбы с Герасимовым - свисток судьи молчит. 
  • 20'
    Родригао выиграл воздух в своей штрафной и выбил мяч за боковую линию после подачи с правого фланга. 
  • 19'
    Пока не складываются отношения у "Урала" с корнерами - сейчас снова верх остался за игроками "Сочи", выбившими мяч из своей штрафной. 
  • Угловой
    18'
    Эрик Бикфалви добрался до углового флага на левом фланге, собрал на себе двоих соперников и выполнил пас пяткой - попал в одного из оппонентов и заработал корнер. 
  • 17'
    Егорычев открылся под передачу на левом фланге и выполнил пас ударом через себя - ошибся, в аут выбив игровой снаряд. 
  • Угловой
    15'
    А теперь и корнер исполнил "Сочи" с левого фланга, но навязать борьбу на втором этаже не удалось. 
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Нобоа выполнил подачу со штрафного, отправив мяч во вратарскую - Родригао скинул на Бурмистрова, который бил с метра и не переиграл Помазуна. 
  • 13'
    При помощи заброса гости попытались организовать наступление, но хозяева справились, выбив мяч в район центрального круга. 
  • 12'
    Гаджимурадов выполнил подачу с угла поля, доведя мяч до Бикфалви, который пробил в касание и нашёл голову одного из игроков "Сочи". 
  • Угловой
    11'
    Высокий прессинг на правом фланге принёс "Уралу" дивиденды - удалось отобрать мяч и выполнить прострел, после которого угловой был назначен. 
  • Офсайд
    10'
    Дмитрий Воробьёв рано совершил рывок по левому флангу, что и привело к попаданию в офсайд. 
  • 9'
    Эрик Бикфалви нанёс удар из-за пределов штрафной площадки и попал в Родригао, который лицом отразил мяч. 
  • Угловой
    8'
    Угловой в исполнении "Урала" обошёлся без остроты, но хозяевам удалось оставить мяч у себя, только из-за аута его нужно будет ввести. 
  • Опасный момент
    7'
    Бикфалви выполнил передачу в штрафную на Егорычева, который пробил в левый угол и не переиграл Адамова - на корнер отразил мяч Денис. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Арсен Адамов нарушил правила, ударив по голове Дмитрия Воробьёва, а потом и сам пострадал, неудачно приземлившись. 
  • 4'
    А теперь и хозяева попробовали создать угрозу воротам соперника при помощи кросса, исполнив стандарт с левого фланга, но Денис Адамов тоже надёжен на выходе. 
  • 3'
    Правым флангом "Сочи" провёл атаку и отправил мяч в штрафную площадку, где им завладел Илья Помазун. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и отправили мяч на свою половину поля, чтобы перейти к розыгрышу дебютного наступления. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал. 
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Касьерра Матео получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Терехов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Августиняк Рафал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Бикфалви Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Урал 1:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Урал 1:0 Сочи

Исход игры
Урал
10.9% (16)
Ничья
18.4% (27)
Сочи
70.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
47.01% (63)
Меньше
52.99% (71)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:2 Сочи
32% (47)
0:1 Сочи
23.1% (34)
1:1 Ничья
12.9% (19)
0:2 Сочи
6.1% (9)
2:1 Урал
4.1% (6)
1:3 Сочи
4.1% (6)
1:0 Урал
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 