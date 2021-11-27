Ибрагим Цаллагов отвоевал мяч в центре поля и выполнил слишком высокую подачу в штрафную, в результате чего круглый ушёл за лицевую линию.

Жоаозиньо подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу во вратарскую, где на перехвате сыграл Илья Помазун.

ОПАСНО! Касьерра откликнулся на передачу с правого фланга, приняв мяч, а потом выполнил пас на Жоаозиньо, который выстрелил в касание и не попал в левый угол.

Касьерра теперь полезно действует на правом фланге, выигрывая борьбу у Кузьмичева и зарабатывая корнер.

Время второго тайма в Екатеринбурге.

В перерыве в составе "Сочи" произошла замена. Вышел Жоаозиньо вместо Воробьёва.

Касьерра потерял мяч на чужой половине поля, а потом нарушил правила, уронив на газон Гаджимурадова при помощи рук - жёлтая показана.

Нобоа навесил с правого фланга - Касьерра мяч принял, а потом сделал что-то невнятное, отправив его за лицевую линию.

Первый тайм

— Артём Любимов даёт свисток, завершая первую 45-минутку.

45' Гаджимурадов навесил с угла поля - гости отбились, потом выполнил ещё один кросс с левого фланга, и снова не нашёл партнёров.

45' +2 минуты.

44' Ещё один фол совершили гости. На сей раз Сергей Терехов не по правилам остановил Арсена Адамова, за что получил "горчичник".

43' Матео Барач не позволил Рамазану Гаджимурадову разогнать атаку правым флангом, нарушив правила. Имел место удар в голову, поэтому арбитр сразу же разрешил врачам выйти на поле.

41' Кристиан Нобоа принимает мяч перед штрафной площадкой и убирает на замахе Гаджимурадова, а затем попадает в Августиняка.

40' Ответное наступление проводят хозяева, пользуясь провалом "Сочи" на правом фланге - Бикфалви катит на правый край штрафной на Гаджимурадова, который стреляет в дальний угол, но Адамов справляется.

39' ОПАСНО! И сразу же ещё один момент у Касьерры - на сей раз он пробивает из пределов штрафной площадки после передачи Воробьёва с левого фланга и попадает в Помазуна.

38' Нобоа играет в штрафную на Касьерру, который левой ногой мяч принимает, а правой отправляет его гораздо выше ворот.

36' На предмет офсайда судьи проверили гол "Урала", а потом быстро вынесли вердикт - положения "вне игры" не было, взятие ворот засчитано.

35' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! АВГУСТИНЯК!!! Бикфалви сыграл в стенку с Егорычевым на левом фланге и выполнил подачу в центр штрафной, куда ворвался Августиняк и нанёс удар в касание в правый угол.

34' Гаджимурадов исполнил корнер с левого фланга, отправив мяч на ближнюю штангу, откуда его выбил Нобоа в аут.

33' Гаджимурадов смещается с правого фланга ближе к центру и стреляет по воротам - над перекладиной переводит мяч Адамов.

32' Кристиан Нобоа выполнил заброс в штрафную площадь на Матео Касьерру, которому не хватило скорости, чтобы добраться до мяча - Илья Помазун сыграл на перехвате.

30' Дмитрий Воробьёв нарушил правила на левом фланге, уронив на газон Арсена Адамова.

29' Бикфалви нарушает правила, наступая на ногу Барачу, за что и получает жёлтую карточку, из-за которой не сыграет в следующем матче, в котором соперником будет "Локомотив".

28' Снова Кузьмичев полезно действует в своей штрафной площадке, опережая Касьерру после подачи Бурмистрова с правого фланга.

27' Дмитрий Воробьёв наносит дальний удар, после которого мяч встречается со спиной Ивана Кузьмичева.

26' Касьерра зацепился за мяч перед штрафной площадкой и сыграл на Нобоа, после чего Кристиан выполнил слишком сильный пас на правый фланг, отправив игровой снаряд за лицевую линию.

24' Иван Кузьмичев остановил Дмитрия Воробьёва на правом фланге, а потом сыграл максимально надёжно, выбив мяч на чужую половину поля.

23' Гогличидзе навесил с левого фланга в центр - Гаджимурадов принял мяч предплечьем, а вот пробить не успел, соперники накрыли.

22' Гаджимурадов нарушил правила в центре поля, ударив по ногам Терехова. Арбитр ограничился устным предупреждением.

21' Воробьёв принимает мяч в штрафной площадке, а потом падает после борьбы с Герасимовым - свисток судьи молчит.

20' Родригао выиграл воздух в своей штрафной и выбил мяч за боковую линию после подачи с правого фланга.

19' Пока не складываются отношения у "Урала" с корнерами - сейчас снова верх остался за игроками "Сочи", выбившими мяч из своей штрафной.

18' Эрик Бикфалви добрался до углового флага на левом фланге, собрал на себе двоих соперников и выполнил пас пяткой - попал в одного из оппонентов и заработал корнер.

17' Егорычев открылся под передачу на левом фланге и выполнил пас ударом через себя - ошибся, в аут выбив игровой снаряд.

15' А теперь и корнер исполнил "Сочи" с левого фланга, но навязать борьбу на втором этаже не удалось.

14' ОПАСНО! Нобоа выполнил подачу со штрафного, отправив мяч во вратарскую - Родригао скинул на Бурмистрова, который бил с метра и не переиграл Помазуна.

13' При помощи заброса гости попытались организовать наступление, но хозяева справились, выбив мяч в район центрального круга.

12' Гаджимурадов выполнил подачу с угла поля, доведя мяч до Бикфалви, который пробил в касание и нашёл голову одного из игроков "Сочи".

11' Высокий прессинг на правом фланге принёс "Уралу" дивиденды - удалось отобрать мяч и выполнить прострел, после которого угловой был назначен.

10' Дмитрий Воробьёв рано совершил рывок по левому флангу, что и привело к попаданию в офсайд.

9' Эрик Бикфалви нанёс удар из-за пределов штрафной площадки и попал в Родригао, который лицом отразил мяч.

8' Угловой в исполнении "Урала" обошёлся без остроты, но хозяевам удалось оставить мяч у себя, только из-за аута его нужно будет ввести.

7' Бикфалви выполнил передачу в штрафную на Егорычева, который пробил в левый угол и не переиграл Адамова - на корнер отразил мяч Денис.

5' Арсен Адамов нарушил правила, ударив по голове Дмитрия Воробьёва, а потом и сам пострадал, неудачно приземлившись.

4' А теперь и хозяева попробовали создать угрозу воротам соперника при помощи кросса, исполнив стандарт с левого фланга, но Денис Адамов тоже надёжен на выходе.

3' Правым флангом "Сочи" провёл атаку и отправил мяч в штрафную площадку, где им завладел Илья Помазун.

2' Гости начали с центра поля и отправили мяч на свою половину поля, чтобы перейти к розыгрышу дебютного наступления.