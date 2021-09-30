Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Сочи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.13
|Егорычев Андрей
|1
|0.07
|Панюков Андрей
|1
|0.07
|Максименко Артём
|1
|0.07
|Железнов Юрий
|1
|0.07
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|7
|0.47
|Нобоа Кристиан
|3 (2)
|0.2
|Попов Ивелин
|3
|0.2
|Юсупов Артур
|3
|0.2
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.13
|Барсов Максим
|2
|0.13
|Терехов Сергей
|1
|0.07
|Родригао
|1
|0.07
|Дуганджич Марко
|1
|0.07
|Юрганов Игорь
|1
|0.07
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|Герасимов Алексей
|5
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Колесниченко Кирилл
|2
|0
|Егорычев Андрей
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заика Кирилл
|4
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Терехов Сергей
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Попов Ивелин
|2
|0
|Родригао
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Юсупов Артур
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Касьерра Матео
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
8
25
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
2
25%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
5
36%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0
КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1
Сочи
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|27 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 18
|27
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|18 - 14
|24
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 17
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 20
|22
|9.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|17 - 21
|21
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|27 - 27
|17
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 31
|13
|15.
|Химки
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 22
|13
|16.
|Урал
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|6 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|8.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|4.
|Зенит
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 8
|11
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Сочи
Исход игры
Урал
15% (6)
Ничья
20% (8)
Сочи
65% (26)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Сочи
47.5% (19)
1:1 Ничья
15% (6)
0:1 Сочи
10% (4)
1:0 Урал
7.5% (3)
2:1 Урал
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
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