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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Сочи

История личных встреч

Урал
Сочи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.13
Егорычев Андрей 1 0.07
Панюков Андрей 1 0.07
Максименко Артём 1 0.07
Железнов Юрий 1 0.07
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 7 0.47
Нобоа Кристиан 3 (2) 0.2
Попов Ивелин 3 0.2
Юсупов Артур 3 0.2
Жоаозиньо Рамос 2 0.13
Барсов Максим 2 0.13
Терехов Сергей 1 0.07
Родригао 1 0.07
Дуганджич Марко 1 0.07
Юрганов Игорь 1 0.07
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 4 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заика Кирилл 4 0
Прохин Данила 4 0
Бурмистров Никита 3 0
Нобоа Кристиан 3 0
Терехов Сергей 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Попов Ивелин 2 0
Родригао 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Юсупов Артур 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Касьерра Матео 1 0
Барач Матео 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
25%
5
31%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

8
25
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
2
25%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
38%
3
12%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

14
18
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
5
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0
КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3 Крылья Советов - Урал 0:1
Сочи
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1
Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2 Сочи - Урал 2:0 Сочи - Партизан 1:1 Ахмат - Сочи 1:2 Кешля - Сочи 2:4 Нижний Новгород - Сочи 1:0 Сочи - Кешля 3:0 Рубин - Сочи 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 27 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 9 0 6 25 - 18 27
4. Локомотив Москва Заявка 15 6 7 2 21 - 15 25
5. Краснодар Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
6. ЦСКА Москва Заявка 15 7 3 5 18 - 14 24
7. Крылья Советов Заявка 15 7 2 6 20 - 17 23
8. Рубин Заявка 15 6 4 5 20 - 20 22
9. Ахмат Заявка 15 7 0 8 17 - 21 21
10. Спартак Москва Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
11. Ростов Заявка 15 4 5 6 27 - 27 17
12. Уфа Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
13. Нижний Новгород Заявка 15 4 2 9 16 - 29 14
14. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 16 - 31 13
15. Химки Заявка 15 2 7 6 11 - 22 13
16. Урал Заявка 15 2 6 7 6 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Рубин Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
6. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
8. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Ахмат Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
11. Арсенал Тула Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12. Уфа Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
14. Химки Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Урал Заявка 8 1 4 3 4 - 7 7
16. Нижний Новгород Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 7 4 1 2 11 - 10 13
2. Локомотив Москва Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
3. Сочи Заявка 8 4 0 4 9 - 11 12
4. Зенит Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
5. Краснодар Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
6. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
7. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
8. Крылья Советов Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 3 часа 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Урал 15% (6)
    X 20% (8)
    Сочи 65% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Сочи
    5.22
    3.78
    1.83
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    Где смотреть матч Урал - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Урал - Сочи

    Исход игры
    Урал
    15% (6)
    Ничья
    20% (8)
    Сочи
    65% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    47.5% (19)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    0:1 Сочи
    10% (4)
    1:0 Урал
    7.5% (3)
    2:1 Урал
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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