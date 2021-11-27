Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Kehrwegstadion
28
Эрис
Жонатан
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
13
Кейта
Сибири
29
Нуху
Айзек
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
21 Торп ВикторНападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Эйпен
Кортрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.25
|Каембе Эдо
|4
|0.25
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.25
|Нгой Жульен
|2
|0.13
|Эрис Жонатан
|2
|0.13
|Петерс Стеф
|1
|0.06
|Бек Андреас
|1
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.06
|Колс Йенс
|1
|0.06
|Эмбало Карлос
|1
|0.06
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|7 (3)
|0.44
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.31
|Шевалье Тедди
|2
|0.13
|Алиуи Рашид
|1
|0.06
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.06
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|Марлос Морено
|1
|0.06
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Петерс Стеф
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Колс Йенс
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|5
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Вандандриш Кевин
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Марлос Морено
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
9
38%
5
26%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
32%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Мехелен
|0:0
|16
|8
|3
|5
|27 - 25
|27
|3.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|4.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|7.
|Эйпен
|0:0
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|8.
|Кортрейк
|0:0
|16
|5
|7
|4
|18 - 17
|22
|9.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|10.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|0:0
|16
|2
|5
|9
|16 - 23
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|0:0
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|11.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|0:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|0:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Мехелен
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|8.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Кортрейк
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|0:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3