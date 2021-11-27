Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
1:0
14' ГолНгой Жульен
1:1
17' ГолД'Эне Кристоф
2:1
20' ГолПетерс Стеф
2:2
48' ГолВандандриш Кевин
55' Желтая карточкаНгой Жульен
81' Желтая карточкаВандандриш Кевин
87' Желтая карточкаКолс Йенс
28
Эрис
Жонатан
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
13
Кейта
Сибири
29
Нуху
Айзек
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
21 Торп ВикторНападающий
-
23 Алиуи РашидНападающий
-
Главный тренер: Karim Belhocine
Ход матча
14'
1:0
17'
1:1
20'
2:1
48'
55'
81'
86'
87'
История личных встреч
Эйпен
Кортрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.25
|Каембе Эдо
|4
|0.25
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.25
|Нгой Жульен
|3
|0.19
|Петерс Стеф
|2
|0.13
|Эрис Жонатан
|2
|0.13
|Бек Андреас
|1
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.06
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|Колс Йенс
|1
|0.06
|Эмбало Карлос
|1
|0.06
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|7 (3)
|0.44
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.31
|Шевалье Тедди
|2
|0.13
|Д'Эне Кристоф
|2
|0.13
|Алиуи Рашид
|1
|0.06
|Вандандриш Кевин
|1
|0.06
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|Марлос Морено
|1
|0.06
|Ружо Лукас
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Петерс Стеф
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Колс Йенс
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|5
|0
|Вандандриш Кевин
|5
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Марлос Морено
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
9
38%
5
26%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
32%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|8.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|9.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|10.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|11.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|9.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|10.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3