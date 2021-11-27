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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
2:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
14' Гол
Нгой Жульен
1:1
17' Гол
Д'Эне Кристоф
2:1
20' Гол
Петерс Стеф
2:2
48' Гол
Вандандриш Кевин
55' Желтая карточка
Нгой Жульен
81' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
87' Желтая карточка
Колс Йенс
90'+4
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
24
Гнака
Силас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
13
Кейта
Сибири
8
Петерс
Стеф
29
Нуху
Айзек
7
Нгой
Жульен
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
6
Ружо
Лукас
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
8
Палаверса
Анте
18
Abdelhak
Kadri
26
Вандандриш
Кевин
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
Эйпен
4-2-3-1
Кортрейк
4-5-1

История личных встреч

Эйпен
Кортрейк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.25
Каембе Эдо 4 0.25
Агбаду Эммануэль 4 0.25
Нгой Жульен 3 0.19
Петерс Стеф 2 0.13
Эрис Жонатан 2 0.13
Бек Андреас 1 0.06
Ламбер Борис 1 0.06
Н'Дри Конан 1 0.06
Нуху Айзек 1 0.06
Колс Йенс 1 0.06
Эмбало Карлос 1 0.06
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 7 (3) 0.44
Гейе Папе Хабиб 5 0.31
Шевалье Тедди 2 0.13
Д'Эне Кристоф 2 0.13
Алиуи Рашид 1 0.06
Вандандриш Кевин 1 0.06
Оканси Эрик 1 0.06
Марлос Морено 1 0.06
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Палаверса Анте 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Петерс Стеф 4 0
Превляк Смаил 4 0
Бек Андреас 3 0
Колс Йенс 3 0
Ламбер Борис 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Деом Жером 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 6 0
Сейнсбери Трент 5 0
Вандандриш Кевин 5 0
Палаверса Анте 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Селемани Фаиз 3 0
Марлос Морено 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Илич Марко 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
5
21%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
9
38%
5
26%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
4
27%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
32%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
7. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
8. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
9. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
10. Генк 15 6 3 6 28 - 25 21
11. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 15 2 3 10 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
11. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
17. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
18. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
9. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
10. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Петерс Стеф бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Д'Эне Кристоф бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 2:2 Кортрейк онлайн


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