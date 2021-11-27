Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Горник
1:0
5' ГолГол Януш
9' Желтая карточкаНовак Бартош
1:1
10' ГолПодольски Лукас
13' Желтая карточкаЯницки Рафал
1:2
43' ГолДадок Роберт
68' Желтая карточкаTomasz Tymosiak
90' Желтая карточкаПодольски Лукас
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
Ход матча
5'
1:0
9'
10'
1:1
13'
43'
1:2
68'
90'
История личных встреч
Гурник Ленчна
Гурник Забже
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.38
|Гол Януш
|2
|0.13
|Гаска Дамиан
|1
|0.06
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.06
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.06
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.4
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.27
|Новак Бартош
|2
|0.13
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Кравчик Пётр
|2
|0.13
|Янжа Эрик
|1
|0.07
|Дадок Роберт
|1
|0.07
|Яницки Рафал
|1
|0.07
|Манне Аласана
|0
|0
Карточки
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Bartosz Spiaczka
|5
|0
|Рыманяк Бартош
|4
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Szymon Drewniak
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Гарсия Алекс
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|4
|0
|Подольски Лукас
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
57%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
5
56%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
43%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
3
16%
76-90
Пропущено
33
20
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
15%
2
10%
1-15
7
21%
3
15%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
7
21%
5
25%
46-60
5
15%
5
25%
61-75
4
12%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2
Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|8
|6
|1
|28 - 14
|30
|3.
|Погонь Щецин
|15
|8
|5
|2
|24 - 11
|29
|4.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|6.
|Шлёнск
|0:0
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|7.
|Сталь Мелец
|0:0
|16
|5
|7
|4
|21 - 22
|22
|8.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|10.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|11.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|12.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|2.
|Погонь Щецин
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Шлёнск
|0:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|11.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|0:0
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Сталь Мелец
|0:0
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2