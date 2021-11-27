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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
1:2
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
1:0
5' Гол
Гол Януш
9' Желтая карточка
Новак Бартош
1:1
10' Гол
Подольски Лукас
13' Желтая карточка
Яницки Рафал
1:2
43' Гол
Дадок Роберт
68' Желтая карточка
Tomasz Tymosiak
90' Желтая карточка
Подольски Лукас
90'+5
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
2
Tomasz
Midzierski
5
Kamil
Pajnowski
3
Leandro
VIII
7
Tomasz
Tymosiak
6
Гол
Януш
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
88
Гарсия
Алекс
22
Serhij
Krykun
19
Przemyslaw
Banaszak
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
Гурник Ленчна
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Ленчна
Гурник Забже

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЭГБ
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
FL
1:1
FL
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.38
Гол Януш 2 0.13
Гаска Дамиан 1 0.06
Przemyslaw Banaszak 1 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.06
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.06
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.4
Кубица Кшиштоф 4 0.27
Новак Бартош 2 0.13
Подольски Лукас 2 0.13
Кравчик Пётр 2 0.13
Янжа Эрик 1 0.07
Дадок Роберт 1 0.07
Яницки Рафал 1 0.07
Манне Аласана 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Bartosz Spiaczka 5 0
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Przemyslaw Banaszak 1 1
Szymon Drewniak 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Гарсия Алекс 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 4 0
Подольски Лукас 3 0
Яницки Рафал 3 0
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Манне Аласана 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Баинович Филип 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
16%
2
18%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
57%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
5
56%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
43%
7
37%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
3
16%
76-90

Пропущено

33
20
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
5
15%
2
10%
1-15
7
21%
3
15%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
7
21%
5
25%
46-60
5
15%
5
25%
61-75
4
12%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Ленчна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1 Тыхы - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Сандецья 3:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2
Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
5. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
6. Шлёнск 0:0 16 5 7 4 26 - 22 22
7. Сталь Мелец 0:0 16 5 7 4 21 - 22 22
8. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
9. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
10. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
11. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
12. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 0:0 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
9. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
10. Шлёнск 0:0 8 2 5 1 10 - 8 11
11. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
12. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 0:0 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Сталь Мелец 0:0 8 1 5 2 9 - 11 8
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дадок Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Подольски Лукас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Новак Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Гол Януш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Ленчна 1:2 Гурник Забже онлайн


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