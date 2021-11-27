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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Мехелен
0' 15'
1
Дидийон
Томас
23
Деман
Оливье
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
8
Декостере
Роббе
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
25
Коррин
Александр
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
4
Бато
Шелдон
18
Ван
Хоренбек
Алек
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Серкль Брюгге
4-4-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Мехелен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.19
Деман Оливье 3 0.19
Рубио Вальдо 2 0.13
Даланн Йеспер 2 0.13
Сомерс Тибо 2 0.13
Хотич Дино 1 0.06
Витиньо Виктор II 1 0.06
Ванхутт Шарль 1 0.06
Попович Борис 1 0.06
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 6 0.38
Кейперс Уго 5 0.31
Мрабти Керим 5 (1) 0.31
Уолш Сэнди 2 0.13
Дрёйф Ферди 2 0.13
Схоофс Роб 1 0.06
Хайреманс Джеффри 1 0.06
Кайя Онур 1 0.06
Ванлерберге Йорди 1 0.06
Швед Марьян 1 0.06
Vinicius de Souza Costa 1 0.06
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 5 0
Уткус Эдгарас 5 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
David Sousa 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Миллан Алехандро 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Велковски Димитар 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Матондо Рабби 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 4 0
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Бато Шелдон 3 0
Vinicius de Souza Costa 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Бейкер Лукас 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Мрабти Керим 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Сторм Никола 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Гуэ Самюэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
38%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
6
38%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

15
27
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
7
26%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
4
27%
5
19%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
3
11%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
22%
3
12%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
8
32%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
6
26%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Мехелен 0:0 16 8 3 5 27 - 25 27
3. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
4. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
7. Эйпен 0:0 16 6 4 6 24 - 22 22
8. Кортрейк 0:0 16 5 7 4 18 - 17 22
9. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
10. Генк 15 6 3 6 28 - 25 21
11. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 0:0 16 2 5 9 16 - 23 11
18. Беерсхот-Вильрейк 15 2 3 10 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 0:0 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
11. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 0:0 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
17. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
18. Серкль Брюгге 0:0 9 0 3 6 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 0:0 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Мехелен 0:0 8 3 2 3 11 - 14 11
8. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Кортрейк 0:0 9 2 4 3 8 - 10 10
11. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 0:0 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Мехелен
2.21
3.57
3.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:0 Мехелен онлайн


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