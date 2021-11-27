Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
34' ГолУткус Эдгарас
1:1
43' ГолСторм Никола
60' Желтая карточкаБейкер Лукас
2:1
63' ПенальтиХотич Дино
65' Желтая карточкаЛопес Леонардо
3:1
77' ГолМатондо Рабби
82' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
34'
1:0
43'
1:1
60'
63'
2:1
65'
77'
3:1
История личных встреч
Серкль Брюгге
Мехелен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.19
|Деман Оливье
|3
|0.19
|Хотич Дино
|2 (1)
|0.13
|Рубио Вальдо
|2
|0.13
|Даланн Йеспер
|2
|0.13
|Сомерс Тибо
|2
|0.13
|Витиньо Виктор II
|1
|0.06
|Матондо Рабби
|1
|0.06
|Ванхутт Шарль
|1
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.06
|Попович Борис
|1
|0.06
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|7
|0.44
|Кейперс Уго
|5
|0.31
|Мрабти Керим
|5 (1)
|0.31
|Уолш Сэнди
|2
|0.13
|Дрёйф Ферди
|2
|0.13
|Схоофс Роб
|1
|0.06
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.06
|Кайя Онур
|1
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.06
|Швед Марьян
|1
|0.06
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.06
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|6
|0
|Уткус Эдгарас
|5
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Матондо Рабби
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Vinicius de Souza Costa
|4
|0
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
4
36%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
38%
1
7%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
10%
6
38%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
15
27
7 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
13%
7
26%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
4
27%
5
19%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
3
11%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Пропущено
23
25
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
22%
3
12%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
17%
8
32%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
6
26%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 1:2 Дюнкерк - Серкль Брюгге 1:1
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1
Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Мехелен - Антверпен 3:2 Вестерло - Мехелен 3:1 Мехелен - Волос 2:1 Стандард - Мехелен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|8.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|9.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|10.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|11.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|9.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|10.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3