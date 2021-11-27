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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
 
Прерван

Стадион:
Заглембе Любин
1
Ковачевич
Владан
66
Папаниколау
Яннис
6
Нивулис
Анджей
24
Арсенич
Зоран
17
Вдовяк
Матеуш
20
Полетанович
Марко
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
70
Стургеон
Фабиу
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
74
Крук
Камиль
2
Пантич
Александар
77
Бартолевски
Матеуш
14
Зубровски
Якуб
8
Пореба
Лукаш
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
25
Patryk
Kusztal
9
Даниэл
Эрик
Ракув
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Зубровски Якуб
14'
 
Пореба Лукаш
17'
 
Patryk Kusztal

История личных встреч

Ракув
Заглембе Любин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 7 (3) 0.5
Гутковский Владислав 4 0.29
Цебуля Марчин 3 (1) 0.21
Мусёлик Себастьян 2 0.14
Вдовяк Матеуш 2 0.14
Тудор Фран 1 0.07
Нивулис Анджей 1 0.07
Рундич Милан 1 0.07
Петрашек Томаш 1 0.07
Длугош Виктор 1 0.07
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 3 0.21
Даниэл Эрик 2 0.14
Стажиньски Филип 2 (1) 0.14
Заиц Томаш 2 0.14
Пореба Лукаш 1 0.07
Башкиров Евгений 1 0.07
Живец Саша 1 0.07
Бартолевски Матеуш 1 0.07
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Петрашек Томаш 4 0
Тудор Фран 4 0
Нивулис Анджей 3 0
Стургеон Фабиу 1 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолевски Матеуш 5 0
Пореба Лукаш 5 0
Балич Саша 2 1
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Пантич Александар 1 1
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Зубровски Якуб 2 0
Крук Камиль 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Вуйцицки Якуб 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Patryk Kusztal 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

14
8
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
22%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
6
33%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2
Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
2. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
5. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
6. Шлёнск 16 6 6 4 28 - 23 24
7. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
8. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
9. Сталь Мелец 16 5 6 5 22 - 24 21
10. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
11. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
12. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
2. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
9. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
10. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
12. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Patryk Kusztal получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Пореба Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Зубровски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Заглембе Любин
1.65
4.16
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув - Заглембе Любин онлайн


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