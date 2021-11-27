Польша: Экстракласса 2021-2022
Прерван
Стадион: Stadion Rakow
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
74
Крук
Камиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
13'
14'
17'
История личных встреч
Ракув
Заглембе Любин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|7 (3)
|0.5
|Гутковский Владислав
|4
|0.29
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.21
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.14
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.14
|Тудор Фран
|1
|0.07
|Нивулис Анджей
|1
|0.07
|Рундич Милан
|1
|0.07
|Петрашек Томаш
|1
|0.07
|Длугош Виктор
|1
|0.07
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|3
|0.21
|Даниэл Эрик
|2
|0.14
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.14
|Заиц Томаш
|2
|0.14
|Пореба Лукаш
|1
|0.07
|Башкиров Евгений
|1
|0.07
|Живец Саша
|1
|0.07
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.07
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Петрашек Томаш
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Пореба Лукаш
|5
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Пантич Александар
|1
|1
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Зубровски Якуб
|2
|0
|Крук Камиль
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
14
8
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
23
14
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
6
26%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
5
22%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
6
33%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2
Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|2.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|9.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|10.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|11.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|12.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|2.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|9.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|10.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2