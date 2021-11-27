Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
0:1
45' ГолРафаэлов Лиор
51' Желтая карточкаГолизадех Али
58' Желтая карточкаАмузу Френсис
16
Коффи
Херве
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Фалл МамадуЗащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
45'
0:1
51'
58'
История личных встреч
Шарлеруа
Андерлехт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
37 матчей
32.4%
10.8%
56.8%
12 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|8
|0.5
|Мориока Риота
|4
|0.25
|Голизадех Али
|4
|0.25
|Anass Zaroury
|3
|0.19
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Adem Zorgane
|1
|0.06
|Бедья Крис
|1
|0.06
|Фалл Мамаду
|1
|0.06
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.06
|Бессиль Лоик
|1
|0.06
|Jackson Tchatchoua
|0
|0
|Кнежевич Стефан
|0
|0
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|6
|0.38
|Раман Бенито
|4
|0.25
|Рафаэлов Лиор
|4 (2)
|0.25
|Гомес Серхио
|3 (2)
|0.19
|Куаме Кристиан
|3
|0.19
|Амузу Френсис
|2
|0.13
|Версхарен Яри
|2
|0.13
|Мурильо Микаэль
|1
|0.06
|Телин Исаак
|1
|0.06
|Ашимеру Маджид
|1
|0.06
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|4
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Илаймахаритра Марко
|1
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|3
|1
|Амузу Френсис
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Худт Уэсли
|3
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
1 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
7
58%
2
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
7
44%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
42%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
28
26
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
7
25%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
1
4%
4
15%
31-45
7
25%
4
15%
46-60
1
4%
6
23%
61-75
10
36%
8
31%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
5
22%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0
Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Шарлеруа 0:2
Андерлехт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7
Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|0:1
|16
|7
|5
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Андерлехт
|1:0
|16
|6
|7
|3
|29 - 21
|25
|7.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|8.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|9.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|10.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|1:0
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|11.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|0:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3