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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
1:3
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
45' Гол
Рафаэлов Лиор
51' Желтая карточка
Голизадех Али
58' Желтая карточка
Амузу Френсис
0:2
68' Гол
Гомес Серхио
1:2
77' Гол
Илаймахаритра Марко
1:3
86' Пенальти
Гомес Серхио
90'+7
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
44
Мориока
Риота
26
Илаймахаритра
Марко
6
Adem
Zorgane
12
Кайембе
Йорис
10
Николсон
Шамар
8
Голизадех
Али
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
7
Амузу
Френсис
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Шарлеруа
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Шарлеруа
Андерлехт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

37 матчей

32.4%
10.8%
56.8%
12 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:2
К
2:2
ЛП
3:2
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 8 0.5
Мориока Риота 4 0.25
Голизадех Али 4 0.25
Anass Zaroury 3 0.19
Кайембе Йорис 1 0.06
Adem Zorgane 1 0.06
Бедья Крис 1 0.06
Илаймахаритра Марко 1 0.06
Фалл Мамаду 1 0.06
Ван Клеемпут Жюль 1 0.06
Бессиль Лоик 1 0.06
Jackson Tchatchoua 0 0
Кнежевич Стефан 0 0
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 6 0.38
Гомес Серхио 5 (3) 0.31
Раман Бенито 4 0.25
Рафаэлов Лиор 4 (2) 0.25
Куаме Кристиан 3 0.19
Амузу Френсис 2 0.13
Версхарен Яри 2 0.13
Мурильо Микаэль 1 0.06
Телин Исаак 1 0.06
Ашимеру Маджид 1 0.06
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 4 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Кнежевич Стефан 2 0
Зедадка Карим 2 0
Илаймахаритра Марко 1 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 5 0
Мурильо Микаэль 3 1
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Худт Уэсли 3 0
Ашимеру Маджид 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
1 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
8
62%
3
27%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
7
44%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
42%
3
21%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

29
29
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
7
24%
2
7%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
1
3%
5
17%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
1
3%
7
24%
61-75
11
38%
9
31%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
21%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
7
35%
4
17%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Хейст - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2
Андерлехт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7
Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
5. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
6. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
7. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
8. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
9. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
10. Генк 15 6 3 6 28 - 25 21
11. Синт-Трейден 16 6 3 7 17 - 23 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 15 2 3 10 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Синт-Трейден 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
17. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
18. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
11. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шарлеруа 1:3 Андерлехт онлайн


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