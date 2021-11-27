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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Сталь Мелец
0' 8'
1
Путноцки
Матуш
21
Бейгер
Лукаш
34
Поправа
Конрад
14
Голла
Войцех
10
Павловски
Бартоломей
29
Мончиньски
Кжиштоф
17
Шварц
Петр
4
Штиглец
Дино
5
Собота
Вальдемар
24
Кинтана
Кайе
8
Прашелик
Матеуш
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
2
Гранлунд Альбин
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
22
Koki
Hinokio
Шлёнск
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Шлёнск
Сталь Мелец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.56
Пих Роберт 5 (3) 0.31
Прашелик Матеуш 3 0.19
Лыщаш Адриан 3 0.19
Штиглец Дино 1 0.06
Маковски Рафал 1 0.06
Вердаска Диогу 1 0.06
Цилла Марсель 1 0.06
Гарсия Виктор III 1 0.06
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 6 0.38
Томашевич Гжегож 5 (4) 0.31
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.25
Ситек Максимилиан 3 0.19
Де Амо Хонатан 1 0.06
Колев Александар 1 0.06
Флис Марцин 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экспозито Эрик 4 0
Левкот Шимон 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Штиглец Дино 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Маковски Рафал 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Голла Войцех 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Поправа Конрад 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 3 1
Флис Марцин 4 0
Пясецки Фабиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Чорбаджийски Божидар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
4
36%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
4
24%
4
31%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
5
38%
3
30%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Забито

27
24
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
4
15%
6
25%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
4
15%
7
29%
29%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
9
33%
3
13%
76-90

Пропущено

21
19
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
6
29%
4
21%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5
Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
2. Лехия Гданьск 15 8 6 1 28 - 14 30
3. Погонь Щецин 15 8 5 2 24 - 11 29
4. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
5. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
6. Шлёнск 0:0 16 5 7 4 26 - 22 22
7. Сталь Мелец 0:0 16 5 7 4 21 - 22 22
8. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
9. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
10. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
11. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
12. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
2. Погонь Щецин 7 6 1 0 18 - 5 19
3. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 0:0 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
9. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
10. Шлёнск 0:0 8 2 5 1 10 - 8 11
11. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
12. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 8 3 4 1 15 - 9 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 0:0 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Сталь Мелец 0:0 8 1 5 2 9 - 11 8
11. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Сталь Мелец
1.67
4.15
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Сталь Мелец онлайн


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