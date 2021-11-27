Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
42' Красная карточкаПоправа Конрад
47' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
1:0
77' ГолПрашелик Матеуш
77' Желтая карточкаГетингер Крыстян
1:1
80' ГолЧорбаджийски Божидар
2:1
81' ГолШварц Петр
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Левкот ШимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
-
22 Koki HinokioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
42'
47'
77'
1:0
77'
80'
81'
2:1
История личных встреч
Шлёнск
Сталь Мелец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.56
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.31
|Прашелик Матеуш
|4
|0.25
|Лыщаш Адриан
|3
|0.19
|Штиглец Дино
|1
|0.06
|Маковски Рафал
|1
|0.06
|Вердаска Диогу
|1
|0.06
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Гарсия Виктор III
|1
|0.06
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|6
|0.38
|Томашевич Гжегож
|5 (4)
|0.31
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.25
|Ситек Максимилиан
|3
|0.19
|Де Амо Хонатан
|1
|0.06
|Колев Александар
|1
|0.06
|Флис Марцин
|1
|0.06
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Левкот Шимон
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Голла Войцех
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|3
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Чорбаджийски Божидар
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
4
33%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
4
24%
4
31%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
35%
1
8%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
5
38%
3
30%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Забито
29
25
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
4
14%
6
24%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
11
38%
4
16%
76-90
Пропущено
22
21
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
6
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5
Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Арарат 3:3 Шлёнск - Варта Познань 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3:1
|16
|9
|5
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|1:3
|16
|8
|6
|2
|29 - 17
|30
|4.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|9.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|10.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|11.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|12.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3:1
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|3.
|Лехия Гданьск
|1:3
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|9.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|10.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|1:3
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|3:1
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2