  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
3:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
8' Пенальти
Дабровски Дамьян
1:1
27' Гол
Зволински Лукаш
34' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
2:1
36' Гол
Захович Лука
3:1
51' Гол
Захович Лука
53' Желтая карточка
Гросицки Камил
54'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
7
Кужава
Рафал
10
Захович
Лука
12
Куцяк
Душан
17
Жуковски
Матеуш
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
8
Крюэзиу
Эгзон
33
Терраццино
Марко
28
Пайшау
Флавиу
20
Конрадо
9
Зволински
Лукаш
Погонь Щецин
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Лехия Гданьск

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
0:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГА
3:4
Э
2:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:0
ЭГА
4:0
Э
3:1
Э
1:1
ЭГА
2:0
Э
1:0
Э
1:1
EFR
1:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 5 0.31
Козловски Кацпер 3 0.19
Кухарчик Михал 3 0.19
Дрыгас Камил 3 (3) 0.19
Ковальчик Себастьян 2 0.13
Салес Жеан Карлос 2 0.13
Гросицки Камил 1 0.06
Кужава Рафал 1 0.06
Журавски Мачей 1 0.06
Пажишек Пётр 1 0.06
Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.06
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.44
Пайшау Флавиу 4 (1) 0.25
Терраццино Марко 4 0.25
Гаёс Мацей 3 0.19
Дурмуш Илкай 2 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.13
Жуковски Матеуш 2 0.13
Конрадо 1 0.06
Маковский Томаш 1 0.06
Kacper Sezonienko 1 0.06
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Кужава Рафал 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 5 0
Малоча Марио 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Конрадо 3 0
Налепа Михал 3 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
5
29%
29%
5
36%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
50%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
6
26%
6
23%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3:1 16 9 5 2 27 - 12 32
2. Лех 15 9 5 1 29 - 8 32
3. Лехия Гданьск 1:3 16 8 6 2 29 - 17 30
4. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
5. Ракув 14 7 5 2 24 - 17 26
6. Шлёнск 16 6 6 4 28 - 23 24
7. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
8. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
9. Сталь Мелец 16 5 6 5 22 - 24 21
10. Ягеллония 15 5 6 4 21 - 22 21
11. Висла Плоцк 15 6 2 7 24 - 23 20
12. Краковия 15 5 5 5 21 - 22 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 14 5 2 7 15 - 22 17
15. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
16. Варта Познань 15 2 5 8 10 - 19 11
17. Легия 13 3 0 10 14 - 25 9
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3:1 8 7 1 0 21 - 6 22
2. Лех 8 6 2 0 19 - 2 20
3. Лехия Гданьск 1:3 7 5 2 0 13 - 5 17
4. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
9. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
10. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
11. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
12. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
14. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
15. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
16. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 1:3 9 3 4 2 16 - 12 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 3:1 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Лехия Гданьск
1.74
6.00
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 