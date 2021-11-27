Польша: Экстракласса 2021-2022
3:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
8' ПенальтиДабровски Дамьян
1:1
27' ГолЗволински Лукаш
34' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
2:1
36' ГолЗахович Лука
3:1
51' ГолЗахович Лука
53' Желтая карточкаГросицки Камил
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
Ход матча
8'
1:0
27'
36'
2:1
51'
3:1
53'
История личных встреч
Погонь Щецин
Лехия Гданьск
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
28%
40%
32%
7 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|5
|0.31
|Козловски Кацпер
|3
|0.19
|Кухарчик Михал
|3
|0.19
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.19
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.13
|Гросицки Камил
|1
|0.06
|Кужава Рафал
|1
|0.06
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|Пажишек Пётр
|1
|0.06
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.06
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.44
|Пайшау Флавиу
|4 (1)
|0.25
|Терраццино Марко
|4
|0.25
|Гаёс Мацей
|3
|0.19
|Дурмуш Илкай
|2
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.13
|Жуковски Матеуш
|2
|0.13
|Конрадо
|1
|0.06
|Маковский Томаш
|1
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.06
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Кужава Рафал
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Малоча Марио
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Конрадо
|3
|0
|Налепа Михал
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
5
29%
29%
5
36%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
50%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
23
26
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
7
27%
31-45
6
26%
6
23%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Легия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3:1
|16
|9
|5
|2
|27 - 12
|32
|2.
|Лех
|15
|9
|5
|1
|29 - 8
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|1:3
|16
|8
|6
|2
|29 - 17
|30
|4.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Ракув
|14
|7
|5
|2
|24 - 17
|26
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|9.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|10.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|21 - 22
|21
|11.
|Висла Плоцк
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|12.
|Краковия
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|16.
|Варта Познань
|15
|2
|5
|8
|10 - 19
|11
|17.
|Легия
|13
|3
|0
|10
|14 - 25
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3:1
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|2.
|Лех
|8
|6
|2
|0
|19 - 2
|20
|3.
|Лехия Гданьск
|1:3
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|4.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|9.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|10.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|14.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|15.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|16.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|1:3
|9
|3
|4
|2
|16 - 12
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|3:1
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2