  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Синт-Трейден
0'
1:0
5' Гол
Джаллоу Абли
45'+1
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
26
Дель
Фабро
Дарио
24
Буланже
Бенжамен
12
Бернье
Антуан
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
27
Лавале
Димитри
4
Хасиока
Даики
16
Де
Риддер
Стив
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
14
Койта
Абубакари
9
Судзуки
Юма
15
Хаяси
Даити
Серен Юнайтед
3-4-1-2
Синт-Трейден
3-5-2

Ход матча

5'
Джаллоу Абли
(Мазиз Юссеф)
1:0

История личных встреч

Серен Юнайтед
Синт-Трейден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 6 0.38
Микаутадзе Жорж 6 (1) 0.38
Джаллоу Абли 3 0.19
Муандилмаджи Мариус 2 0.13
Gerald Kilota 1 0.06
Fabrice Sambu 1 0.06
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0
Синт-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаяси Даити 2 0.13
Конате Мори 2 0.13
Брюлс Кристиан 1 0.06
Де Риддер Стив 1 0.06
Номбе Мбойо 1 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.06
Бауэр Роберт 1 0.06
Судзуки Юма 1 0.06
Койта Абубакари 1 0.06
Лавале Димитри 1 0.06
Балонго Нельсон 1 0.06
Хара Таити 1 0.06
Райтц Рокко 1 0.06
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 4 1
Gerald Kilota 4 0
Ibrahima Cisse1 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Yahya Nadrani 3 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Бернье Антуан 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Синт-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 7 0
Ляйстнер Тони 3 1
Судзуки Юма 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Тейшейра Жорже 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Койта Абубакари 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

18
15
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
8
44%
6
40%
76-90

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
4
27%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Пропущено

28
23
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
9
32%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2
Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0
Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2
АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 16 11 1 4 41 - 17 34
2. Брюгге 15 7 6 2 26 - 19 27
3. Антверпен 15 8 3 4 26 - 18 27
4. Мехелен 15 8 2 5 27 - 25 26
5. Шарлеруа 15 7 5 3 27 - 19 26
6. Андерлехт 15 5 7 3 28 - 21 22
7. Эйпен 15 6 3 6 24 - 22 21
8. Генк 15 6 3 6 28 - 25 21
9. Кортрейк 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Синт-Трейден 0:1 16 6 3 7 17 - 22 21
11. Гент 15 6 3 6 23 - 16 21
12. АХ Лёвен 16 4 8 4 22 - 26 20
13. Стандард 15 5 5 5 17 - 23 20
14. Серен Юнайтед 1:0 16 6 1 9 20 - 28 19
15. Остенде 15 5 2 8 19 - 32 17
16. Зульте-Варегем 15 3 5 7 23 - 35 14
17. Серкль Брюгге 15 2 4 9 16 - 23 10
18. Беерсхот-Вильрейк 15 2 3 10 15 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
3. Антверпен 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Гент 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 1:0 8 4 1 3 12 - 9 13
8. АХ Лёвен 8 3 3 2 11 - 11 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 6 11
11. Генк 7 3 2 2 13 - 9 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 7 2 2 3 10 - 11 8
15. Синт-Трейден 0:1 8 2 2 4 10 - 14 8
16. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
17. Зульте-Варегем 8 1 2 5 12 - 23 5
18. Серкль Брюгге 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 8 6 1 1 23 - 8 19
2. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
3. Брюгге 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Синт-Трейден 0:1 8 4 1 3 7 - 8 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Стандард 7 3 2 2 8 - 11 11
8. Мехелен 7 3 1 3 11 - 14 10
9. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
10. Кортрейк 8 2 3 3 8 - 10 9
11. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Андерлехт 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Гент 8 2 2 4 7 - 7 8
14. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Серен Юнайтед 1:0 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 7 0 3 4 10 - 18 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Джаллоу Абли бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Синт-Трейден
2.94
3.75
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 1:0 Синт-Трейден онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 