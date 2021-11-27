Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Stade du Pairay
1:0
5' ГолДжаллоу Абли
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
36
Джаллоу
Абли
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Ali Sanogo
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ито ТацуяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
5'
1:0
История личных встреч
Серен Юнайтед
Синт-Трейден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|6
|0.38
|Микаутадзе Жорж
|6 (1)
|0.38
|Джаллоу Абли
|3
|0.19
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.13
|Gerald Kilota
|1
|0.06
|Fabrice Sambu
|1
|0.06
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|0.13
|Конате Мори
|2
|0.13
|Брюлс Кристиан
|1
|0.06
|Де Риддер Стив
|1
|0.06
|Номбе Мбойо
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бауэр Роберт
|1
|0.06
|Судзуки Юма
|1
|0.06
|Койта Абубакари
|1
|0.06
|Лавале Димитри
|1
|0.06
|Балонго Нельсон
|1
|0.06
|Хара Таити
|1
|0.06
|Райтц Рокко
|1
|0.06
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|4
|1
|Gerald Kilota
|4
|0
|Ibrahima Cisse1
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Yahya Nadrani
|3
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Синт-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|7
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Судзуки Юма
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
18
15
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
8
44%
6
40%
76-90
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
21%
4
27%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
28
23
8 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
5
18%
5
22%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
9
32%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2
Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Ломмель - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Льерс Кемпензонен 0:0
Синт-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2
АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Синт-Трейден 1:2 Синт-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Вестерло - Синт-Трейден 0:5 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Синт-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Синт-Трейден 0:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Синт-Трейден - Вестерло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|15
|7
|6
|2
|26 - 19
|27
|3.
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|4.
|Мехелен
|15
|8
|2
|5
|27 - 25
|26
|5.
|Шарлеруа
|15
|7
|5
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Андерлехт
|15
|5
|7
|3
|28 - 21
|22
|7.
|Эйпен
|15
|6
|3
|6
|24 - 22
|21
|8.
|Генк
|15
|6
|3
|6
|28 - 25
|21
|9.
|Кортрейк
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Синт-Трейден
|0:1
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|11.
|Гент
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|1:0
|16
|6
|1
|9
|20 - 28
|19
|15.
|Остенде
|15
|5
|2
|8
|19 - 32
|17
|16.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|15
|2
|4
|9
|16 - 23
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|15
|2
|3
|10
|15 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|3.
|Антверпен
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|11.
|Генк
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Синт-Трейден
|0:1
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|8
|1
|2
|5
|12 - 23
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|3.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Синт-Трейден
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Стандард
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Кортрейк
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Андерлехт
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|1:0
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3