  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
1:4
Второй тайм: 85'

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
24' Гол
Сёнтьенс Матс
1:1
29' Гол
Нгонж Сириль
1:2
42' Гол в свои ворота
Кокс Джордж
1:3
51' Гол
Ирандуст Далехо
61' Undefined phrase: football_event_
Янссен Рул
63' Красная карточка
Янссен Рул
1:4
80' Гол
Ларсен Йорген
85'
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
77
Tijjani
Noslin
19
Ферати
Арианит
14
Теки
Тесфальдет
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
1
Леувенбург
Петер
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
4
Даммерс
Вессель
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Нгонж
Сириль
10
Ирандуст
Далехо
9
Ларсен
Йорген
Фортуна Ситтард
4-1-4-1
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

24'
Сёнтьенс Матс
(Флемминг Зиан)
1:0
29'
1:1
Нгонж Сириль
(Даммерс Вессель)
42'
1:2
Кокс Джордж
51'
1:3
Ирандуст Далехо
56'
Пинту Иву
Тирпан Микаэль
 
56'
Дуарте Дерой
Tijjani Noslin
 
61'
Янссен Рул
 
63'
Янссен Рул
 
64'
Лонвейк Найджел
Ферати Арианит
 
71'
Самарис Андреас
Ринстра Бен
 
75'
 
Ван Кам Даниэль
Касанвирджо Нерайшо
80'
1:4
Ларсен Йорген
(Ирандуст Далехо)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гронинген

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.54
Теки Тесфальдет 1 0.08
Флемминг Зиан 1 0.08
Toshio Lake 1 0.08
Ринстра Бен 1 0.08
Кокс Джордж 1 0.08
Samy Baghdadi 1 0.08
Tijjani Noslin 1 0.08
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.5
Ларсен Йорген 3 0.21
Суслов Томаш 1 0.07
Де Леув Михаэль 1 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.07
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ринстра Бен 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Кокс Джордж 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 5 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
43%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
23%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
10%
3
17%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0
Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
6. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
9. Виллем II 13 5 3 5 16 - 22 18
10. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
11. Гронинген 4:1 14 4 5 5 16 - 20 17
12. Гоу Эхед Иглс 13 5 2 6 17 - 23 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
15. Ваалвейк 0:0 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 1:4 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 0:0 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 6 3 1 2 6 - 10 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 0:0 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 4:1 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 1:4 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 0:0 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 4:1 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
11. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
12. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 5 - 14 5
14. Ваалвейк 0:0 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 1:4 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 0:0 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Гронинген
41.43
9.20
2.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 1:4 Гронинген онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 