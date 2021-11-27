Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:4
Второй тайм: 85'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:0
24' ГолСёнтьенс Матс
1:1
29' ГолНгонж Сириль
1:2
42' Гол в свои воротаКокс Джордж
1:3
51' ГолИрандуст Далехо
61' Undefined phrase: football_event_Янссен Рул
63' Красная карточкаЯнссен Рул
1:4
80' ГолЛарсен Йорген
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Хендрикс ТомВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мусаба РичиНападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Toshio Lake
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
1:0
29'
1:1
42'
1:2
51'
1:3
61'
63'
80'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
1 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гронинген
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|7 (1)
|0.54
|Теки Тесфальдет
|1
|0.08
|Флемминг Зиан
|1
|0.08
|Toshio Lake
|1
|0.08
|Ринстра Бен
|1
|0.08
|Кокс Джордж
|1
|0.08
|Samy Baghdadi
|1
|0.08
|Tijjani Noslin
|1
|0.08
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.5
|Ларсен Йорген
|3
|0.21
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|Де Леув Михаэль
|1
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.07
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|2
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|5
|0
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
43%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
23%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
10%
3
17%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Виллем II - Фортуна Ситтард 2:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0
Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|5.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|6.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|9.
|Виллем II
|13
|5
|3
|5
|16 - 22
|18
|10.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|11.
|Гронинген
|4:1
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Ваалвейк
|0:0
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|1:4
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|6
|3
|1
|2
|6 - 10
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|4:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:4
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|4:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:4
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0