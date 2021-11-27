Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Команда Гронинген играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

45' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

42' Г О О О О Л - Кокс Джордж уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

42' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

41' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

40' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Отличный пас сделал Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

37' Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

36' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Кокс Джордж из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Сёнтьенс Матс пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

31' Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Команда Гронинген сравняла счет! Игра продолжается!

28' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кокс Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

24' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Гронинген выполняет удар от ворот.

22' Выглядело как неплохой момент. Тирпан Микаэль из команды Фортуна Ситтард закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

22' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гронинген выполняет удар от ворот.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ларсен Йорген бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

11' Матч возобновлен

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

6' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля