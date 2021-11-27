Второй тайм

95' Леувенбург Петер из команды Гронинген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Гронинген заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Голкипер мог бы сыграть и получше

94' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Паулос Абрахам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Безумный фол. Паулос Абрахам грубо играет против соперника. Пострадал Пинту Иву

93' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Гронинген выполняет удар от ворот.

91' ШТАНГА! Так было близко к голу - Флемминг Зиан нанес удар в каркас ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Постема Романо пробует нанести удар издали, но Яник ван Ош держит все под контролем

91' Гронинген выполняет удар от ворот.

90' Игрок из команды Гронинген совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Игрок Паулос Абрахам из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Кокс Джордж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Тактическая замена. Ларсен Йорген уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Выглядело как неплохой момент. Ван Кам Даниэль из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

82' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Леувенбург Петер из команды Гронинген

82' Флемминг Зиан имел все шансы забить, но Петер Леувенбург сделал отличный сейв!

81' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Гронинген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

80' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с правой ноги!

80' ШАНС! Ларсен Йорген вышел один на один с голкипером...

80' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сёнтьенс Матс из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед , обводя своих соперников

76' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

76' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Петер Леувенбург отбил мяч на угловой после удара Дуарте Дерой из штрафной площади.

73' Удар от ворот произведет Гронинген

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Гронинген выполняет удар от ворот.

72' Кокс Джордж не смог попасть в створ ударом издали

72' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

68' Теки Тесфальдет пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

66' Дуарте Дерой пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

65' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' После штрафного удара,который нанес Эль-Ханкури Мохамед мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

62' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

61' Эль-Ханкури Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

60' Удар от ворот произведет Гронинген

59' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Ларсен Йорген из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

55' Хорошую попытку сделал Флемминг Зиан . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

51' Г О О О О Л - Ирандуст Далехо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

51' Дуарте Ларос нанес удар издали, а Яник ван Ош отбил его обратно в игру!

50' Нгонж Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Дуарте Ларос из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Леувенбург Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Отличные скиллы показывает Ларсен Йорген , обводя своих соперников

48' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля