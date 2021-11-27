Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Конинг Виллем II
18' Желтая карточкаЛьонч Поль
0:1
47' ГолЛюкассен Бойд
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кён ДеррикПолузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
25 Semir Ozturk
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
47'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.29
|Нуннели Че
|4
|0.29
|Кёлерт Матс
|3
|0.21
|Саглам Геркем
|1
|0.07
|Свенссон Макс
|1
|0.07
|Саддики Дрейс
|1
|0.07
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.07
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|5
|0.36
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.36
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.14
|Крамер Йорис
|1
|0.07
|Дейл Матс
|1
|0.07
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.07
|Кардона Марк
|1
|0.07
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Крамер Йорис
|2
|1
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
6
55%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
9%
5
21%
1-15
7
30%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
3
13%
8
33%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
30%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|9
|3
|1
|42 - 2
|30
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|5.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|6.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Виллем II
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|0:1
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|2.
|Аякс
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0