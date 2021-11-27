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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
18' Желтая карточка
Льонч Поль
0:1
47' Гол
Люкассен Бойд
49'
21
Велленройтер
Тимон
4
Йенссен
Ульрик
8
Льонч
Поль
25
Михелис
Николаос
13
Овюсу
Лерой
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
7
Нуннели
Че
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
Виллем II
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

18'
Льонч Поль
 
47'
0:1
Люкассен Бойд
(Martjin Berden)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ПД
1:1
ТМС
0:2
ЭГГД
3:0
ЭГГД
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.29
Нуннели Че 4 0.29
Кёлерт Матс 3 0.21
Саглам Геркем 1 0.07
Свенссон Макс 1 0.07
Саддики Дрейс 1 0.07
Спиерингс Уэсли 1 0.07
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 5 0.36
Брауэрс Люк 5 (1) 0.36
Ботос Яннис-Фивос 2 0.14
Крамер Йорис 1 0.07
Дейл Матс 1 0.07
Баккер Юстин 1 (1) 0.07
Кардона Марк 1 0.07
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Люкассен Бойд 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Fred Grim 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
6
55%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
6
38%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
9%
5
21%
1-15
7
30%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
3
13%
8
33%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
30%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
6. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. Гоу Эхед Иглс 1:0 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 0:1 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 1:0 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 0:1 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 1:0 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 0:1 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.36
3.70
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 0:1 Гоу Эхед Иглс онлайн


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