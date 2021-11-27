Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Люкассен Бойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' So close! Удар головой нанес Идзес Джей но мяч выбили с ленточки!

31' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Наубер Геррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Овюсу Лерой

18' Льонч Поль получил желтую карточку от судьи

16' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Кёлерт Матс пробует нанести удар издали, но Уорнер Хан держит все под контролем

9' Вридт Квази нанес удар головой, но Уорнер Хан спокойно отбил мяч.

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Саглам Геркем не смог попасть в створ ударом издали

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

4' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кён Деррик нанес удар, мяч был парирован, но Уорнер Хан не удержал его в руках.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру