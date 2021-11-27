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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
18' Желтая карточка
Льонч Поль
0:1
47' Гол
Люкассен Бойд
78' Желтая карточка
Эддахшури Закария
90'+7
21
Велленройтер
Тимон
4
Йенссен
Ульрик
8
Льонч
Поль
25
Михелис
Николаос
13
Овюсу
Лерой
17
Саддики
Дрейс
23
Саглам
Геркем
7
Нуннели
Че
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
Виллем II
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

Ход матча

18'
Льонч Поль
 
47'
0:1
Люкассен Бойд
(Martjin Berden)
65'
Свенссон Макс
Кёлерт Матс
 
65'
Кампецис Анаргирос
Вридт Квази
 
71'
 
Эддахшури Закария
Martjin Berden
72'
Мервелд Ринго
Льонч Поль
 
76'
 
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
78'
 
Эддахшури Закария
80'
Замора Джон
Нуннели Че
 
80'
Румерату Годфрид
Саддики Дрейс
 
90'
 
Росс Френсис
Эддахшури Закария
90'
 
Мартина Куко
Ромменс Филипп

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

История личных встреч

Виллем II
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ПД
1:1
ТМС
0:2
ЭГГД
3:0
ЭГГД
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.29
Нуннели Че 4 0.29
Кёлерт Матс 3 0.21
Саглам Геркем 1 0.07
Свенссон Макс 1 0.07
Саддики Дрейс 1 0.07
Спиерингс Уэсли 1 0.07
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 5 0.36
Брауэрс Люк 5 (1) 0.36
Ботос Яннис-Фивос 2 0.14
Крамер Йорис 1 0.07
Дейл Матс 1 0.07
Люкассен Бойд 1 0.07
Баккер Юстин 1 (1) 0.07
Кардона Марк 1 0.07
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Fred Grim 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
6
50%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
25%
5
36%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
5
21%
1-15
7
29%
29%
2
8%
16-30
1
4%
2
8%
31-45
4
17%
8
33%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
29%
29%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0 Квик Бойс - Виллем II 2:5 РКДСФ - Виллем II 0:11
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 9 3 1 42 - 2 30
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
6. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 13 2 4 7 11 - 20 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 10 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
2. Аякс 6 4 2 0 15 - 1 14
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:1 Гоу Эхед Иглс онлайн


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