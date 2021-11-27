Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

90' Эддахшури Закария выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Наубер Геррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Люкассен Бойд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

87' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Саглам Геркем пробует нанести удар издали, но Уорнер Хан держит все под контролем

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Наубер Геррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Эддахшури Закария грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Баккер Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Свенссон Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Плохо сыграл Идзес Джей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Кён Деррик бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

62' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Баккер Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Тимон Велленройтер отбил мяч на угловой после удара Мартин Берден из штрафной площади.

59' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

57' После штрафного удара,который нанес Саглам Геркем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

56' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Игрок из команды Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Люкассен Бойд забивает с правой ноги!

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля