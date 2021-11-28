Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Спарта
0:1
36' ГолТадич Душан
10
Сметс
Бриан
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тай ЛеннартНападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед
Первый тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриндс Барт
|3
|0.21
|Сметс Бриан
|2
|0.14
|Тай Леннарт
|2
|0.14
|Эмега Эмануэль
|2
|0.14
|Мейнанс Свен
|1
|0.07
|Ван Крой Вито
|1
|0.07
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|9
|0.64
|Тадич Душан
|6
|0.43
|Бергёйс Стивен
|5
|0.36
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.29
|Нерес Давид
|3
|0.21
|Антони
|3
|0.21
|Классен Дэви
|2
|0.14
|Альварес Эдсон
|2
|0.14
|Тимбер Юррьен
|2
|0.14
|Дарами Мохаммед
|1
|0.07
|Перейра Данило II
|1
|0.07
|Тальяфико Николас
|1
|0.07
|Кудус Мохаммед
|1
|0.07
|Гравенберх Райан
|1
|0.07
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|4
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Сметс Бриан
|2
|0
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
100%
76-90
Забито
5
25
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
3
12%
1-15
2
40%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
40%
5
20%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Забито
11
40
8 В 1-м тайме 20
3 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
9%
4
10%
1-15
4
36%
9
23%
16-30
3
27%
7
18%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
1
9%
8
20%
61-75
2
18%
7
18%
76-90
Пропущено
20
4
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 4
3
15%
1
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
1
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
8
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3
Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|5.
|Утрехт
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|6.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|7.
|Твенте
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|0:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|6
|5
|1
|0
|21 - 6
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|1:0
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0