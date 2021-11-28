Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хорошую попытку сделал Мазрауи Нуссер . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Перейра Данило II нанес удар головой, но Бенжамин ван Леер спокойно отбил мяч.

43' Отличный пас сделал Мазрауи Нуссер из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Аякс выполняет удар от ворот.

38' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Как он промахнулся? Перейра Данило II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Головой пробил Альварес Эдсон , но голкипер отбил его в поле!

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Выглядело как неплохой момент. Перейра Данило II из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

26' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Блинд Дэйли из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эмега Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хейлен Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Аякс выполняет удар от ворот.

19' Как он промахнулся? Ван Крой Вито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

19' Плохо сыграл Гравенберх Райан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

17' Матч возобновлен

16' Окойе Мадука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Окойе Мадука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Перейра Данило II . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Блинд Дэйли из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Отличный пас сделал Тадич Душан из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

4' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аякс начинает с центра поля