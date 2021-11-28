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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
36' Гол
Тадич Душан
67'
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
2
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
11
Ван
Крой
Вито
6
Оассар
Адиль
8
Абелс
Дирк
10
Сметс
Бриан
9
Эмега
Эмануэль
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
9
Перейра
Данило
II
Спарта Роттердам
5-4-1
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

24'
Ван Лир Бенжамин
Окойе Мадука
 
36'
0:1
Тадич Душан
(Перейра Данило II)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.21
Сметс Бриан 2 0.14
Тай Леннарт 2 0.14
Эмега Эмануэль 2 0.14
Мейнанс Свен 1 0.07
Ван Крой Вито 1 0.07
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 9 0.64
Тадич Душан 6 0.43
Бергёйс Стивен 5 0.36
Мазрауи Нуссер 4 0.29
Нерес Давид 3 0.21
Антони 3 0.21
Классен Дэви 2 0.14
Альварес Эдсон 2 0.14
Тимбер Юррьен 2 0.14
Дарами Мохаммед 1 0.07
Перейра Данило II 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Кудус Мохаммед 1 0.07
Гравенберх Райан 1 0.07
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Сметс Бриан 2 0
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
4
27%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
100%
76-90

Забито

5
25
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
20%
3
12%
1-15
2
40%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Забито

11
40
8 В 1-м тайме 20
3 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
1
9%
4
10%
1-15
4
36%
9
23%
16-30
3
27%
7
18%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
1
9%
8
20%
61-75
2
18%
7
18%
76-90

Пропущено

20
4
6 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 4
3
15%
1
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
1
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
8
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3
Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 13 28
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 13 7 2 4 28 - 16 23
6. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
7. Твенте 13 6 3 4 20 - 18 21
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 12 4 2 6 14 - 17 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 0:1 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 6 5 1 0 21 - 6 16
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 1:0 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 6 3 2 1 8 - 5 11
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 0:1 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 6 4 0 2 14 - 7 12
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 5 0 1 4 4 - 9 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Аякс
41.00
7.70
1.20
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Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:1 Аякс онлайн


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