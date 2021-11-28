Второй тайм

96' Тадич Душан из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Аякс вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Энгельс Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Тимбер Юррьен получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Рефери не любит споров - именно за это Сметс Бриан сейчас получил желтую

94' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Глупую желтую получил Нерес Давид за то, что отбил ногой мяч после свистка

94' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Масурас Яннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Бергёйс Стивен нанес удар издали, а Бенжамин ван Леер отбил его обратно в игру!

90' Хороший удар издали нанес Тальяфико Николас , но отличный сейв сделал Бенжамин ван Леер. Угловой.

88' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Хорошую попытку сделал Бёгелсдейк Том . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

85' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Энгельс Марио из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Энгельс Марио из команды Спарта Роттердам направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мартинес Лисандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Отличный пас сделал Гравенберх Райан из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

68' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Блинд Дэйли из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Аякс выполняет удар от ворот.

64' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Игрок Бергёйс Стивен из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

60' Матч приостановлен из-за петард на поле

60' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Вриндс Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Перейра Данило II пробует нанести удар издали, но Бенжамин ван Леер держит все под контролем

50' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.