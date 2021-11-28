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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:1
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
36' Гол
Тадич Душан
90' Желтая карточка
Нерес Давид
90' Желтая карточка
Сметс Бриан
90' Желтая карточка
Тимбер Юррьен
90' Желтая карточка
Энгельс Марио
90'+6
1
Окойе
Мадука
7
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
2
Хейлен
Майкл
5
Пинту
Мика
11
Ван
Крой
Вито
6
Оассар
Адиль
8
Абелс
Дирк
10
Сметс
Бриан
9
Эмега
Эмануэль
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
9
Перейра
Данило
II
Спарта Роттердам
5-4-1
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

24'
Ван Лир Бенжамин
Окойе Мадука
 
36'
0:1
Тадич Душан
(Перейра Данило II)
73'
Тай Леннарт
Эмега Эмануэль
 
73'
Энгельс Марио
Оассар Адиль
 
80'
 
Классен Дэви
Перейра Данило
88'
 
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
90'
 
Нерес Давид
90'
Сметс Бриан
 
90'
 
Тимбер Юррьен
90'
Энгельс Марио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
7.7%
84.6%
1 победа 1 ничья 11 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
4:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:5
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
5:2
ПЛ
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.21
Сметс Бриан 2 0.14
Тай Леннарт 2 0.14
Эмега Эмануэль 2 0.14
Мейнанс Свен 1 0.07
Ван Крой Вито 1 0.07
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 9 0.64
Тадич Душан 6 0.43
Бергёйс Стивен 5 0.36
Мазрауи Нуссер 4 0.29
Нерес Давид 3 0.21
Антони 3 0.21
Классен Дэви 2 0.14
Альварес Эдсон 2 0.14
Тимбер Юррьен 2 0.14
Дарами Мохаммед 1 0.07
Перейра Данило II 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Кудус Мохаммед 1 0.07
Гравенберх Райан 1 0.07
Мартинес Лисандро 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Сметс Бриан 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0
Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
16
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
3
50%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
1
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
100%
76-90

Забито

5
25
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
3
12%
1-15
2
40%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
2
40%
5
20%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Забито

11
41
8 В 1-м тайме 21
3 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
1
9%
4
10%
1-15
4
36%
9
22%
16-30
3
27%
8
20%
31-45
0
0%
5
12%
46-60
1
9%
8
20%
61-75
2
18%
7
17%
76-90

Пропущено

21
4
7 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 4
3
14%
1
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
1
25%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
8
38%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 3:1
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3
Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 Аякс - ПСВ 0:4 Аякс - Лидс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 0:0 14 7 3 4 28 - 16 24
6. Твенте 0:0 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 0:0 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 0:0 7 5 2 0 21 - 6 17
3. Фейеноорд 0:0 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 0:0 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 0:0 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 0:0 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 0:0 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 0:0 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Хераклес 0:0 6 0 2 4 4 - 9 2
17. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:1 Аякс онлайн


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