Первый тайм

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Элиас Сиерра из команды Хераклес делает пас партнеру.

43' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Густафссон Симон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Удар от ворот произведет Утрехт

41' Аззауи Исмаил из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Дувикас Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

34' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Утрехт

33' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

31' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

31' Хераклес выполняет удар от ворот.

30' Ремко Балк из команды Утрехт делает неудачный навес.

30' Удар от ворот произведет Хераклес

29' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

26' Утрехт выполняет удар от ворот.

26' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хераклес выполняет удар от ворот.

23' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хераклес выполняет удар от ворот.

20' Дувикас Анастасиос наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

19' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Янис Бласвич не дал случится голу! Густафссон Симон должен был забивать, но Янис Бласвич сделал отличный сейв

13' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хераклес выполняет удар от ворот.

11' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Густафссон Симон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хераклес выполняет удар от ворот.

3' Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Рамселар Барт из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес начинает с центра поля