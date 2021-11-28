  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Хераклес
0'
0:0
40' Не забитый пенальти
Густафссон Симон
44'
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
30
Remco
Balk
18
Дувикас
Анастасиос
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Аззауи
Исмаил
8
Сиерра
Элиас
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
Утрехт
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

40'
Густафссон Симон
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Утрехт
Хераклес

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.43
Силла Мусса 4 0.29
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.29
Густафссон Симон 3 (2) 0.21
Янссен Виллем 2 0.14
Вормердам Дьянго 1 0.07
Тимбер Квинтен 1 0.07
Махер Адам 1 0.07
Махи Мимаун 1 0.07
Ван дер Марел Марк 1 0.07
Ван де Стрек Сандер 1 0.07
Ван Оверем Йорис 1 0.07
Маллахи Мохамед 1 0.07
Загре Артур 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.31
Аззауи Исмаил 3 0.23
Влут Рай 3 (1) 0.23
Сирхейс Кай 2 0.15
Бакыш Синан 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 6 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Пас Мартен 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Кваглиата Джакомо 4 0
Влут Рай 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Де ла Торре Лука 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Ренте Марко 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
5
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
4
18%
1
20%
46-60
5
23%
1
20%
61-75
5
23%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

29
15
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
5
17%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
6
21%
3
20%
61-75
9
31%
4
27%
76-90

Пропущено

15
16
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5
Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0
АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 0:0 14 7 3 4 28 - 16 24
6. Твенте 0:0 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 0:0 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 0:0 7 5 2 0 21 - 6 17
3. Фейеноорд 0:0 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 0:0 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 0:0 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 0:0 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 0:0 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 0:0 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Хераклес 0:0 6 0 2 4 4 - 9 2
17. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Хераклес
1.84
4.00
4.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утрехт 0:0 Хераклес онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 