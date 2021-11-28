Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Галгенваард
0:0
40' Не забитый пенальтиГустафссон Симон
30
Remco
Balk
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Махи МимаунНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
40'
0:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Утрехт
Хераклес
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.43
|Силла Мусса
|4
|0.29
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.29
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.21
|Янссен Виллем
|2
|0.14
|Вормердам Дьянго
|1
|0.07
|Тимбер Квинтен
|1
|0.07
|Махер Адам
|1
|0.07
|Махи Мимаун
|1
|0.07
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.07
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.07
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.07
|Маллахи Мохамед
|1
|0.07
|Загре Артур
|1
|0.07
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.31
|Аззауи Исмаил
|3
|0.23
|Влут Рай
|3 (1)
|0.23
|Сирхейс Кай
|2
|0.15
|Бакыш Синан
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|6
|0
|Махер Адам
|5
|0
|Янссен Виллем
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|4
|0
|Кваглиата Джакомо
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Ренте Марко
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
5
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
4
18%
1
20%
46-60
5
23%
1
20%
61-75
5
23%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
29
15
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
5
17%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
2
7%
3
20%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
6
21%
3
20%
61-75
9
31%
4
27%
76-90
Пропущено
15
16
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
33%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5
Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0
АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|4.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|5.
|Утрехт
|0:0
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|6.
|Твенте
|0:0
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|7.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|2.
|Утрехт
|0:0
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|0:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Утрехт
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Хераклес
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0