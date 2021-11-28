Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Далмау Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Киомурцоглу Орестис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Г О О О О Л - Кнустер Матс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

92' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Махи Мимаун из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Хераклес

89' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Ренте Марко получил желтую карточку от судьи

82' Утрехт выполняет удар от ворот.

82' Сирхейс Кай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Матч возобновлен

81' Бюргзорг Делано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Пас Мартен получил желтую карточку от судьи

80' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Сирхейс Кай из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Аззауи Исмаил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Далмау Адриан

76' Тимбер Квинтен из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Хороший удар издали нанес Тимбер Квинтен , но отличный сейв сделал Янис Бласвич. Угловой.

75' Ремко Балк из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

75' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Ремко Балк из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

74' Ремко Балк из команды Утрехт делает пас партнеру.

72' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

70' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

68' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

66' Отличный пас сделал Ренте Марко из команды Хераклес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

65' Загре Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тактическая замена. Элиас Сиерра уходит с поля и его заменяет Киомурцоглу Орестис

62' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Хераклес выполняет удар от ворот.

61' Как он промахнулся? Дувикас Анастасиос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Ремко Балк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

60' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

60' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ремко Балк имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

59' Рамселар Барт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

59' Ремко Балк из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

58' Махер Адам из команды Утрехт фолит на Элиас Сиерра, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

57' Ремко Балк наказан за толчок Фадига Ноа

57' Ремко Балк из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

56' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ремко Балк и попал в перекладину!

54' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Хераклес

52' Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

49' Игрок Тимбер Квинтен из команды Утрехт выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

48' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля