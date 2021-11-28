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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
1:0
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
0:0
40' Не забитый пенальти
Густафссон Симон
80' Желтая карточка
Пас Мартен
83' Желтая карточка
Ренте Марко
1:0
90' Гол в свои ворота
Кнустер Матс
90'+6
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
30
Remco
Balk
18
Дувикас
Анастасиос
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
18
Аззауи
Исмаил
8
Сиерра
Элиас
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
Утрехт
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

40'
Густафссон Симон
0:0
46'
Загре Артур
Вормердам Дьянго
 
58'
 
Бакбоорд Навайо
Фадига Ноа
63'
 
Киомурцоглу Орестис
Сиерра Элиас
69'
Махи Мимаун
Густафссон Симон
 
77'
Далмау Адриан
Remco Balk
 
77'
Ван Оверем Йорис
Тимбер Квинтен
 
80'
Пас Мартен
 
83'
 
Ренте Марко
85'
 
Басачикоглу Билал
Аззауи Исмаил
85'
 
Бакыш Синан
Сирхейс Кай
90'
Кнустер Матс
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Утрехт
Хераклес

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.43
Силла Мусса 4 0.29
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.29
Густафссон Симон 3 (2) 0.21
Янссен Виллем 2 0.14
Вормердам Дьянго 1 0.07
Тимбер Квинтен 1 0.07
Махер Адам 1 0.07
Махи Мимаун 1 0.07
Ван дер Марел Марк 1 0.07
Ван де Стрек Сандер 1 0.07
Ван Оверем Йорис 1 0.07
Маллахи Мохамед 1 0.07
Загре Артур 1 0.07
Ван дер Хорн Майк 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.31
Аззауи Исмаил 3 0.23
Влут Рай 3 (1) 0.23
Сирхейс Кай 2 0.15
Бакыш Синан 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 6 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Пас Мартен 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 4 0
Кваглиата Джакомо 4 0
Влут Рай 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Де ла Торре Лука 2 0
Ренте Марко 2 0
Бласвих Янис 1 0
Басачикоглу Билал 1 0
Кнустер Матс 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
6
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
18%
1
17%
46-60
5
23%
1
17%
61-75
5
23%
3
50%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
4
57%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

29
16
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
4
14%
3
19%
46-60
6
21%
3
19%
61-75
9
31%
5
31%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5
Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3 Бохум - Утрехт 0:2
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0
АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0 Хераклес - Де Графсхап 2:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Эммен - Хераклес 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 13 4 2 7 14 - 18 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 6 0 1 5 4 - 10 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 1:0 Хераклес онлайн


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