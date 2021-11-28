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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Фейеноорд
0'
43' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
44'
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Твенте
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

Ход матча

43'
Зерруки Рамиз
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Твенте
Фейеноорд

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

27 матчей

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (3) 0.36
Проппер Робин 4 0.29
Влап Михел 2 0.14
Лимниос Димитрис 2 0.14
Daan Rots 2 0.14
Мисиджан Вирджил 1 0.07
Mees Hilgers 1 0.07
Manfred Ugalde 1 0.07
Зерруки Рамиз 1 0.07
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.62
Тиль Гус 8 0.62
Синистерра Луис 4 0.31
Дессерс Сириль 4 0.31
Тоорнстра Йенс 3 0.23
Кекчю Оркун 1 (1) 0.08
Маласиа Тирелл 1 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.08
Баннис Науфаль 1 0.08
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 3 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
25%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

20
31
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
6
30%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
20%
10
32%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2
Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
5. Утрехт 0:0 14 7 3 4 28 - 16 24
6. Твенте 0:0 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 0:0 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
2. Утрехт 0:0 7 5 2 0 21 - 6 17
3. Фейеноорд 0:0 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 0:0 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 0:0 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 0:0 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 0:0 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 0:0 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Хераклес 0:0 6 0 2 4 4 - 9 2
17. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фейеноорд
4.78
3.84
1.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 0:0 Фейеноорд онлайн


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