Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
43' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
90' Желтая карточкаКекчю Оркун
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
Ход матча
43'
79'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 13
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Твенте
Фейеноорд
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
27 матчей
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5 (3)
|0.36
|Проппер Робин
|4
|0.29
|Влап Михел
|2
|0.14
|Лимниос Димитрис
|2
|0.14
|Daan Rots
|2
|0.14
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.07
|Mees Hilgers
|1
|0.07
|Manfred Ugalde
|1
|0.07
|Зерруки Рамиз
|1
|0.07
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|8
|0.62
|Тиль Гус
|8
|0.62
|Синистерра Луис
|4
|0.31
|Дессерс Сириль
|4
|0.31
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.23
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.08
|Маласиа Тирелл
|1
|0.08
|Эурснес Фредрик
|1
|0.08
|Баннис Науфаль
|1
|0.08
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|4
|1
|Садилек Михал
|4
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
25%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
6
30%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
20%
10
32%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2
Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|7.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0