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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
0:0
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
43' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
90' Желтая карточка
Кекчю Оркун
90'+6
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Твенте
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

Ход матча

43'
Зерруки Рамиз
 
61'
Черны Вацлав
Daan Rots
 
67'
 
Нелсон Райс
Синистерра Луис
67'
 
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
79'
Бош Йессе
Влап Михел
 
79'
Плегесуэло Хулио
Трупе Джованни
 
82'
 
Гертрейда Лютсхарел
Педерсен Маркус Гольмгрен
86'
Остерволде Джейден
Брама Вут
 
86'
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
 
90'
 
Кекчю Оркун
90'
 
Джаханбакш Алиреза
Кекчю Оркун

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 13
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Твенте
Фейеноорд

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

27 матчей

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
ТМС
0:0
Э
5:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
5:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (3) 0.36
Проппер Робин 4 0.29
Влап Михел 2 0.14
Лимниос Димитрис 2 0.14
Daan Rots 2 0.14
Мисиджан Вирджил 1 0.07
Mees Hilgers 1 0.07
Manfred Ugalde 1 0.07
Зерруки Рамиз 1 0.07
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.62
Тиль Гус 8 0.62
Синистерра Луис 4 0.31
Дессерс Сириль 4 0.31
Тоорнстра Йенс 3 0.23
Кекчю Оркун 1 (1) 0.08
Маласиа Тирелл 1 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.08
Баннис Науфаль 1 0.08
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 4 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
25%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
33%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

20
31
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
6
30%
4
13%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
4
20%
10
32%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2
Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Люцерн 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 13 4 2 7 14 - 18 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 6 0 1 5 4 - 10 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 0:0 Фейеноорд онлайн


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