Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Остерволде Джейден выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Фейеноорд

94' Маласиа Тирелл не смог попасть в створ ударом издали

93' Сенеси Маркос нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

93' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ларс Уннерсталль отбил мяч на угловой после удара Дессерс Сириль из штрафной площади.

93' Отличные скиллы показывает Дессерс Сириль , обводя своих соперников

93' Опасность! Нелсон Райс из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

92' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

92' Остерволде Джейден навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

87' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

87' Опасность! Кекчю Оркун из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

86' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

81' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Твенте

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

77' Маласиа Тирелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Ларс Уннерсталль не дал случится голу! Дессерс Сириль должен был забивать, но Ларс Уннерсталль сделал отличный сейв

76' Матч возобновлен

76' Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

72' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Твенте

69' Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Опасность! Дессерс Сириль из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

69' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Должен был быть гол! Дессерс Сириль имел отличный шанс, но Ларс Уннерсталль не дал голу состоятся!

67' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Твенте выполняет удар от ворот.

65' Проппер Робин из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Зерруки Рамиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Синистерра Луис из команды Фейеноорд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Твенте выполняет удар от ворот.

59' Линссен Брайан не смог попасть в створ ударом издали

59' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

58' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хороший удар издали нанес Эурснес Фредрик , но отличный сейв сделал Ларс Уннерсталль. Угловой.

58' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

53' Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Игрок Синистерра Луис из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

50' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

49' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля